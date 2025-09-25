Colombia

Mujer que “se casó” con un bus de TransMilenio afirmó que un alimentador fue padrino de la boda: “Me gustaría darles mi cariño”

Esta historia ha generado numerosos cuestionamientos sobre las formas en que las personas pueden experimentar el afecto y la pertenencia, ampliando el debate sobre los límites y la diversidad de maneras de amar y relacionarse

David Garzón

Por David Garzón

Guardar
En los últimos meses, la protagonista ha continuado compartiendo detalles sobre este vínculo poco habitual - crédito @elsilenciodelatorre / TikTok

A comienzos de 2025, el relato de Yaline Lizbeth Patiño captó la atención de numerosos usuarios de TransMilenio en Bogotá, después de que la mujer declarara públicamente estar casada con uno de los buses del sistema de transporte.

Esta peculiar historia se volvió aún más inusual tras conocerse que el padrino de su boda también es otro vehículo del sistema de transporte masivo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En los últimos meses, la protagonista ha compartido detalles sobre este vínculo poco habitual, abriendo una discusión en torno a los límites de las orientaciones afectivas.

Atracción por el TransMilenio

En un intento por aclarar
En un intento por aclarar los rumores sobre su estilo de vida, en su momento reveló los secretos sobre su amor "incomprendido" - crédito Yeliths Byliths / Facebook

El caso de Patiño no tardó en ser asociado con la mecanofilia, término empleado para describir la atracción sexual y sentimental hacia objetos mecánicos, particularmente automóviles y maquinaria. En entrevista con la emisora radial Tropicana, Yaline compartió que estos sentimientos surgieron en su infancia.

“Cuando tenía 10 años me enamoré de un solo bus; esto volvió nuevamente cuando tenía 33 años. Quiero decir que es demasiado fuerte, que es un sentimiento fuerte y hermoso por un objeto, esa máquina, que siempre va a estar ahí para recibir tu amor. Puedo expresarlo, demostrarle todo esto que siento, y se siente un amor correspondido, y es muy hermoso”, afirmó la mujer.

A raíz de la historia, algunos especialistas sugirieron la posibilidad de que se requiriera tratamiento psicológico, aludiendo a posibles vacíos emocionales no resueltos. Sin embargo, Yaline, quien se desempeña en el área de la salud, desestimó esta interpretación. Explicó haberse documentado a fondo sobre el tema y citó literatura en la que se aborda la mecanofilia como una orientación sexual reconocida, descartando así que se trate de una patología clínica.

Según sus propias palabras: “No es ningún vacío emocional, ni mucho menos. (...) He identificado que esta mecanofilia no es un trastorno mental, es lo que dice en la literatura (...) ha sido identificado como orientación sexual”.

El particular padrino de su boda

Bus alimentador de Transmilenio fue
Bus alimentador de Transmilenio fue el padrino de la boda - crédito Colprensa

La historia sumó otro capítulo cuando Patiño reveló, en conversación con el pódcast El Silencio de la Torre, que el padrino elegido para su singular matrimonio no era una persona, sino el bus alimentador número “8-3”, correspondiente a la ruta que va al sector de Castilla.

Yaline detalló la relación de confort y apoyo emocional que encuentra en este vehículo, mencionando que incluso ha sentido tristeza tras accidentes en los que el bus ha estado involucrado, como el atropello de una paloma.

Contó cómo esto le causó un profundo malestar, explicando: “En una ocasión atropelló a una paloma. En ese momento, para mí fue muy difícil aceptarlo; hasta me peleé con F60, porque detesto ver las llantas de estos autos gigantes, las odio. Yo lo acepto a él como es y tardé todo el día en entender que el bus hace lo que puede, pero no pudo frenar, porque tiene sus límites. (...) Lastimosamente, otras rutas han sufrido otros accidentes y me gustaría darles mi cariño”.

