Por consumo de alimentos menores resultaron intoxicados en Soledad, Atlántico

Menores intoxicados en soledad por consumo de alimento

Cuatro menores entre los 5 y 10 años resultaron intoxicados luego del consumo de un presunto brownie en malas condiciones en la noche del 25 de septiembre de 2025 en el municipio de Soledad, departamento del Atlántico.

Los hechos fueron confirmados por el secretario de Salud Municipal, Edison Barrera, que aseguró que cerca de las 8:00 p. m. empezaron a llegar los niños al Centro de Salud Las Misericordias, de la urbanización La Central.

A raíz de los síntomas de los menores, debieron ser remitidos a otra institución médica.

“Los menores fueron estabilizados, pero debido a su condición clínica se decidió remitirlos al Case pediátrico, donde fueron recibidos hacia la 1 de la madrugada”.

Así mismo, confirmó que desde las instituciones responsables se hará una visita al lugar donde se encontraban los niños.

“Se ordenaron exámenes toxicológicos y, siguiendo el protocolo, se tomaron muestras de vómito para análisis. Además, un equipo de la Secretaría de Salud visitará la vivienda en horas de la mañana para recolectar muestras de los alimentos y establecer con certeza qué provocó la intoxicación”, indicó el secretario.