Fenavi alertó que precios del huevo y el pollo subirán hasta tres veces en Bogotá, por cierre de la vía al Llano

Fenavi confirmó que el encarecimiento de operaciones logísticas ya superó el 300% - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El cierre y las restricciones que se sostienen en la vía al Llano están derivando en un drástico aumento en los costos logísticos del sector avícola que, a su vez, se traducen en un inminente incremento en los precios del huevo y el pollo para consumidores de Bogotá y la región.

Así lo advirtió Gonzalo Moreno, presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), en entrevista concedida a Caracol Radio.

Moreno explicó que los sobrecostos en el transporte de productos avícolas desde los Llanos Orientales hacia la capital ya alcanzan el 300%, una cifra que, según sus palabras, “inevitablemente se trasladará a los consumidores en los próximos días”.

El líder de la agremiación detalló que la vía alterna habilitada apenas permite movilizar un 40% de la carga habitual,que hace más complicada la operación logística y genera demoras prolongadas.

Antes, el trayecto tomaba unas cuatro horas; ahora puede ser de hasta catorce, producto de las maniobras necesarias para transitar ese corredor.