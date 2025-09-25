Colombia

Durante de un operativo, motociclista agredió a un agente de tránsito en Turbo, Antioquia: decidió tirarse a un caño

Un policía de tránsito resultó herido luego de ser agredido con arma blanca por un delincuente durante un control vehicular sobre las vías principales del municipio antioqueño

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
Agente de tránsito en Antioquia
Agente de tránsito en Antioquia se tuvo que lanzar a una cañada para evitar que un motociclista lo siguiera apuñalando - crédito Captura video

Un funcionario resultó herido tras ser agredido con arma blanca durante un control vehicular.

La agresión a un agente de tránsito en Turbo, Antioquia, ha dejado en evidencia los riesgos que enfrentan los funcionarios encargados de hacer cumplir las normas viales en la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante un retén de control, el martes 23 de septiembre, un motociclista atacó con un cuchillo a un agente luego de que este le solicitara la documentación del vehículo y la licencia de conducción, documentos que el infractor no portaba.

Ante la inminente inmovilización de la moto, el motociclista reaccionó de forma violenta y sacó un cuchillo, con el que comenzó a atacar al funcionario, todo esto “ante la vista de todos”.

El ataque a un agente de tránsito en Turbo evidencia el aumento de la violencia en las calles del municipio - crédito Teleantioquia

El agente, herido y en estado de pánico, optó por lanzarse a una cañada para evitar que el agresor continuara apuñalándolo. Sus compañeros intervinieron de inmediato y lograron reducir al atacante en el caño, mientras intentaban quitarle el arma blanca.

La escena, presenciada por decenas de personas, quedó registrada en video, donde se escuchan voces que, lejos de solidarizarse con el agente, expresan preocupación por el agresor. “Oigan, pero no le peguen”, se escucha la voz de una mujer en la grabación, mientras los guardas forcejean para desarmar al hombre y proteger sus vidas.

Una vez controlada la situación, el agente lesionado fue atendido y trasladado a un centro asistencial, como se observa en videos que circulan en redes sociales, donde se le ve limpiándose el rostro tras el incidente.

Por su parte, el agresor quedó bajo la custodia de la policía y deberá responder ante la justicia por el delito de tentativa de homicidio, de acuerdo con información oficial.

El agente herido fue trasladado
El agente herido fue trasladado a un centro asistencial y el atacante enfrentará cargos por tentativa de homicidio - crédito Alcaldía de Medellín

El secretario de Movilidad de Turbo, Adalberto Salazar Torres, rechazó el ataque y alertó sobre el fenómeno creciente de conductores que no cuentan con licencia, seguro ni revisión técnico-mecánica, y que en reiteradas ocasiones reaccionan con violencia ante los controles viales.

“Nos encontramos con personas los cuales no tienen ni licencia de conducción, ni seguro ni tecnomecánica y otros no tienen licencia porque la tienen cancelada,” aseguró Salazar Torres, quien también denunció que muchas veces los infractores agreden verbal o físicamente a los servidores públicos durante los operativos.

Frente a estos hechos, las autoridades municipales analizan medidas para reforzar la protección de los funcionarios y contener la ola de intolerancia y agresiones en las vías de la ciudad, un fenómeno que inquieta a la comunidad y que quedó en evidencia ante la mirada atenta de decenas de ciudadanos.

Agente de tránsito fue herido durante operativo en Cali

Un operativo de movilidad en Cali derivó en una situación de violencia luego de que un grupo de ciudadanos agredió físicamente a varios agentes de tránsito el sábado 2 de agosto por la noche, dejando como saldo a un funcionario herido.

Agente de tránsito resultó herido
Agente de tránsito resultó herido durante operativo de movilidad en la Avenida Sexta, al norte de Cali - crédito captura de video

El incidente, ocurrido sobre las 7:30 p. m., fue captado en un video que circula en redes sociales y muestra cómo varias personas golpean a los agentes en plena vía pública.

La Secretaría de Movilidad de Cali informó que los hechos tuvieron lugar en un punto de control en el norte de la ciudad, cuando dos ciudadanos, aparentemente trabajadores de una plataforma digital de domicilios, atacaron a los agentes que se encontraban en el sitio.

