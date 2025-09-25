Colombia

Intento de robo de vehículo en Bogotá terminó en accidente de tránsito con tres capturados

Ante las denuncias de testigos del intento de hurto, la Policía reaccionó para detener a los delincuentes, que respondieron con disparos, pero los agentes lograron caprturarlos

Francy Agudelo

Francy Agudelo

Ladrones chocaron en persecución en Bogotá
Ladrones chocaron en persecución en Bogotá - crédito captura de pantalla City TV

La rápida acción de las autoridades logró frustrar un robo a vehículo en Bogotá gracias al aviso de los ciudadanos que se percataron de la situación.

El teniente coronel, Julián García, oficial de guarnición, le confirmó los hechos a City Tv, que fue un grupo de delincuentes los que pretendían afectar a la ciudadana.

“Tres sujetos que se movilizaban en un vehículo, intentan cometer hurto a una persona que se movilizaba en un vehículo particular. La ciudadanía informa a su policía mediante la línea de emergencia, por lo cual emprenden la persecución y estos sujetos son interceptados en la localidad de Teusaquillo”.

Al conocer el aviso, de inmediato se pone en marcha el plan para poder detener a estos ladrones, pero estos no quisieron atender el llamado para realizar una inspección y allí se abrió fuego por parte de los sujetos en un intento de darse a la fuga.

“No se registraron uniformados heridos, hubo un intercambio de disparos, ya que estos tres sujetos al momento en que estaban intentando la huida en el sector de Fontibón, por lo que fue necesario hacer uso legítimo de las armas de fuego del Estado sin lesionar a ninguna persona, ni lesionar a los capturados, pero sí mediante el proceso judicial y mediante esta actividad de policía se lograron estas importantes capturas”, comentó el coronel al sistema informativo.

La rápida acción de las
La rápida acción de las autoridades logró frustrar un robo a vehículo en Bogotá gracias al aviso de los ciudadanos que se percataron de la situación - crédito captura de pantalla City TV

En medio de la situación, los ladrones perdieron el control del automotor y chocaron contra un separador, hecho que no dejó a ninguna persona lesionada, pero le permitió a los uniformados actuar.

Fueron capturadas tres personas por el delito de porte y tráfico ilegal de armas de fuego, que al momento del registro se les encuentra un arma de fuego tipo revólver. El caso está siendo puesto en la URI de Engativá, con los tres capturados y con la afectada que va a poner la denuncia por el intento de hurto, y estos ciudadanos puestos ante la autoridad competente”, concluyó Guzmán.

Robos de carros en Bogotá

La inseguridad asociada al robo de vehículos en la ciudad de Bogotá continúa generando preocupación entre los habitantes, especialmente en las localidades del suroccidente y occidente. De acuerdo con cifras recientes entregadas por la Policía, hasta el momento en 2025 se han registrado 1.147 casos de hurto vehicular en la capital, evidenciando un reto persistente para las autoridades y un factor de alarma para la ciudadanía.

Capturados por robo de carros en Bogotá
Capturados por robo de carros en Bogotá - crédito redes sociales/X

La sensación de vulnerabilidad no se limita únicamente a la pérdida material, sino que también incluye el temor a resultar herido o ser víctima de homicidio durante el intento de proteger el automotor. Conductores expresan la dificultad de transitar o estacionar sus vehículos en las calles, ante la posibilidad de ser blanco tanto de robo completo del carro como del despojo de partes y accesorios.

Durante 2024, las estadísticas muestran que aproximadamente 4.600 automóviles fueron robados en Bogotá, lo que equivale a un promedio de 14 hurtos diarios. Según el reporte de la Policía, las localidades más afectadas son Kennedy, Puente Aranda y Engativá. En Kennedy, se han documentado 200 casos, especialmente en los barrios Castilla y Ciudad Kennedy Central, considerados los sectores de mayor incidencia.

En Puente Aranda se han registrado 150 denuncias de robo, con una mayor concentración en Ciudad Montes y Galán. Por su parte, Engativá suma 126 vehículos hurtados, siendo Normandía identificado como el barrio con mayor número de reportes.

Los delincuentes utilizaban armas de
Los delincuentes utilizaban armas de fuego para intimidar a sus víctimas, que eran abordadas en las entradas de sus viviendas - crédito @SeguridadBOG / X

A pesar de los operativos y estrategias implementadas por las autoridades en colaboración con la ciudadanía, el escenario sigue resultando adverso, en especial para quienes dependen de sus autos para el sustento económico familiar. De los datos oficiales se desprende que los mecanismos de control y vigilancia aún resultan insuficientes para disuadir a los delincuentes o lograr una reducción efectiva en la incidencia de este delito.

