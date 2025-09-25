Eduard Sánchez fue designado como alcalde encargado de Bucaramanga mientras avanza el proceso de elecciones atípicas en la ciudad

Su experiencia laboral, en su mayoría ha sido en cargos públicos. Estuvo en la Contraloría general, en el 2008, fue alcalde del municipio Jesús María en el 2012 - crédito X

La salida de Jaime Andrés Beltrán de la Alcaldía de Bucaramanga se confirmó tras la decisión del Consejo de Estado, que ratificó la anulación de su elección y puso fin a un mandato que se extendió por un año, nueve meses y 18 días.

La resolución, emitida el jueves 18 de septiembre de 2025, obliga al ahora exalcalde a abandonar el cargo y marca un giro en la administración local, al tiempo que deja en suspenso la continuidad del plan de gobierno que había proyectado para el cuatrienio.

El fallo del alto tribunal, que se mantuvo firme en segunda instancia, se fundamentó en la figura de la doble militancia. Según la determinación judicial, Beltrán respaldó públicamente a candidatos de partidos distintos a Colombia Justa Libres, la colectividad que avaló su postulación, lo que constituye una infracción a la normativa electoral vigente.

Esta conducta fue considerada suficiente para invalidar el resultado de los comicios regionales celebrados el 29 de octubre de 2023, en los que más de 92.000 bumangueses habían depositado su voto a favor del ahora exmandatario.

En respuesta a la decisión, Beltrán recurrió a sus redes sociales para dirigirse a sus electores y la ciudadanía. A través de un video, expresó su pesar por el desenlace adverso, al que calificó como perjudicial no solo para sus intereses personales, sino también para el desarrollo de la ciudad.

En sus palabras, “más de 92.000 bumangueses votaron para que Jaime Andrés fuera alcalde, pero el Consejo de Estado, en segunda instancia, determinó que esa elección debía ser anulada”, formalizando así su acatamiento a la sentencia y su retiro de la administración municipal.

Tras la salida de Beltrán, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, designó a Eduard Sánchez, actual director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, como alcalde encargado de Bucaramanga mientras avanza el proceso de elecciones atípicas en la ciudad.

