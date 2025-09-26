Álvaro Uribe acusó a Petro de usar recursos públicos para asegurar su triunfo en las presidenciales de 2026: “Hay esclavos electorales”

El presidente Gustavo Petro volvió a lanzar dardos contra el exmandatario Álvaro Uribe - crédito EFE

En el Congreso Nacional de Comerciantes organizado por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), que se desarrolla en Medellín, el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez habló sobre la realidad del país y los retos que le esperan para el próximo cuatrienio.

A juicio del exmandatario, gracias al manejo de la actual administración liderada por Gustavo Petro, el país está inmerso en un contexto de deuda sin precedentes, por lo que es necesario centrar esfuerzos en revertir la situación y promover el desarrollo de Colombia junto al de sus ciudadanos.

En medio de su reflexión, el líder político del Centro Democrático reveló el que sería el plan que ha fraguado el jefe de Estado a lo largo de sus tres años de mandato para asegurar la victoria de su proyecto político en las elecciones presidenciales de 2026.

Según el exgobernador de Antioquia, el Gobierno nacional se ha dedicado a suscribir miles de contratos en servicios personales que superan el valor de $5.5 billones, además de incrementar la cantidad de trabajadores del Estado y nuevos cupos en otras entidades.

“Durante estos 36 meses, el actual gobierno ha superado en 86.000 contratos de servicios personales lo acumulado en el mismo periodo del gobierno anterior, con un costo adicional de 5.5 billones de pesos. A esto se suma un aumento de 20.000 empleados públicos, 11 nuevas embajadas y 24 consulados, todo en la época de la revolución de las comunicaciones”, aseveró Uribe Vélez.

Para el excongresista, la intención de Petro es clara: ganarse el favor de las personas beneficiadas por sus acciones de cara a los comicios del próximo año, aunque eso conlleve afectar económicamente el país y a los colombianos.

“Los miles de compatriotas, beneficiados con estos contratos y nombramientos, son esclavos electorales del actual gobierno, que los ha vinculado con plena conciencia de que no hay dinero para pagarles”.

Los engaños del Gobierno sobre el narcotráfico según Álvaro Uribe

A lo largo de su intervención, el expresidente Uribe abordó la problemática de los cultivos ilícitos, el crecimiento del narcotráfico en el país y cómo el Gobierno Petro, según él, oculta las cifras en cuanto a los avances en materia de desempleo: “En Colombia el gobierno todavía dispone de capacidad de engañar: oculta la demolición democrática con un crecimiento del 2,5% y un desempleo del 9%. En este último, la informalidad supera la registrada antes de la pandemia. Sería mucho mayor sin la salida masiva de personas y sin la expansión burocrática”.

Incluso señaló que los indicadores de crecimiento por los que ‘saca pecho’ el presidente Petro están ligados a la venta de droga, ya que miles de personas se han unido a estas actividades ilegales por su rentabilidad.

“El crecimiento se sostiene en consumos ilegales de actividades que se incrementan por las políticas oficiales, como el narcotráfico, que en 2010, después de restar decomisos a la producción, llevó al mercado 150 toneladas de cocaína, y en 2024, 1.815 toneladas”, dijo el exmandatario.

Para revertir la situación, Uribe Vélez sugirió que “nos toca a todos los aquí reunidos crear conciencia que las ventas mayores de licuadoras, lavadoras, ventiladores, televisores de alta resolución y motos, corresponden a coyunturas de la economía que no dependen del gobierno o se dan a pesar de él”.

Y agregó: “El país este año puede recibir 13.000 millones de dólares en remesas, suma muy abultada pero inferior al valor del narcotráfico. Actividades como el café, la palma, las flores, el aguacate, que corresponden a la tenacidad de los colombianos, han ayudado a que la economía todavía flote”.