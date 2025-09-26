Difunden cartel con la desaparición de Angie Miller, pareja sentimental de B King: revelaron dónde la vieron por última vez

Antes de su desaparición, Angie Miller expresó un profundo pesar tras de la noticia sobre el asesinato de B King y DJ Regio Clown - crédito @soyangiemilleroficial_ y @bkingoficial/Instagram

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fgjcdmx) publicó en sus redes oficiales el cartel de desaparición de Angélica Yetsey Torrini León, conocida como Angie Miller, que era la pareja sentimental del cantante colombiano B-King ―cuyo cuerpo fue hallado sin vida en ese país―.

Ni familiares ni allegados han logrado establecer contacto con Miller, la actriz venezolana que acompañaba a Bayron Sánchez Salazar —nombre de pila del artista colombiano— durante sus últimos días en México. Su paradero, hasta el momento, permanece desconocido desde los hechos que conmocionaron tanto a la comunidad colombiana como a la mexicana.

De acuerdo con el aviso, a Miller “se le vio por última vez el día 23 de septiembre de 2025 en Santa Cruz Atoyac, Benito Juárez, Ciudad de México”. La localización, según el cartel publicado, coincide con la ciudad donde fue visto por última vez B King: un gimnasio ubicado en la colonia Polanco, de la capital mexicana.

También existen versiones extraoficiales que sugieren que su última parada conocida fue Iztapalapa, al interior de la ciudad, luego de que medios mexicanos difundieran videos de un carro marca Mercedez-Benz que, al parecer, los trasladó hasta la ubicación donde fueron asesinados.

El impacto de la noticia sobre el asesinato de B King y DJ Regio Clown fue especialmente profundo para Angie Miller. Antes de su desaparición, la actriz venezolana expresó su dolor y frustración a través de mensajes en redes sociales. En una historia de Instagram, Miller manifestó: “Hoy odio México más que a mi vida (…) no es justo lo que está pasando”, en referencia a los hechos que involucraron a su presunto compañero sentimental.

