Colombia

Manuel Turizo se sumó a Sofía Vergara en el último episodio de ‘America’s Got Talent’: “Más colombianos que una yuca con suero”

El cantante subió al escenario del reconocido programa norteamericano para interpretar dos temas en el cierre de su temporada número 20

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Sofía Vergara y Manuel Turizo
Sofía Vergara y Manuel Turizo se robaron las miradas en el final de America's Got Talent - crédito @sofiavergara/Instagram

Como es habitual durante los últimos años, la actriz colombiana Sofía Vergara participó como miembro del jurado en una nueva temporada de America’s Got Talent, uno de los programas más populares de la televisión estadounidense.

La barranquillera se sumó al jurado en 2020 y se transformó en inamovible gracias a su carisma y chispa, siendo un elemento clave en el éxito del programa de NBC.

Para la gran final de la temporada, la “Toty” descrestó a los televidentes y a sus seguidores en redes sociales al decantarse por lucir un top negro tipo corsé que dejó ver sus curvas, y una falda transparente de la marca británica Nadine Merabi, que según reportó People en Español representa la quinta vez en lo corrido de la temporada que recurre a esta para salir en pantalla.

Pero no solo el atuendo de la actriz se robó las miradas, pues poco antes de iniciar el episodio final se mostró tras bambalinas acompañada de Manuel Turizo. El cantante, con celular en mano, no dudó en presumir por estar al lado de Sofía y hasta le pidió que diera una vuelta para sus seguidores.

La barranquillera y el monteriano coincidieron tras bambalinas del programa norteamericano - crédito @sofiavergara/Instagram

“Ponme un filtro”, dijo Vergara, a lo que Turizo le respondió “¡Pero si te ves mejor así!“. Sofía, avergonzada dijo ”no, vieja no", provocando las risas del monteriano. Además, la actriz sumó en el texto “Más colombianos que una yuca con suero”.

Más tarde se supo la razón de la presencia de Turizo en el formato estadounidense: se sumó a Micah Palace, uno de los finalistas, para interpretar juntos La Bachata y Rinkiki, animando el set y generando reacciones favorables en plataformas digitales por su desempeño.

La barranquillera y el monteriano coincidieron tras bambalinas del programa norteamericano - crédito @sofiavergara/Instagram

Pero a pesar del apoyo de Turizo, la victoria fue a parar a manos de la cantante Jessica Sánchez, que recibió la mayor cantidad de votos del público y se llevó el premio de un millón de dólares.

Para la final, Sánchez hizo una versión de Die With a Smile de Lady Gaga y Bruno Mars que le permitió alzarse con la victoria. Como añadido a su victoria, este fue el regreso a la participante que ya estuvo en la primera edición de America’s Got Talent en 2006. En esa ocasión, con solo 10 años, llegó hasta las semifinales.

“Mira mi vida. Empecé con 10 años en AGT, y aquí estoy 20 años después, y esos 20 años estuvieron llenos de altibajos”, declaró Sanchez a Us Weekly. “Ha sido una lucha, pero creí en mí misma y seguí adelante, y aquí estoy ahora, más bendecida que nunca. Solo hay que seguir creyendo”.

Sofía Vergara explicó por qué no pudo asistir a la alfombra roja de los Emmy

La inesperada alergia de Sofía
La inesperada alergia de Sofía Vergara que la llevó directo al hospital y no a los premios Emmy - crédito @sofiavergara/IG

La actriz colombiana, de 53 años, tuvo que cancelar su participación como presentadora tras sufrir una reacción alérgica ocular que la obligó a acudir a una sala de urgencias, según relató ella misma en sus redes sociales.

No llegué a los Emmy, pero sí llegué a la sala de emergencias”, publicó Vergara en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con imágenes que mostraban la inflamación en su ojo izquierdo y la tristeza que le dejó la situación.

De acuerdo con lo compartido por la actriz, horas antes de la gala tuvo que comunicar que una “alergia ocular de locos” le impidió asistir.

“¡Lo siento, tuve que cancelar! ¡Una alergia ocular de locos justo antes de subirme al carro!”, escribió en la publicación, en la que también compartió videos desde la camilla del consultorio médico y durante el lavado de su ojo.

Tras dar a conocer su situación, la barranquillera recibió numerosos mensajes de apoyo y solidaridad de colegas y seguidores a través de las redes sociales y aunque no detalló el tratamiento recibido, ni lo que tendrá que hacer por los siguientes días en recuperación, las imágenes difundidas confirmaron la urgencia que la apartó de una de las galas más relevantes para la industria televisiva.