Según el comunicado oficial, los agresores no estaban siendo sometidos a ningún procedimiento en el momento en que se produjo la agresión. El reporte de la entidad agrega que los funcionarios Alexander Aguirre y Andrés Felipe García recibieron golpes con los puños y fueron atacados con piedras.

Las agresiones se intensificaron cuando, tras la llegada y posterior retiro de una patrulla de la Policía, los implicados lanzaron una piedra que impactó al ayudante de la grúa, causándole una lesión significativa en la cabeza. El altercado se registró en las inmediaciones del CAI de Chipichape, lo que facilitó una rápida respuesta de las autoridades.

Las fuerzas policiales lograron la captura de dos personas, entre ellas el principal señalado de atacar al ayudante de grúa. De acuerdo con el informe divulgado, uno de los agentes lesionados sufrió un golpe en el labio superior y fue trasladado a la Clínica Imbanaco, en el sur de la ciudad, donde fue atendido por personal sanitario

Temas Relacionados

Agente de tránsito TurboAgresión agente de tránsitoMotociclista agrede agente de tránsitoSalvar vida agente de tránsitoCaño de aguaMunicipio TurboAntioquiaColombia-Noticias

Más Noticias

Ministro de Defensa confirmó que la seguridad de Petro nunca estuvo en riesgo tras infiltración en unidad élite de Presidencia

El ministro Pedro Sánchez destacó que la detección oportuna de la situación demuestra el buen funcionamiento de contrainteligencia y de inteligencia de la fuerza pública

Ministro de Defensa confirmó que

La Procuraduría abrió investigación a dos oficiales del Ejército por presunta infiltración de una civil en asuntos del Gobierno

El proceso disciplinario involucra a miembros del Batallón Guardia Presidencial y busca esclarecer cómo una persona ajena logró acceder a espacios restringidos y participar en actividades internas de la institución

La Procuraduría abrió investigación a

Por condena de expresidente francés Gustavo Bolívar cuestionó “¿Único país del mundo donde los presidentes que cometen delitos no van a la cárcel?”

El precandidato reaccionó al castigo impuesto al expresidente francés, con la sugerencia que en Colombia los exjefes de Estado no enfrentan consecuencias similares por delitos

Por condena de expresidente francés

Olmedo López se reafirmó en sus denuncias contra senador Julio Elías Chagüi: salpicó en su testimonio al exministro Luis Fernando Velasco

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) compareció ante la Corte Suprema de Justicia, en pro de entregar su testimonio contra el congresista del partido de la U y, del mismo modo, involucrar al exmiembro del gabinete del presidente Gustavo Petro

Olmedo López se reafirmó en

Controversia de Juliana Guerrero: Armando Benedetti niega influencias políticas en su graduación: “Lo que hay es mucho tonto”

El ministro del Interior rechazó acusaciones que lo vinculan con la Universidad San José y el cuestionado título académico de la viceministra de Juventudes

Controversia de Juliana Guerrero: Armando
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó miembro del ELN dedicado

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo y Cauca: ministro de Defensa presentó balance de orden público

ENTRETENIMIENTO

Conrado Osorio, actor de ‘La

Conrado Osorio, actor de ‘La ley del corazón’, fue operado de urgencia en medio de su lucha contra el cáncer

Don Omar anuncia su retiro de los escenarios y prepara una gira de despedida: esto es lo que se sabe

Valentino Lázaro se despachó contra Shakira por baile con Beéle: “Se me hizo muy raro”

La familia de B King recibe el cuerpo del cantante colombiano tras su trágica muerte en México y lo que se sabe que pasará con Regio Clownn

Mateo Carvajal se someterá a doloroso procedimiento para cambiar el aspecto de su rostro: “El día que cientos de mujeres de 60 años estaban esperando”

Deportes

Dayro Moreno desconcertado por la

Dayro Moreno desconcertado por la eliminación del Once Caldas de la Copa Sudamericana: “No entiendo qué pasó”

Estudiantes vs. Flamengo: hora y dónde ver en Colombia el partido de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Selección Colombia confirmó el calendario y los horarios de los partidos amistosos rumbo al Mundial 2026: el primero será en noviembre

Entrenador de Independiente del Valle se refirió a la “celebración antes de tiempo” del Once Caldas: “Nosotros hemos estado más serios”

Jugadores de Independiente del Valle se habrían peleado en el hotel de concentración tras eliminar a Once Caldas de la Copa Sudamericana