Colombia

Álvaro Uribe expuso las formas en las que el Gobierno Petro ha ‘destruido’ las finanzas de Colombia: “Ha condenado al país”

El exmandatario aseguró que la actual administración solo ha pensado en atraer el trabajador con un discurso antiempresa que termina con más informalidad

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Álvaro Uribe criticó el derroche de la actual admistración - crédito Mariano Vimos / Colprensa

El 26 de septiembre de 2025, el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez participó en el Congreso Nacional de Comerciantes organizado por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), que se desarrolla en Medellín.

A lo largo de su intervención, habló sobre el panorama del país y cómo se ha visto afectado por las decisiones políticas y económicas que tomó el gobierno liderado por Gustavo Petro.

El líder político del Centro Democrático se enfocó en el aumento del gasto público durante los tres años de administración de Petro y cómo este afectó la Tesorería de la Nación. Así mismo, explicó que la falta de recursos para mantener el Estado impactó duramente en el bolsillo de los colombianos, ya que con el aumento de los impuestos miles de negocios han quebrado.

El exmandatario aseguró que la actual administración solo ha pensado en atraer el trabajador con un discurso antiempresa que termina con más informalidad - crédito montaje Infobae

“El derroche rompió la Tesorería de la Nación, que ha bajado de promedios de 30 billones a 2 billones con el riesgo de cesación de pagos. Para financiar el derroche y la politiquería oficial, los impuestos tan altos han llevado al cierre de 20.000 tiendas de barrio y a una significativa reducción de las ventas en aquellas que sobreviven”, dijo el exmandatario.

Además, Uribe Vélez exaltó que el aumento de los cobros tiene como principal consecuencia mayor endeudamiento de la población para cumplir con los impuestos.

“Los colombianos se endeudan para pagar impuestos de renta, patrimonio y predial. El impuesto al patrimonio es una confiscación gradual a través de enajenar una porción cada año para pagarlo. Allí donde el Gobierno nacional realiza los avalúos catastrales, ya hay ciudades en venta y zonas rurales esperando que este gobierno las compre”, explicó.

El líder político explicó las consecuencias de las políticas económicas de Petro - crédito cortesía Álvaro Uribe

Y agregó: “No se ha pensado en un país con empleo de calidad, sino en atraer al trabajador con un discurso antiempresa que termina con más informalidad”.

El exgobernador de Antioquia también enfatizó el descenso de la inversión privada en el país. A propósito, señaló que la escasez de oportunidad de trabajos y la precariedad laboral desemboca que los connacionales opten por migrar a otros países.

“La caída de la inversión privada por temor a los impuestos, a las regulaciones y al discurso oficial, ya deriva en salida masiva de colombianos hacia el exterior. Alrededor de 3,5 millones de personas han salido del país, se estima que 1,7 millones no han retornado. En promedio, el país expulsa por año 90.000 jóvenes con título profesional, técnico o tecnológico”, indicó.

De igual manera, Uribe Vélez expresó su preocupación por la fuga de capital en Colombia, en especial la extranjera, que se ha visto reducida en un 20%. Para el exmandatario, esta es una de las razones por las que en el país cada vez cierran más empresas; y no se crean nuevas compañías.

“La salida de capitales supera el ingreso. En el último semestre, entraron recursos de capital por 6.579 millones de dólares y salieron 7.432 millones. El negativo fue de 853 millones. En agosto la caída de la inversión extranjera fue del 20%. Se consolida la tendencia de más empresas cerradas que nuevas”, añadió.

Álvaro Uribe envió un mensaje de unidas de cara a las elecciones de 2026 - crédito cortesía Álvaro Uribe

En ese contexto, el exmandatario sostuvo que el próximo presidente de Colombia debe reducir el gasto y potenciar el sector privado, estrategia para que la economía y el empleo en Colombia crezcan.

“Para el nuevo gobierno será inaplazable una reducción radical del tamaño del Estado. Esto con el fin de dar más espacio al sector privado, hacer posible la reducción de los intereses y destinar recursos a apoyar el mejoramiento social de la Nación”, señaló el expresidente Uribe Vélez.

A renglón seguido aprovechó para hablar sobre la importancia de ganar las elecciones 2026: “La defensa de la democracia exige que cada uno de ustedes, atrás o en frente del mostrador, en la oficina, en la casa o en la calle, sea un pedagogo sobre nuestro riesgo democrático y la necesidad de ganar y dejar atrás la cartilla castro-chavista”.

