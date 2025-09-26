Colombia

Fenalco plantea limitar funciones presidenciales en Colombia con tres reformas clave al poder ejecutivo

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, presentó en Medellín una propuesta para reducir atribuciones del jefe de Estado

Por Mauricio Villamil

Presidente de Colombia. Gustavo Petro
Presidente de Colombia. Gustavo Petro | REUTERS/Eduardo Munoz

Durante el Congreso Nacional de Comerciantes que se desarrolla en Medellín, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, expuso una propuesta orientada a modificar el alcance de las funciones del presidente de la República en Colombia.

El planteamiento incluye tres ajustes específicos, con el objetivo de reducir lo que denominó un exceso de centralismo y concentración de poder en el Ejecutivo.

Fenalco - Jaime Alberto
Fenalco - Jaime Alberto Cabal - crédito @FenalcoNacional/X

Antes de exponer el contenido de la iniciativa, Cabal se refirió de manera crítica a la actual administración. En declaraciones recogidas por la revista Semana, señaló que “el Gobierno Petro es la prueba más peligrosa de los riesgos del presidencialismo extremo y del centralismo excesivo. Un presidente que usa la concentración de poder para imponer su agenda ideológica, presionar a la justicia y repartir recursos según conveniencias políticas”.

El dirigente gremial cuestionó que, mientras en las regiones se genera riqueza mediante productividad y trabajo, los dineros derivados de los impuestos terminan en el nivel central.

De acuerdo con lo citado por Semana, advirtió que esos recursos estarían destinados a “burocracia, nóminas paralelas, contratos amañados y corrupción”. En ese sentido, argumentó que los mandatarios locales deben acudir a las sedes ministeriales en busca de lo que considera corresponde legítimamente a los territorios.

Jaime Alberto Cabal - crédito
Jaime Alberto Cabal - crédito Colprensa

Cabal sostuvo que la coyuntura actual revela la necesidad de una transformación institucional. “No es justo que los impuestos de los colombianos se conviertan en botín político, mientras alcaldes y gobernadores deben resignarse a hacer fila en las oficinas de los ministerios para pedir lo que legítimamente pertenece a sus regiones. Por eso, el país que queremos necesita con urgencia una reforma de fondo”, afirmó en su intervención.

Según explicó el presidente de Fenalco, dicha reforma debería concentrarse en restringir los márgenes de discrecionalidad del Ejecutivo, manteniendo aquellas funciones que resulten necesarias para la gestión nacional, pero eliminando las que representan un factor de concentración de poder. “El centralismo asfixiante, conservando lo útil, pero acabando con la discrecionalidad de burócratas lejanos, que nunca han entendido las verdaderas necesidades de las regiones”, agregó.

Dentro de su propuesta, Cabal mencionó tres puntos centrales. El primero se relaciona con el nombramiento de funcionarios en organismos de control y en las altas cortes. Actualmente, esa atribución recae en el presidente de la República, pero según Fenalco debería ser transferida a otro mecanismo institucional. “La elaboración de las ternas a las cortes y organismos de control, que hoy está en cabeza del presidente, debería recaer sobre un consejo nacional de méritos y justicia, así blindamos a la justicia de cualquier injerencia del Ejecutivo”, expresó en su discurso citado por Semana.

Casa de Nariño - crédito
Casa de Nariño - crédito Colprensa

El segundo aspecto planteado por el gremio busca modificar la forma en que se distribuyen los recursos públicos hacia las entidades territoriales. Cabal explicó que, en su concepto, esa función no debería estar en manos del Ejecutivo. Propuso que “la distribución, asignación y pago de los recursos destinados a las entidades territoriales deben salir de las manos del presidente y pasar a una agencia técnica de distribución fiscal, autónoma e independiente, que asigne los fondos con criterios objetivos”.

El tercer punto tiene que ver con el manejo de la información estadística del país. Fenalco considera que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) debe transformarse en un organismo con mayor independencia, similar al Banco de la República. En sus palabras: “También se hace necesario y proponemos reducir el poder presidencialista en el manejo y control de las estadísticas del país. El Dane, para evitar manipulaciones y generar suspicacias en sus resultados, debería pasar a ser una entidad independiente como lo es hoy el Banco de la República”.

La propuesta fue expuesta en un escenario gremial que reunió a comerciantes, empresarios y representantes de distintas regiones del país. Allí, Cabal recalcó que los cambios que plantea no buscan despojar de todas sus facultades al Ejecutivo, sino ajustar aquellas que, en su criterio, generan riesgos de concentración de poder.

Fenalco viene adelantando un seguimiento a temas económicos y políticos que, según la organización, afectan el desarrollo empresarial y regional. En esta ocasión, la federación decidió presentar públicamente una iniciativa de carácter institucional, buscando abrir un debate sobre la conveniencia de modificar la estructura presidencialista.

Los asistentes al congreso recibieron la exposición como un punto de partida para el análisis. Aunque no se detallaron los mecanismos jurídicos para implementar estas modificaciones, Cabal señaló que la discusión debería trasladarse a los escenarios legislativos, donde se evalúe la viabilidad de los cambios planteados.

