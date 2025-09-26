Colombia

Fenavi alertó que precios del huevo y el pollo subirán hasta tres veces en Bogotá, por cierre de la vía al Llano

Los sobrecostos en el transporte por cuenta del cierre de la carretera comienzan a reflejarse ya van a comenzar a reflejarse en el valor final de los productos alimenticios en la capital del país

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
Fenavi confirmó que el encarecimiento
Fenavi confirmó que el encarecimiento de operaciones logísticas ya superó el 300% - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El cierre y las restricciones que se sostienen en la vía al Llano están derivando en un drástico aumento en los costos logísticos del sector avícola que, a su vez, se traducen en un inminente incremento en los precios del huevo y el pollo para consumidores de Bogotá y la región.

Así lo advirtió Gonzalo Moreno, presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), en entrevista concedida a Caracol Radio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Moreno explicó que los sobrecostos en el transporte de productos avícolas desde los Llanos Orientales hacia la capital ya alcanzan el 300%, una cifra que, según sus palabras, “inevitablemente se trasladará a los consumidores en los próximos días”.

El líder de la agremiación detalló que la vía alterna habilitada apenas permite movilizar un 40% de la carga habitual,que hace más complicada la operación logística y genera demoras prolongadas.

Antes, el trayecto tomaba unas cuatro horas; ahora puede ser de hasta catorce, producto de las maniobras necesarias para transitar ese corredor.

Temas Relacionados

FenaviSobrescostos avícolasCierre Vía al LlanoPolloPrecio polloPrecio huevosColombia-Noticias

Más Noticias

Gobierno congeló nuevos subsidios de Mi Casa Ya y replantea su política de vivienda para el 2025: esto pasará con los beneficiarios

La ministra de Vivienda, Helga Rivas, afirmó que la meta de subsidios ya fue cubierta y que los recursos asignados se agotaron

Gobierno congeló nuevos subsidios de

Bayern Múnich vs. Werder Bremen EN VIVO, fecha 5 de la Bundesliga 2025-2026 con Luis Díaz en acción

Con la presencia de Luis Díaz en el más veces campeón de Alemania, el equipo de Vincent Kompany quiere seguir con su buena racha

Bayern Múnich vs. Werder Bremen

Beneficiarios de Renta Ciudadana perderán el beneficio del Estado si no cumplen con los nuevos compromisos: ¿cuáles son?

Prosperidad Social verificará el cumplimiento de corresponsabilidades para garantizar la entrega de transferencias monetarias a las personas que más lo necesitan

Beneficiarios de Renta Ciudadana perderán

Por consumo de alimentos menores resultaron intoxicados en Soledad, Atlántico

Los menores de entre los 5 y 10 años de edad fueron llevados al Centro de Salud Las Misericordias, de la urbanización La Central, y luego remitidos a otra institución, desde donde confirmaron que los niños están estables

Por consumo de alimentos menores

Euros a pesos colombianos, precio de apertura en este inicio de fin de semana

La percepción de riesgo global por tensiones geopolíticas en Europa mantiene la atención sobre la divisa comunitaria

Euros a pesos colombianos, precio
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Artículo de The Economist sobre

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos españoles fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

ENTRETENIMIENTO

‘MasterChef Celebrity’ confirmó el reintegro

‘MasterChef Celebrity’ confirmó el reintegro de un eliminado: los candidatos serán sometidos a votación

Natti Natasha hizo la revelación del sexo de su segundo bebé en los premios Juventud: así fue la reacción de Marc Anthony en vivo

Madre de B King conmovió con sentido mensaje después del asesinato del cantante en México: “Te amaré hasta la eternidad”

La ex señorita Colombia María Fernanda Aristizábal se casa: compartió imágenes de su pedida de mano

Las 10 de canciones más escuchadas en Spotify Colombia este día

Deportes

Bayern Múnich vs. Werder Bremen

Bayern Múnich vs. Werder Bremen EN VIVO, fecha 5 de la Bundesliga 2025-2026 con Luis Díaz en acción

Atlético de Madrid vs. Real Madrid: hora y dónde ver en Colombia el derbi madrileño por la Liga de España

Nacional vs. Millonarios: hora y dónde ver el clásico del fútbol colombiano por la fecha 13 de la Liga BetPlay

Luis Díaz busca otro partido estelar en la Bundesliga: hora y dónde ver Bayern Múnich vs. Werder Bremen

Escándalo en Fenerbahce con Jhon Jáder Durán: denuncian pagos “por debajo de la mesa” y poca claridad con su lesión