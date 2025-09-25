Como heroína de historietas, así presentó Vicky Dávila sus propuestas para las elecciones de 2026: “Un bloque de búsqueda anticorrupción”

Dávila ha centrado su discurso en la lucha contra la corrupción - crédito @vickydavilah/IG

La precandidata por el Movimiento Valientes, Vicky Dávila, volvió a dar de qué hablar en redes sociales, pero esta vez no fue por sus vehementes respuestas al también aspirante a la presidencia de Colombia en 2026, el abogado Abelardo de la Espriella.

En esta ocasión todo se dio por cuenta de una publicación que compartió la periodista la mañana del jueves 25 de septiembre de 2025 en su perfil de Instagram, y en donde salió a responderle a quienes la critican por no tener propuestas concretas.

“Dicen que no hay propuestas… pues aquí está el plan”, inicia el mensaje que acompaña una serie de cuatro imágenes donde se explica cómo luchará Dávila contra uno de los mayores males que aquejan al país, y que han imposibilitado la finalización de algunas megaobras o proyectos en pro de la ciudadanía: la corrupción.

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención entre los internautas (tanto de seguidores como detractores de la comunicadora vallecaucana), es que en las cuatro imágenes se ve un rasgo similar: todas eran viñetas como las que aparecen en las historietas (cómics) de superhéroes.

Solo que aquí el personaje central fue una heroína: Vicky Dávila.

Ella aparece en la primera imagen con un cartel que dice: “Aquí está mi plan claro y firme para rescatar a Colombia”. Más abajo una leyenda señala: “Conmigo los corruptos no tendrán rebajas (de penas)”.

Algunas usuarias se mostraron a favor, pero otras la cuestionaron - crédito @vickydavilah/IG

Las propuestas de la precandidata presidencial Vicky Dávila: “Rescatar a Colombia”

En el texto que acompaña sus imágenes se resaltaron uno a uno sus principales propuestas, y que busca castigar de forma severa a quienes se apropien de dineros públicos:

“Corruptos a la cárcel, sin rebajas ni privilegios”.

Crear “un Bloque de Búsqueda Anticorrupción que los persiga hasta el último rincón”.

“Todo lo robado volverá a lo que realmente importa: educación, salud y comida”.

Al final, Dávila destacó que “Colombia no necesita discursos, necesita decisiones firmes. Y conmigo, los corruptos no tendrán dónde esconderse”.

Sin embargo, algunas de las personas que comentaron la publicación de la precandidata dejaron ver su decepción por lo que mencionó la periodista.

Vicky propone crear un bloque de búsqueda anticorrupción - crédito @vickydavilah/IG

Uno de los mensajes más certeros lo dejó una mujer que escribió: “Vicky, sus propuestas son tal cual las presenta: caricaturas y cuentos de fantasía. Usted debe definirse si va a seguir en su labor de periodista o si quiere ser presidenta de Colombia. Esa presentación parece de personería de colegio. Queremos propuestas serias y con planes de acción!”

Pero en contraposición a lo anterior, una usuaria dejó ver la otra cara de la moneda: “Maravilloso, cuenta con mi voto, sigue igual de firme porque hay verdades que se deben decir y muchos no quieren escuchar, hay decisiones que se deben tomar así muchas veces no sean convenientes, sigue firme y si denunciar es dividir entonces en este país la derecha es un fraude porque quieren complicidad. Adelante igual de firme”.

Vicky Dávila intensifica cuestionamientos contra Abelardo de la Espriella por su relación con Álex Saab

La precandidata presidencial Vicky Dávila renovó sus críticas al abogado Abelardo de la Espriella al poner en duda la cercanía del jurista con Alex Saab, empresario vinculado a la red de corrupción del régimen de Venezuela.

A través de su cuenta en X, Dávila planteó interrogantes sobre la confianza que despierta De la Espriella, señalando posibles contradicciones entre su discurso público y su círculo personal.

Dávila enunció: “¿Confían en el gran amigo del testaferro de Nicolás Maduro? No estoy dispuesta a cambiar a un aliado de Maduro (Petro) por el amigo de su testaferro”. La denuncia de la periodista se apoyó en declaraciones hechas por De la Espriella en una entrevista con La W Radio, donde reconoció: “Soy amigo personal de Alex (Saab), le tengo profundo aprecio”.

Vicky Dávila volvió a darle con todo a Abelardo de la Espriella por medio de su cuenta en X - crédito @VickyDavilaH

La controversia coincide con un ambiente político marcado por divisiones internas dentro de la derecha colombiana de cara a las elecciones de 2026.

Dávila atribuyó a De la Espriella calificativos como “ostentoso y de mal gusto”, y añadió: “Cree que todo se compra con plata”.

La periodista mencionó además información publicada en La Silla Vacía, donde se señala que una sola cuenta concentra el 40% del dinero apostado por Abelardo de la Espriella, mientras la mayoría de sus partidarios realizan apuestas en contra de otros precandidatos.

Las menciones al empresario Alex Saab, sancionado y cercano al entorno de Nicolás Maduro, intensificaron el tono de los señalamientos. Dávila sostuvo: “Así se comporta su ‘amigo,’ Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro”.

Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa/Montaje Infobae

La periodista fue enfática en advertir sobre los antecedentes del candidato: “No nos vamos a dejar montar a la presidencia un impresentable, igual o peor que Petro”, afirmó, insistiendo en la necesidad de transparencia respecto al pasado de los precandidatos.

Dávila concluyó que su campaña prioriza la honestidad y reiteró su intención de articular sectores opositores al gobierno actual, sin callar ante disputas políticas o éticas.