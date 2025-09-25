Por qué Valentino Lázaro se despachó contra exparticipantes de ‘La casa de los famosos’: “Van a quedar sepultados y en el olvido”

El creador de contenido aseguró que hay quienes no saben aprovechar la oportunidad de pasar por el reality - crédito @elrayetvoficial/TikTok

Valentino Lázaro es un creador de contenido que se ha hecho conocido por hablar de temas virales y, según dicen, “colgarse” de la fama de otros para escalar en el mundo digital. Incluso, ha sido comparado con Yina Calderón.

Asimismo, el influencer ha estado atento a los movimientos que se vienen con la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, donde suena para ser uno de los integrantes, de acuerdo con portales de entretenimiento.

Por eso, en su reciente intervención en Dímelo King se refirió a los participantes que han pasado en las dos temporadas anteriores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

A pesar de su ausencia en el viaje de Los Papillentes, La Segura sigue presente en el corazón de sus amigos - crédito @karensevillano/Instagram

Quienes han dominado la conversación tras el final de la última edición de La casa de los famosos Colombia han sido, según Valentino Lázaro, unos pocos nombres: Melissa Gate, Yina Calderón, Emiro Navarro y Karina García.

Así lo expresó el influencer, refiriéndose a la forma en que la memoria colectiva suele olvidar rápidamente a los participantes del popular reality.

Anticipándose al lanzamiento de la tercera temporada, prevista para 2026 y transmitida por Canal RCN, Lázaro habló sobre el fenómeno que acompaña a los concursantes tras su salida del programa, una afirmación que ha resultado provocadora para la audiencia y los propios famosos haciendo referencia también a los llamados “Papillentes” de la primera temporada.

Durante una conversación con Dímelo King, el creador de contenido se pronunció abiertamente: “¡Es un hecho! Háblenme de la primera temporada, nómbrenme a cinco personas que no sean ‘Papillentes’, no tienen ni idea de cómo se llamaban, ya se le olvidó a la gente. Las cosas como son”, aseguró el joven.

Yina, Melissa, Emiro y Karina son el ejemplo para Valentino Lázaro en la segunda temporada de 'La casa de los famosos Colombia 2025' para aprovechar la fama el reality - crédito cortesía Canal RCN

Y es que para Lázaro, la fugacidad de la popularidad que confiere el reality lleva a muchos a cometer el error de no centrarse en lo realmente importante que el impacto del programa sobre sus participantes, lo que se convierte, según Lázaro, en una prueba de supervivencia digital.

“La casa de los famosos Colombia les da a sus participantes un pico muy rápido que si no saben sostenerlo se les va de las manos”, agregó al programa en el que es panelista.

En su análisis, quienes logran mantenerse en la conversación mediática tras la experiencia son principalmente creadores de contenido ya consolidados antes del programa de convivencia, quienes ―por su experiencia previa― poseen habilidades para sostener la atención del público una vez apagadas las cámaras del programa.

Frente a la expectación por la tercera temporada y ante los rumores habituales sobre posibles convocatorias, Lázaro fue tajante que no ha sido contactado por la producción para integrarse al elenco.

Encargado de ponerle picante a la competencia con su personalidad - crédito Canal RCN

Aun así, anticipó un panorama desafiante para los actuales rostros mediáticos del programa: “Ahorita que salga la tercera temporada, no me han llamado, estoy plenamente seguro que hay gente de la segunda temporada que van a quedar sepultados y en el olvido porque no saben crear contenido”, concluyó.

Valentino criticó a Yina Calderón por filtrar capturas de videos de José Rodríguez

Debido a los constantes ataques que ha propinado en redes sociales la DJ en contra de José Rodríguez, exparticipante de La casa de los famosos, Valentino no dudó en salir en defensa del modelo y atacar de frente a Calderón.

En sus declaraciones, Lázaro puntualizó: “Por el hecho de que diga trans, ya se da a entender que esta persona nació con un sexo biológico masculino. Pero al decir trans ya se entiende que transicionó. No tienes que recalcarle que primero fue hombre. Ya transicionó. Así que una mujer trans es una mujer. Que una persona se meta con una mujer trans no lo hace gay, lo hace deconstruido”.

El creador de contenido salió en defensa de José Rodríguez - crédito @natatelocuenta/TIkTok

El comunicador también defendió a Rodríguez y criticó el uso de ataques personales en el debate público: “Primero no me consta que José haya hecho eso. Si te metes con él, te vas a tener que ver con mi lengua. Yo no hablo estereotipos ni mamadas. Yo te debato moral, coherencia y autenticidad”, expresó Lázaro en medio de su intervención en el programa.