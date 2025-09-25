Durante de un operativo, motociclista agredió a un agente de tránsito en Turbo, Antioquia: decidió tirarse a un caño

Agente de tránsito en Antioquia se tuvo que lanzar a una cañada para evitar que un motociclista lo siguiera apuñalando - crédito Captura video

Un funcionario resultó herido tras ser agredido con arma blanca durante un control vehicular.

La agresión a un agente de tránsito en Turbo, Antioquia, ha dejado en evidencia los riesgos que enfrentan los funcionarios encargados de hacer cumplir las normas viales en la región.

Durante un retén de control, el martes 23 de septiembre, un motociclista atacó con un cuchillo a un agente luego de que este le solicitara la documentación del vehículo y la licencia de conducción, documentos que el infractor no portaba.

Ante la inminente inmovilización de la moto, el motociclista reaccionó de forma violenta y sacó un cuchillo, con el que comenzó a atacar al funcionario, todo esto “ante la vista de todos”.

El ataque a un agente de tránsito en Turbo evidencia el aumento de la violencia en las calles del municipio - crédito Teleantioquia

El agente, herido y en estado de pánico, optó por lanzarse a una cañada para evitar que el agresor continuara apuñalándolo. Sus compañeros intervinieron de inmediato y lograron reducir al atacante en el caño, mientras intentaban quitarle el arma blanca.

La escena, presenciada por decenas de personas, quedó registrada en video, donde se escuchan voces que, lejos de solidarizarse con el agente, expresan preocupación por el agresor. “Oigan, pero no le peguen”, se escucha la voz de una mujer en la grabación, mientras los guardas forcejean para desarmar al hombre y proteger sus vidas.

Una vez controlada la situación, el agente lesionado fue atendido y trasladado a un centro asistencial, como se observa en videos que circulan en redes sociales, donde se le ve limpiándose el rostro tras el incidente.

Por su parte, el agresor quedó bajo la custodia de la policía y deberá responder ante la justicia por el delito de tentativa de homicidio, de acuerdo con información oficial.

El agente herido fue trasladado a un centro asistencial y el atacante enfrentará cargos por tentativa de homicidio - crédito Alcaldía de Medellín

El secretario de Movilidad de Turbo, Adalberto Salazar Torres, rechazó el ataque y alertó sobre el fenómeno creciente de conductores que no cuentan con licencia, seguro ni revisión técnico-mecánica, y que en reiteradas ocasiones reaccionan con violencia ante los controles viales.

“Nos encontramos con personas los cuales no tienen ni licencia de conducción, ni seguro ni tecnomecánica y otros no tienen licencia porque la tienen cancelada,” aseguró Salazar Torres, quien también denunció que muchas veces los infractores agreden verbal o físicamente a los servidores públicos durante los operativos.

Frente a estos hechos, las autoridades municipales analizan medidas para reforzar la protección de los funcionarios y contener la ola de intolerancia y agresiones en las vías de la ciudad, un fenómeno que inquieta a la comunidad y que quedó en evidencia ante la mirada atenta de decenas de ciudadanos.

Agente de tránsito fue herido durante operativo en Cali

Un operativo de movilidad en Cali derivó en una situación de violencia luego de que un grupo de ciudadanos agredió físicamente a varios agentes de tránsito el sábado 2 de agosto por la noche, dejando como saldo a un funcionario herido.

Agente de tránsito resultó herido durante operativo de movilidad en la Avenida Sexta, al norte de Cali - crédito captura de video

El incidente, ocurrido sobre las 7:30 p. m., fue captado en un video que circula en redes sociales y muestra cómo varias personas golpean a los agentes en plena vía pública.

La Secretaría de Movilidad de Cali informó que los hechos tuvieron lugar en un punto de control en el norte de la ciudad, cuando dos ciudadanos, aparentemente trabajadores de una plataforma digital de domicilios, atacaron a los agentes que se encontraban en el sitio.

Según el comunicado oficial, los agresores no estaban siendo sometidos a ningún procedimiento en el momento en que se produjo la agresión. El reporte de la entidad agrega que los funcionarios Alexander Aguirre y Andrés Felipe García recibieron golpes con los puños y fueron atacados con piedras.

Las agresiones se intensificaron cuando, tras la llegada y posterior retiro de una patrulla de la Policía, los implicados lanzaron una piedra que impactó al ayudante de la grúa, causándole una lesión significativa en la cabeza. El altercado se registró en las inmediaciones del CAI de Chipichape, lo que facilitó una rápida respuesta de las autoridades.

Las fuerzas policiales lograron la captura de dos personas, entre ellas el principal señalado de atacar al ayudante de grúa. De acuerdo con el informe divulgado, uno de los agentes lesionados sufrió un golpe en el labio superior y fue trasladado a la Clínica Imbanaco, en el sur de la ciudad, donde fue atendido por personal sanitario