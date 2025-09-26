Natti Natasha hizo la revelación del sexo de su segundo bebé en los premios Juventud: así fue la reacción de Marc Anthony en vivo

Natti Natasha revela con un show en los Premios Juventud que espera otra niña - crédito @nattinatasha/IG

El escenario de los Premios Juventud se transformó en el epicentro de una revelación inesperada cuando Natti Natasha utilizó su actuación para anunciar el sexo de su segundo bebé.

La artista dominicana, de 38 años, sorprendió al público al finalizar su interpretación de Traje aquí, ya que en ese momento su vestido cambió de color y se tiñó de rosa, confirmando que espera otra niña.

Esta revelación, que se produjo durante la apertura del evento, cumplió la promesa de la cantante de ofrecer “un opening histórico”, según ella misma indicó a través de una publicación en sus redes sociales, la cual postéo previo al evento.

