Colombia

Jefatura de protección presidencial reveló que los capturados por infiltración nunca entraron a la Casa de Nariño

La entidad también aclaró que los involucrados no tuvieron acceso al despacho del jefe de Estado

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
Las autoridades detuvieron a los
Las autoridades detuvieron a los implicados en intento de espionaje a Petro - crédito Fernando Vergara/AP

El 24 de septiembre de 2025, las autoridades confirmaron la captura de dos militares y dos civiles vinculados a una unidad de seguridad presidencial de Gustavo Petro.

Entre los capturados figura Pedro Nel Jiménez Cárdenas, mayor del Ejército Nacional y hasta hace pocas semanas comandante del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (BAFUR 5), unidad encargada del tercer anillo de protección presidencial. Junto a él fue detenido el suboficial Cristian Padilla Villanueva, también relacionado con operaciones de seguridad militar.

La tercera implicada, Luisa Fernanda Salgado Fernández, habría utilizado documentos y credenciales falsas para hacerse pasar por integrante de la Policía Nacional bajo el alias de ‘Stephanie’. El cuarto detenido, cuya identidad no fue detallada, enfrenta cargos por posesión ilícita de armamento.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La entidad también aclaró que
La entidad también aclaró que los involucrados nunca tuvieron acceso al despacho del jefe de Estado - crédito Colprensa

Luego de la detención de los presuntos implicados, la jefatura de protección del jefe de Estado enfatizó que ninguno de los capturados tuvo contacto con el mandatario ni ingresó a la Casa de Nariño.

Según información revelada por Blu Radio, una revisión exhaustiva de los libros de ingreso a Palacio Presidencial no arrojó registros de entrada de la falsa capitán, el mayor, el sargento ni de ningún otro civil implicado en el caso. “Se hizo una revisión exhaustiva en los libros de ingreso a Palacio y no hay registros de que la falsa capitán, el mayor, el sargento u otro civil, hayan entrado a las instalaciones”, informó la jefatura de protección presidencial.

El abogado de uno de los implicados habló sobre el proceso

La Fiscalía y los equipos
La Fiscalía y los equipos de inteligencia siguen analizando si los datos obtenidos llegaron a manos externas y si existen intereses políticos subyacentes en la infiltración - crédito Fiscalía - crédito Fiscalía

De acuerdo con la defensa del mayor Pedro Nel Jiménez, la detención de los implicados no solo puso en riesgo la carrera del oficial, que figuraba en la lista de ascensos, sino que expuso a su familia, lo que podría obstaculizar investigaciones en curso, al dejar vulnerable un frente clave en la ofensiva contra esa red criminal transnacional.

La versión presentada por el abogado de Jiménez sostiene que la mujer acusada de hacerse pasar por capitán del Ejército no era una impostora, sino una informante fundamental cuyas aportaciones permitieron la captura de varios miembros del Tren de Aragua. El argumento de la defensa apunta a que su presencia en batallones y reuniones interinstitucionales no constituyó una infiltración, sino que formaba parte de un trabajo de inteligencia encubierto, en el que colaboró activamente con las autoridades.

El argumento de la defensa
El argumento de la defensa apunta a que su presencia en batallones y reuniones interinstitucionales no constituyó una infiltración, sino que formaba parte de un trabajo de inteligencia encubierto - crédito Colprensa

No obstante, la Fiscalía mantiene una postura diferente. Según la investigación, la infiltración habría comenzado en septiembre de 2024, cuando el mayor Jiménez, entonces comandante del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas n.º 5, y el sargento Cristian Padilla Villanueva facilitaron el ingreso de Luisa Fernanda Salgado, que se presentó como capitán del Ejército con funciones de inteligencia. Con esta identidad, la mujer accedió a información reservada, participó en reuniones con entidades como la Fiscalía, el Gaula, la Policía Militar, la Fuerza Aérea y la Secretaría de Seguridad, y estuvo presente en allanamientos y registros.