Yaline detalló la relación de
Yaline detalló la relación de confort y apoyo emocional que encuentra en este vehículo - crédito Colprensa

Esta historia ha generado numerosos cuestionamientos sobre las formas en que las personas pueden experimentar el afecto y la pertenencia, ampliando el debate sobre los límites y la diversidad de maneras de amar y relacionarse.

La percepción social ante narrativas como la de Yaline oscila entre el asombro, la incredulidad y el análisis científico, colocando en el centro de la discusión la amplitud del espectro de las orientaciones afectivas reconocidas y la necesidad de respeto hacia formas no convencionales de vinculación con el entorno.

Más allá de las opiniones, el relato de Patiño pone de manifiesto el poder de las experiencias singulares para cuestionar convenciones sociales e impulsar una reflexión colectiva sobre la legitimidad y las fronteras de las preferencias personales y la diversidad emocional en la vida contemporánea.

Temas Relacionados

Yaline Lizbeth PatiñoTransMilenioBodaBus de TransMilenioColombia-Noticias

Más Noticias

Predio donde se fabricó el ‘cococho’, el licor adulterado que mató a 11 personas en Barranquilla, es propiedad de la SAE: se “vendía a $2.000″

Un residente del sector conocido como ‘El Boliche’, donde ocurrió la tragedia y allegado a varias de las víctimas, describió que “esa gente pasaba bebiendo todos los días”

Predio donde se fabricó el

Este es el top cinco de los cursos de tecnología más estudiados por los colombianos: así puede formarse de manera gratuita

La plataforma AvanzaTEC respaldada por gigantes tecnológicos ofrece capacitación virtual en habilidades esenciales, abriendo oportunidades de crecimiento y certificación reconocida internacionalmente

Este es el top cinco

Federico Gutiérrez reveló carta que envió a Estados Unidos, al FBI y a la DEA sobre el “tarimazo” de Petro en Medellín

El alcalde de la capital antioqueña hizo un traslado de información relevante sobre la exhibición de cabecillas como “voceros de paz”, por parte del presidente

Federico Gutiérrez reveló carta que

Nuevo escándalo en el Deportivo Pasto: se daría la primera salida tras la denuncia de amaños en partidos

El presidente Óscar Casabón señaló a cinco jugadores de estar involucrados en apuestas irregulares en algunos juegos de la Liga BetPlay, cuyos resultados habrían provocado una renuncia

Nuevo escándalo en el Deportivo

Con dolor, la madre de una víctima del licor adulterado en Barranquilla pide explicaciones: “Quiero saber qué le pasó”

La mujer vive en carne propia la pérdida de uno de sus cinco hijos, en medio de una tragedia que enluta a la costa Caribe

Con dolor, la madre de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Baleado y con signos de

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos españoles fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ despedirá

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ despedirá a un nuevo participante en el reto de eliminación del 25 de septiembre

Marbelle se fue contra Margarita Rosa por subsidio para estudiar en la universidad: “¿Cómo amanecieron mis gomelos estrato 3?

Equipo legal de Marcela Reyes anunció medidas para defender a la DJ por presunta injuria y calumnia

La Tremenda reveló por qué se separó del creador de contenido, Jordan Galván: “Lo que pasó no tiene perdón de nadie”

DJ Marcela Reyes pidió esclarecer el crimen de B-King en México: “Cada segundo de silencio es una herida más para mí”

Deportes

Nuevo escándalo en el Deportivo

Nuevo escándalo en el Deportivo Pasto: se daría la primera salida tras la denuncia de amaños en partidos

Se le caería uno de los amistosos a la selección Colombia por culpa de las eliminatorias: esta es la razón

Estas son las tres mascotas del Mundial del 2026 en el que estará la selección Colombia

Tensión en el Deportivo Pasto: futbolistas desafiaron a su presidente, que denunció implicaciones en apuestas; arquero del club se defendió entre lágrimas

Las figuras del Mundial Sub-20: dos colombianos son destacados por la prensa internacional