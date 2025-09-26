Fuerte temblor en Colombia: sismo de magnitud 4.8 sacudió Los Santos, Santander

Santander es una de las regiones de Colombia donde se registra mayor actividad sísmica - crédito imagen ilustrativa Infobae Colombia

Un sismo de magnitud 4.8 se registró a las 7:21 p. m. (hora local) del jueves, 25 de septiembre de 2025, en las inmediaciones de Los Santos (Santander), según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El movimiento tuvo una profundidad de 148 km y su epicentro se ubicó en las coordenadas 6.79° de latitud y -73.10° de longitud. El evento fue detectado por 89 estaciones y se procesó con un estatus manual, presentando un RMS (Raíz Cuadrada Media por sus siglas en inglés) de 0.6 segundos y un gap de 70°.

El sismo fue sentido en 483 reportes provenientes principalmente de los departamentos de Santander (337), Antioquia (52), Boyacá (32), Norte de Santander (32), Bogotá D. C. (12), Cundinamarca (5), Bolívar (2), Caldas (2), Cesar (2), Córdoba (2), Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (1), Casanare (1), Magdalena (1) y Tolima (1).

Los municipios más cercanos al epicentro son Los Santos a 4 km, Jordán a 7 km y Cepitá a 15 km. El SGC indicó que la intensidad máxima percibida fue instrumental y hasta el cierre del informe no se reportaron daños.

Venezuela, Colombia, Ecuador, México y Chile marcaron una jornada de temblores de intensidad moderada

Durante la jornada del jueves 25 de septiembre de 2025, se registraron numerosos movimientos telúricos en Venezuela, Colombia, Ecuador, México y Chile.

El primero ocurrió en Venezuela a las 12:21 a. m., con una magnitud de 3.6 y profundidad superficial. Poco después, a las 12:58 a. m., se presentó un sismo de magnitud 3.9, también superficial, seguido por eventos de magnitud 3.8 a la 1:41 a. m. y 4.6 a la 1:42 a. m., todos en territorio venezolano. El más fuerte de la secuencia, de magnitud 5.6, tuvo lugar a la 1:55 a. m., igualmente con profundidad superficial.

Posteriormente, a las 2:06 a. m., un sismo de magnitud 2.7 se sintió en Los Santos (Santander), con una profundidad de 132 km. Un minuto después, Venezuela registró otro movimiento de magnitud 3.4, a las 2:07 a. m., seguido por otro de magnitud 3.5 a las 3:14 a. m. y de 3.2 a las 4:17 a. m.

La actividad sísmica continuó con un evento de magnitud 5.7 en Emiliano Zapata, México, a las 5:16 a. m., y otro de magnitud 4.1 en Venezuela a las 6:28 a. m. En Colombia, se reportaron sismos en El Litoral del San Juán (Chocó) 2.1 a las 6:55 a. m. y Sipí (Choc) 2.2 a las 9:18 a. m.

En el transcurso de la mañana, Venezuela experimentó otros sismos: magnitud 3.2 a las 10:08 a. m. y 3.9 a las 10:12 a. m. Por su parte, San Juan de Urabá (Antioquia), registró un sismo de magnitud 3.5 a las 11:25 a. m., seguido por un nuevo evento en Los Santos (Santander), de magnitud 2.4 a las 12:50 p. m.

Norte de Chile reportó un temblor de magnitud 5.2 a la 1:11 p. m. Durante la tarde, Venezuela tuvo un movimiento de magnitud 3.5 a las 3:12 p. m., mientras que Norte de Panamá registró un sismo de magnitud 3.3 a las 3:22 p. m. A las 4:25 p. m., se detectó un movimiento de magnitud 3.4 en Venezuela y, posteriormente, otro de 3.3 a las 5:41 p. m.

En el comienzo de la noche, un sismo de magnitud 3.5 sacudió Venezuela a las 6:33 p. m., mientras que Campoalegre (Huila), reportó un evento de magnitud 2.5 a las 6:37 p. m. Minutos más tarde, Puyo, Pastaza, en Ecuador, experimentó un sismo de magnitud 4 a las 6:40 p. m.

Finalmente, el evento principal de la jornada se registró en Los Santos, Santander, a las 7:21 p. m., con una magnitud de 4.8 y profundidad de 148 km, sentido en varias regiones y sin reporte de daños.