Joven habría muerto en medio de un procedimiento policial en Chía: familiares denunciaron uso excesivo de la fuerza

La muerte sucedió luego de que el joven cometiera una infracción vial; los allegados solicitan acceso a cámaras de seguridad y piden claridad sobre la actuación de los uniformados

Juan Sánchez Romero

Los familiares de Miguel Soto
Los familiares de Miguel Soto insisten en que hubo presunto abuso policial - crédito Colprensa

Un hombre identificado como Miguel Soto, de 28 años, falleció presuntamente como consecuencia de un procedimiento policial en el municipio de Chía, Cundinamarca, tras una infracción de tránsito.

Según la información divulgada por Citytv, familiares de la víctima aseguraron que uno de los uniformados habría disparado contra Soto en medio de un altercado, hecho que habría sido evidenciado los familiares, que participaban de una reunión familiar.

De acuerdo con los testimonios recogidos por el medio, el hecho se originó cuando Soto y su primo circulaban en motocicleta sin casco.

Luego de que autoridades de tránsito los detuvieran para hacer sus labores de control, se produjo una discusión con los agentes.

“Exactamente por el terminal de transporte de Chía, nos paró el tránsito y nosotros íbamos sin casco, tanto mi, mi primo como yo íbamos sin casco. El Tránsito quiso como que, que él soplara para, para hacerle una prueba de alcoholemia. Mi primo se contuvo porque en verdad estábamos caídos, ¿me entiende? Entonces, hubo como un manoteo. Entonces, es cuando el Tránsito llama a la Policía Nacional”, testificó el primo.

El hecho se presentó en
El hecho se presentó en las cercanías del Terminal de Transporte de Chía - crédito Google Maps

Agregó: “No sé en qué momento pasó que cuando miro veo a mi primo tirado en el piso, botando sangre. Yo corro hacia allá con mi cuñada. Entonces, lo observo botando sangre. Intenté cargarlo con mi, con mi cuñada, pero ya tenía los ojos ya volteados, ¿me entiende? Es decir, estaba muerto".

Los allegados de Soto, al respecto, afirman que hubo uso excesivo de la fuerza por parte de los uniformados y que el joven resultó gravemente herido.

El medio conoció que las últimas horas de Soto transcurrieron bajo atención médica después de haber sido hallado en el suelo con un sangrado considerable.

Incluso, los familiares relataron que, aunque el joven fue trasladado rápidamente a un centro hospitalario y recibió atención quirúrgica, falleció pocas horas después. También dijeron que la información clínica sobre el caso presenta inconsistencias: inicialmente se reportaron impactos de bala, y posteriormente se señalaron heridas con arma cortopunzante.

Los familiares alegan que los
Los familiares alegan que los policías abusaron de su fuerza y sugieren que hirieron al joven Miguel Soto - crédito Alcaldía de Cali

Lo que entró en mucha duda por lo que si solo hubo arma de fuego, ¿por qué mi hermano aparece con puñaladas? Y ya el doctor que le había hecho la cirugía me cuenta que solo... O sea, él fue el que lo vio como tal y lo analizó y dice que solo tenía impactos de bala. Tengo muchas dudas por lo que en la historia clínica ahora me aparece que tiene impactos de bala y tiene cuatro heridas de puñaladas, por arma cortopunzante“, dijo un hermano de Miguel Soto, entrevistado por el noticiero.

Otras denuncias presentadas por los familiares refieren presuntas irregularidades en el manejo de las evidencias y pertenencias de la víctima. Según su versión, los teléfonos móviles de Soto habrían sido manipulados y algunos videos grabados durante el procedimiento policial habrían desaparecido. Además, mencionan que varios objetos personales y documentos no fueron entregados en su totalidad.

El primo del fallecido reconoció
El primo del fallecido reconoció que estaban sin casco, andando en motociclieta – crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El hermano del fallecido dijo: “Tenía dinero, tenía su tarjeta de crédito, tenía sus tarjetas por donde le pagan, la licencia de conducción, la tarjeta de propiedad de la moto y, o sea, todas sus pertenencias en la billetera, la cual me entregaron a mí allá en la clínica. Mi hermano en la que en la billetera solo aparece con el run de la moto, con un papel donde es el run de la moto y el papel todo lleno de sangre”.

En relación con los hechos, la Policía Metropolitana de La Sabana no ha emitido hasta el momento un pronunciamiento oficial detallando lo ocurrido ni sobre los pasos de la investigación en curso.

Mientras tanto, la familia de Miguel Soto solicita a las autoridades acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad presentes en la zona y exige rapidez para esclarecer si hubo o no responsabilidad de los policías involucrados en la muerte del joven, según informó Citytv.

