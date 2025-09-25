Juan José Lafaurie criticó a Margarita Rosa de Francisco por supuesto subsidio en su matrícula: “Le quitó la oportunidad a un joven de escasos recursos”

La entrega de un subsidio a la actriz para cursar un posgrado en la Unad desató críticas, especialmente de Juan José Lafaurie, quien considera que el apoyo debió beneficiar a jóvenes en situación vulnerable - crédito @LafaurieCabal/@Margaritarosadf/X

La controversia persiste luego de conocerse que Margarita Rosa de Francisco recibió un subsidio para un posgrado en la Unad por figurar en el estrato 3.

La actriz en una entrevista en Blu Radio explicó que el dinero correspondía a un reconocimiento académico otorgado por la institución. Señaló que, al actualizar sus datos, no recuerda con exactitud el estrato socioeconómico que seleccionó y manifestó su desacuerdo con este tipo de clasificaciones. Actualmente vive en Florida, Estados Unidos.

La situación generó una variedad de comentarios y críticas. Uno de los fuertes comentarios fue escrito por Juan José Lafaurie, abogado e hijo de María Fernanda Cabal, que criticó a Margarita Rosa de Francisco por el presunto subsidio recibido en su matrícula. En su cuenta de X, afirmó: “Le quitó la oportunidad a un joven de escasos recursos”.

“Eso puede verificarlo la universidad misma, no he recibido comunicado oficial para ver cómo lo rellené. Puede ser que sí haya puesto estrato 3, pero no es suficiente requisito para que me concedan un subsidio”, afirmó Margarita Rosa de Francisco en diálogo con Blu Radio, y consideró que esta controversia “la están agrandando injustamente. Me parece una infamia lo que están haciendo”.

En cuanto a Margarita Rosa de Francisco, en la entrevista concedida a Blu Radio, también expresó lo siguiente: Según la actriz, ella no aplicó para ningún subsidio y el hecho de que le hubiesen concedido algún tipo de beneficio únicamente por razón del estrato no debería haber sido requisito suficiente - crédito @margaritarosa.defrancisco/IG

Después de las declaraciones de Margarita Rosa de Francisco, Juan José Lafaurie reaccionó en su cuenta de X.

El abogado cuestionó que la actriz se hubiera registrado como estrato 3 para acceder a un subsidio, señalando que, según él, esto perjudicó a jóvenes que realmente lo requerían.

“Margarita Rosa de Francisco, en un acto “revolucionario”, se auto percibió estrato 3 siendo 6… y se quedó con un subsidio destinado a quien sí lo necesitaba. En resumen: le quitó la oportunidad a un joven de escasos recursos para poder estudiar en la universidad. Todo muy “inclusivo”“, escribió el hijo de la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal.

Juan José Lafaurie lanzó dura crítica en contra de Margarita Rosa de Francisco - crédito @LafaurieCabal

Lafaurie no fue el único en pronunciarse sobre el tema. El representante a la Cámara Andrés Forero, del partido Centro Democrático, también se refirió a la respuesta de la actriz vallecaucana ante la polémica.

Forero criticó duramente la situación y cuestionó la justificación presentada por Margarita Rosa de Francisco.

“Ahora la ‘rebeldía’ es mentir en un documento público señalando falsamente que se pertenece a otro estrato social y así recibir subsidios destinados a personas que realmente los necesitan”, aseveró en su mensaje de X al congresista perteneciente a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

Andrés Forero se unió a las críticas a Margarita Rosa de Francisco - crédito @AForeroM

“Pedir un subsidio por $1’500.000 me parece una miserableza. Yo tengo poder adquisitivo, tengo con qué pagar esa universidad. Me parece inaceptable que yo pidiera un subsidio para pagar ese valor. Si yo no apliqué para ningún subsidio, ¿por qué supuestamente me lo dieron?”, explicó la actriz en el medio antes citado.

En ese sentido, Margarita Rosa de Francisco aclaró que el beneficio académico que recibió se otorgó por su desempeño en la carrera, y no por su estrato socioeconómico.

“Tuve matrícula de honor, es un reconocimiento de la institución que se da en cada programa académico a nivel nacional para quienes hayan obtenido los 3 mejores promedios de calificación superiores a 4.8. Consiste en una exoneración de 100 % del pago de la matrícula”, comentó.

La actriz que no descartó reintegrar el dinero de la matrícula, consideró que los señalamientos sobre el beneficio económico recibido tendrían relación con su posición política. “Todo tiene que ver con mi posición política, porque yo estoy apoyando a la señora Carolina Corcho, y está subiendo como espuma, la están conociendo, no sé si quieren frenar eso. Me están tratando como candidata”, dijo De Francisco.