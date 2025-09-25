Mujer que “se casó” con un bus de TransMilenio afirmó que un alimentador fue padrino de la boda: “Me gustaría darles mi cariño”

En los últimos meses, la protagonista ha continuado compartiendo detalles sobre este vínculo poco habitual - crédito @elsilenciodelatorre / TikTok

A comienzos de 2025, el relato de Yaline Lizbeth Patiño captó la atención de numerosos usuarios de TransMilenio en Bogotá, después de que la mujer declarara públicamente estar casada con uno de los buses del sistema de transporte.

Esta peculiar historia se volvió aún más inusual tras conocerse que el padrino de su boda también es otro vehículo del sistema de transporte masivo.

En los últimos meses, la protagonista ha compartido detalles sobre este vínculo poco habitual, abriendo una discusión en torno a los límites de las orientaciones afectivas.

Atracción por el TransMilenio

En un intento por aclarar los rumores sobre su estilo de vida, en su momento reveló los secretos sobre su amor "incomprendido" - crédito Yeliths Byliths / Facebook

El caso de Patiño no tardó en ser asociado con la mecanofilia, término empleado para describir la atracción sexual y sentimental hacia objetos mecánicos, particularmente automóviles y maquinaria. En entrevista con la emisora radial Tropicana, Yaline compartió que estos sentimientos surgieron en su infancia.

“Cuando tenía 10 años me enamoré de un solo bus; esto volvió nuevamente cuando tenía 33 años. Quiero decir que es demasiado fuerte, que es un sentimiento fuerte y hermoso por un objeto, esa máquina, que siempre va a estar ahí para recibir tu amor. Puedo expresarlo, demostrarle todo esto que siento, y se siente un amor correspondido, y es muy hermoso”, afirmó la mujer.

A raíz de la historia, algunos especialistas sugirieron la posibilidad de que se requiriera tratamiento psicológico, aludiendo a posibles vacíos emocionales no resueltos. Sin embargo, Yaline, quien se desempeña en el área de la salud, desestimó esta interpretación. Explicó haberse documentado a fondo sobre el tema y citó literatura en la que se aborda la mecanofilia como una orientación sexual reconocida, descartando así que se trate de una patología clínica.

Según sus propias palabras: “No es ningún vacío emocional, ni mucho menos. (...) He identificado que esta mecanofilia no es un trastorno mental, es lo que dice en la literatura (...) ha sido identificado como orientación sexual”.

El particular padrino de su boda

Bus alimentador de Transmilenio fue el padrino de la boda - crédito Colprensa

La historia sumó otro capítulo cuando Patiño reveló, en conversación con el pódcast El Silencio de la Torre, que el padrino elegido para su singular matrimonio no era una persona, sino el bus alimentador número “8-3”, correspondiente a la ruta que va al sector de Castilla.

Yaline detalló la relación de confort y apoyo emocional que encuentra en este vehículo, mencionando que incluso ha sentido tristeza tras accidentes en los que el bus ha estado involucrado, como el atropello de una paloma.

Contó cómo esto le causó un profundo malestar, explicando: “En una ocasión atropelló a una paloma. En ese momento, para mí fue muy difícil aceptarlo; hasta me peleé con F60, porque detesto ver las llantas de estos autos gigantes, las odio. Yo lo acepto a él como es y tardé todo el día en entender que el bus hace lo que puede, pero no pudo frenar, porque tiene sus límites. (...) Lastimosamente, otras rutas han sufrido otros accidentes y me gustaría darles mi cariño”.

Yaline detalló la relación de confort y apoyo emocional que encuentra en este vehículo - crédito Colprensa

Esta historia ha generado numerosos cuestionamientos sobre las formas en que las personas pueden experimentar el afecto y la pertenencia, ampliando el debate sobre los límites y la diversidad de maneras de amar y relacionarse.

La percepción social ante narrativas como la de Yaline oscila entre el asombro, la incredulidad y el análisis científico, colocando en el centro de la discusión la amplitud del espectro de las orientaciones afectivas reconocidas y la necesidad de respeto hacia formas no convencionales de vinculación con el entorno.

Más allá de las opiniones, el relato de Patiño pone de manifiesto el poder de las experiencias singulares para cuestionar convenciones sociales e impulsar una reflexión colectiva sobre la legitimidad y las fronteras de las preferencias personales y la diversidad emocional en la vida contemporánea.