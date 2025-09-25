Luis Fernando Velasco cumple diligencia de arraigo ante la Dijín tras nuevas pesquisas por corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo

Olmedo López aseguró ante el alto tribunal que recibió la orden del extitular de la cartera del Interior Luis Fernando Velasco para direccionar contratos a favor del senador Julio Elías Chagüi - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Las revelaciones de Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia el miércoles 24 de septiembre de 2025 reavivaron el debate sobre la corrupción y el direccionamiento de contratos en el país.

López afirmó que, durante su gestión en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, recibió instrucciones del exministro del Interior Luis Fernando Velasco para favorecer al senador Julio Elías Chagüi en la asignación de contratos.

De acuerdo con información de La FM, estas declaraciones implican la posible participación de altos funcionarios y legisladores en la adjudicación de recursos públicos con fines políticos.

López también señaló a la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, al mencionar que allegados suyos, Issa Rizcala y Jorge Rizcala, habrían obtenido contratos de maquinaria en La Guajira gracias a su intermediación.

El testimonio expone nuevos detalles sobre la posible red de influencias en la contratación estatal.

Frente a estos señalamientos, Luis Fernando Velasco se presentó ante las autoridades para cumplir una diligencia de arraigo solicitada por la Dijín, en el contexto de las investigaciones relacionadas con la Unidad de Gestión del Riesgo y las recientes denuncias sobre corrupción.