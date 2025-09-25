Colombia

Eduard Sánchez fue designado como alcalde encargado de Bucaramanga mientras avanza el proceso de elecciones atípicas en la ciudad

El actual director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander reemplazará a Jaime Andrés Beltrán

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
Su experiencia laboral, en su
Su experiencia laboral, en su mayoría ha sido en cargos públicos. Estuvo en la Contraloría general, en el 2008, fue alcalde del municipio Jesús María en el 2012 - crédito X

La salida de Jaime Andrés Beltrán de la Alcaldía de Bucaramanga se confirmó tras la decisión del Consejo de Estado, que ratificó la anulación de su elección y puso fin a un mandato que se extendió por un año, nueve meses y 18 días.

La resolución, emitida el jueves 18 de septiembre de 2025, obliga al ahora exalcalde a abandonar el cargo y marca un giro en la administración local, al tiempo que deja en suspenso la continuidad del plan de gobierno que había proyectado para el cuatrienio.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El fallo del alto tribunal, que se mantuvo firme en segunda instancia, se fundamentó en la figura de la doble militancia. Según la determinación judicial, Beltrán respaldó públicamente a candidatos de partidos distintos a Colombia Justa Libres, la colectividad que avaló su postulación, lo que constituye una infracción a la normativa electoral vigente.

Esta conducta fue considerada suficiente para invalidar el resultado de los comicios regionales celebrados el 29 de octubre de 2023, en los que más de 92.000 bumangueses habían depositado su voto a favor del ahora exmandatario.

En respuesta a la decisión, Beltrán recurrió a sus redes sociales para dirigirse a sus electores y la ciudadanía. A través de un video, expresó su pesar por el desenlace adverso, al que calificó como perjudicial no solo para sus intereses personales, sino también para el desarrollo de la ciudad.

En sus palabras, “más de 92.000 bumangueses votaron para que Jaime Andrés fuera alcalde, pero el Consejo de Estado, en segunda instancia, determinó que esa elección debía ser anulada”, formalizando así su acatamiento a la sentencia y su retiro de la administración municipal.

Tras la salida de Beltrán, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, designó a Eduard Sánchez, actual director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, como alcalde encargado de Bucaramanga mientras avanza el proceso de elecciones atípicas en la ciudad.

En desarrollo...

Temas Relacionados

BucaramangaAlcaldia de BucaramangaEduard SánchezReemplazo Jaime Andrés BeltránElecciones BucaramangaColombia-Noticias

Más Noticias

Doble de René Higuita invitó a la leyenda del fútbol a una plaza en Bucaramanga y esta fue su jocosa reacción: “Lo pongo a desgranar”

El santandereano indicó que tiene el mismo peinado desde que varias figuras de la selección Colombia en los 90 lo popularizaron

Doble de René Higuita invitó

Colombiano mostró cómo es la vida en un pueblo de 10 habitantes en Islandia: “Uno de los lugares más raros en los que he estado”

El colombiano Juan Díaz visitó un pueblo en Islandia que tiene 10 habitantes

Colombiano mostró cómo es la

Estos serían los candidatos para técnico de Santa Fe: dos ya conquistaron la Liga BetPlay

Con la salida de Jorge Bava de los Cardenales, el equipo empezó la búsqueda de su reemplazo y tendría las primeras hojas de vida para analizar en los próximos días

Estos serían los candidatos para

Abren convocatoria para que maestros colombianos enseñen en Estados Unidos y con jugosos salarios

De acuerdo con el programa, los contratos pueden extenderse hasta cinco años y ofrecen salarios competitivos, junto con beneficios como cobertura médica y la posibilidad de trasladar a la familia

Abren convocatoria para que maestros

Caso Harold Aroca expone negligencia operativa en Bogotá: destapan presuntos vínculos entre autoridades y bandas criminales

La búsqueda del joven estuvo liderada por su entorno cercano y organizaciones sociales, quienes denunciaron demoras, falta de acción y ausencia de apoyo estatal en un contexto de creciente criminalidad urbana

Caso Harold Aroca expone negligencia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Baleado y con signos de

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos españoles fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio acusó a Jenn

Yeferson Cossio acusó a Jenn Muriel de llevarse a sus perros tras la ruptura: desató polémica en redes sociales

Doble de René Higuita invitó a la leyenda del fútbol a una plaza en Bucaramanga y esta fue su jocosa reacción: “Lo pongo a desgranar”

Colombiano mostró cómo es la vida en un pueblo de 10 habitantes en Islandia: “Uno de los lugares más raros en los que he estado”

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ despedirá a un nuevo participante en el reto de eliminación del 25 de septiembre

Marbelle se fue contra Margarita Rosa por subsidio para estudiar en la universidad: “¿Cómo amanecieron mis gomelos estrato 3?

Deportes

Estos serían los candidatos para

Estos serían los candidatos para técnico de Santa Fe: dos ya conquistaron la Liga BetPlay

Acolfutpro salió en defensa de los jugadores del Deportivo Pasto tras escándalo de apuestas

David González abrió una herida en los hinchas de Millonarios al recordar clásico en el que Santa Fe pasó a la final

Referente de Santa Fe dejó indirecta contra Jorge Bava tras su salida del club: “Eso importa muy poco”

Eduardo Méndez reveló que Jorge Bava busca cobrar “hasta la risa” tras su salida de Santa Fe