El expediente judicial detalla que en marzo de 2025, Salgado organizó una jornada de polígono en la Escuela de Caballería, utilizando armas de uso privativo, a la que asistieron fiscales, familiares y menores de edad. Además, un cuarto capturado, un civil, cuya identidad aún no ha sido revelada, habría actuado como enlace logístico en estas actividades. La Fiscalía sostiene que estos hechos constituyen una infiltración deliberada en estructuras de seguridad del Estado.

Mientras la investigación avanza, persisten dos relatos opuestos: uno que describe una operación de infiltración con acceso a información sensible y participación en actividades oficiales, y otro que defiende la legitimidad de las acciones como parte de una estrategia de inteligencia encubierta contra el crimen organizado.

“La información que entregaba esta mujer permitió capturar a varios integrantes de esa red criminal transnacional”, afirmó el abogado del mayor Jiménez al medio citado. La controversia sobre el verdadero papel de los implicados y las consecuencias de sus capturas sigue abierta, en un contexto donde la seguridad presidencial y la lucha contra organizaciones criminales se entrelazan de manera compleja.

Temas Relacionados

Gustavo PetroSeguridad presidencialJefatura de protección presidencialInfiltrados PetroAtentado PetroColombia-Noticias

Más Noticias

“Le tenemos más confianza a las disidencias que al Ejército”: el audio que destapó supuesto nexo del presidente de Asocomunales de Campamento con el frente 36

Jainober Jiménez Restrepo, capturado el 22 de septiembre de 2025, fue enviado a la cárcel por el delito de concierto para delinquir agravado: en 2023 había entregado una polémica declaración

“Le tenemos más confianza a

“El palo no está para cucharas”: esto es lo bueno, lo malo y lo feo del millonario presupuesto que manejará Petro en 2026

Angélica Lozano, senadora, resaltó que, del PGN aprobado, se eliminaron varios artículos que le “echaba mano a la plata de las pensiones” en cada departamento del país y se eliminó “un pote de mermelada”

“El palo no está para

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ despedirá a un nuevo participante en el reto de eliminación del 25 de septiembre

Tras un reto de salvación con un giro inesperado, cinco participantes están en riesgo de despedirse de la competencia

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ despedirá

Nuevo sablazo de Estados Unidos a Petro por duro discurso contra Trump en la ONU: “Una de esas cosas que no esperas ver”

El presidente colombiano centró su intervención en cuestionar al jefe de Estado de Estados Unidos por la descertificación de Colombia por su política antidrogas

Nuevo sablazo de Estados Unidos

Petro reaccionó al fallo que garantiza la participación del Pacto Histórico en las elecciones de 2026: “El pueblo decidirá”

El Tribunal Superior de Bogotá definió la permanencia legal de la colectividad, despejando el camino para su participación en la contienda presidencial y legislativa

Petro reaccionó al fallo que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Baleado y con signos de

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos españoles fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ despedirá

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ despedirá a un nuevo participante en el reto de eliminación del 25 de septiembre

Marbelle se fue contra Margarita Rosa por subsidio para estudiar en la universidad: “¿Cómo amanecieron mis gomelos estrato 3?

Equipo legal de Marcela Reyes anunció medidas para defender a la DJ por presunta injuria y calumnia

La Tremenda reveló por qué se separó del creador de contenido, Jordan Galván: “Lo que pasó no tiene perdón de nadie”

DJ Marcela Reyes pidió esclarecer el crimen de B-King en México: “Cada segundo de silencio es una herida más para mí”

Deportes

Acolfutpro salió en defensa de

Acolfutpro salió en defensa de los jugadores del Deportivo Pasto tras escándalo de apuestas

David González abrió una herida en los hinchas de Millonarios al recordar clásico en el que Santa Fe pasó a la final

Referente de Santa Fe dejó indirecta contra Jorge Bava tras su salida del club: “Eso importa muy poco”

Eduardo Méndez reveló que Jorge Bava busca cobrar “hasta la risa” tras su salida de Santa Fe

Nuevo escándalo en el Deportivo Pasto: se daría la primera salida tras la denuncia de amaños en partidos