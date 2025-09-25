Difunden emotivo video de B King con Angie Miller antes de su desaparición en México

En uno de los últimos videos antes de la muerte del cantante, la pareja se grabó bailando el más reciente sencillo de este - crédito @soyangiemilleroficial_/Instagram

Las autoridades mexicanas confirmaron el pasado lunes 22 de septiembre el hallazgo del cuerpo sin vida de B-King, de 31 años, y del DJ Regio Clown, luego de varios días de búsqueda tras reportarse la desaparición del artista el 16 de septiembre.

Los testigos afirmaron que el cantante se fue a entrenar a un gimnasio de la colonia Polanco de Ciudad de México. Aunque el hallazgo de los cuerpos se produjo al día siguiente del reporte, solo fue hasta el lunes cuando se hizo oficial, una vez los familiares de ambos hicieran el reconocimiento de los cadáveres.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las Fiscalías de la Ciudad de México y del Estado de México trabajan de manera conjunta en el caso, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las investigaciones llegarán hasta las últimas consecuencias.

Hasta el momento, no se ha emitido un reporte oficial que esclarezca las circunstancias del caso, por lo que las investigaciones continúan. Pero eso no ha impedido que en redes sociales abunden los recuerdos del cantante y expareja de Marcela Reyes, y que se especulaba que mantenía una relación sentimental con Angie Miller, reconocida creadora de contenido para adultos de origen venezolano.

Días antes de su desaparición, B-King y Angie Miller publicaron un video bailando y cantando una canción del artista - crédito @bkingoficial y @soyangiemilleroficial_/Instagram

Miller fue una de las que más lamentó el anuncio del fallecimiento de B King y Regio Clown. “No puedo con este dolor en mi pecho. Estábamos felices y con muchos proyectos en puerta. En donde quiera te llevaré conmigo. Estoy con tu familia y su dolor”, escribió poco después de conocerse la noticia, a lo que añadió en otra publicación en sus historias de Instagram que dio de qué hablar por su fuerza: “Hoy odio a México más que a mi vida. No es justo lo que está pasando”.

En medio de ese contexto se difundió un video publicado por B King en su Instagram junto a Miller, el pasado 11 de septiembre, mientras bailaban con evidente complicidad entre ambos al ritmo de Como yo, el más reciente sencillo del cantante y del que se lanzó un videoclip tres semanas antes de su muerte.

A este se sumó otra grabación compartida el pasado martes 23 de septiembre de 2025 por Rogelio Mastracci, diseñador y amigo cercano de Regio Clown, muestra a B King expresando su entusiasmo por presentarse en territorio mexicano por primera vez, acompañado de Angie Miller.

La grabación incluía la presencia de Angie Miller junto a B-King - crédito rogeliomastracci7/Instagram

En el video, B-King se dirige a sus seguidores: “Hey, mi gente, bendiciones y activos. Vamos a romper aquí en México y andamos con la baby también”. Por su parte, la venezolana se presenta y saluda a los seguidores del cantante.

Marcela Reyes pidió que se resuelva el caso de B King

La "reina de la guaracha" expresó que se negaba a "cargar con una responsabilidad que no me corresponde" y se puso a disposición de las autoridades para esclarecer el caso de B-King - crédito @marcelareyes/Instagram

A traves de sus historias de Instagram, y luego de días de señalamientos como presunta responsable en el crimen que acabó con la vida de B-King y Regio Clown en México, la DJ y creadora de contenido Marcela Reyes publicó un comunicado en el que pidió a los gobiernos de Colombia y México esclarecer el caso con celeridad.

“Me niego a cargar con una responsabilidad que no me corresponde”, afirmó en el comunicado, pidiendo “que se esclarezca, de manera transparente, rápida y con rigor, lo que sucedió con Bayron”.

La llamada “reina de la guaracha” pidió ayuda a medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos, colectivos ciudadanos y el público en general “para viralizar este llamado a las autoridades correspondientes”, incluyendo a los presidentes de ambos países, Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum, y colocándose a disposición de todos ellos para permitir dar con los responsables del crimen.

“La vida de Bayron no puede quedar en el olvido, ni su historia puede ser tratada con indiferencia. Cada segundo de silencio es una herida más para mí”, puntualizó en su comunicado.