Colombia

Alejandro Gaviria siguió pelea con Petro en redes y lo enfrentó con 9 puntos: “Eso no es incompatible con pedirle seriedad”

El exministro le respondió a Petro por decirle “ignorante”, luego de que Gaviria le cuestionara su controversial discurso en la ONU, además de su indumentaria y postura ante líderes del mundo

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
El exministro Alejandro Gaviria habló
El exministro Alejandro Gaviria habló del fracaso de la política de Gustavo Petro - crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia

Con un contundente mensaje, Alejandro Gaviria le ‘cantó la tabla’ a Gustavo Petro, luego de que este le respondiera al exministro de Educación —y ahora opositor— una crítica suya por la actuación oficial y el discurso que emitió en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 23 de septiembre de 2025.

El cruce de mensajes comenzó por Alejandro Gaviria, que dijo que Petro no había “actuado como un presidente” ante los líderes del mundo por su indumentaria, el uso de la bandera ‘guerra y muerte’, y su problemático discurso en contra de Trump, y su defensa al dictador Stalin.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“El presidente Petro no habló como un jefe de Estado. Ni siquiera llevaba la bandera de Colombia en su camisa. La presidencia solo le interesa como pódium, como plataforma, para repetir su discurso apocalíptico, denunciar la codicia universal y lanzar un llamado insulso a una revolución global. Su país no le importa. “Líder global”, repiten todas las oficinas estatales, mientras el presidente perora ante un auditorio vacío“.

Entonces Petro no dudo en decirle que su observación era “ignorancia”, ya que “el recinto no importa, porque la voz que sale de allí se comunica no solo a todas las oficinas de Naciones Unidas, sino a la humanidad. Llevaba la bandera de Bolívar y la bandera de Colombia en mi pulsera, como la de Palestina, y en el corazón que queda a la izquierda“.

El reciente mensaje de Gaviria

Pero Gaviria no permitió dejar por concluida la discusión, sino que le recordó, con casi una decena de puntos, las falencias de su mandato.

Además tocó algunos puntos referentes a su debatido discurso en la ONU en favor del régimen estalinista y la ideología socialista, y el reconocimiento de las dictaduras en Cuba y Venezuela como ejemplos de “democracia”.

Aunque no le replicó al mandatario directamente, sí agregó el enlace del mensaje anterior de Petro. Estos fueron los “puntos a tener en cuenta”, según el mensaje Gaviria, citados textualmente:

  • El socialismo produjo un ecocidio en la Unión Soviética.
  • El socialismo de Stalin mató de hambre a millones de personas, sin mencionar las purgas.
  • La política antidrogas de su gobierno ha sido esencialmente carreta, una oportunidad perdida.
  • La oposición a una política antidrogas diferente no proviene solo de Estados Unidos; es aún más fuerte en los países árabes, Rusia y China.
  • Cuba y Venezuela no son ejemplo de democracia, paz ni derechos humanos. Todo lo contrario.
  • El agravamiento de la crisis climática no tiene que ver únicamente con la “codicia” de Estados Unidos. El rápido crecimiento de las economías de China e India, que ha sacado a millones de la pobreza, explica buena parte del problema. Nadie quisiera retroceder.
  • Putin también ha irrespetado de manera criminal el derecho internacional. Habría que mirar hacia todos los lados.
  • La gasolina no es peor que el fentanilo. La transición energética y la política antidrogas operan en ámbitos distintos; los deslices retóricos solo confunden.
  • Su gobierno ha fracasado en la transición energética.
  • Yo condeno el genocidio, las violaciones al derecho internacional y a los derechos humanos.

De hecho, en su último ítem dijo que esta lista de puntos "no es incompatible con pedirle seriedad y que tenga en cuenta los intereses legítimos de su país, no solo sus opiniones".

Temas Relacionados

Alejandro GaviriaGustavo PetroDiscurso en la ONUPetro defendió a StalinColombia-Noticias

Más Noticias

Consejo de Estado analiza nulidad de elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional

Los demandantes alegan irregularidades en la conformación de la terna y conflictos de interés, mientras cuestionan la equidad de género en la reciente designación del alto tribunal

Consejo de Estado analiza nulidad

Claudia López y el ministro Daniel Rojas discutieron por el colegio que inauguró Shakira en Tibú: “Ella tuitea menos y trabaja más”

La apertura de una escuela impulsada por la Fundación Pies Descalzos generó un cruce de declaraciones entre la exalcaldesa de Bogotá y el titular de Educación, tras críticas al Gobierno nacional

Claudia López y el ministro

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, marcó distancia del Gobierno: “Ya se le perdió el miedo a Petro porque se va a ir”

El presidente de Fenalco reportó que el sector comercial tiene mayor confianza ante la inminente salida del presidente, lo que impulsa el consumo y nuevos proyectos económicos

Jaime Alberto Cabal, presidente de

Aumentó a 11 muertos por la intoxicación con licor adulterado en Barranquilla: testigos cuentan detalles de la emergencia

Vecinos y comerciantes informales del centro de la ciudad resultaron afectados por ingerir alcohol de fabricación artesanal e ilegal, en el sector de El Boliche, una zona deprimida de la capital del Atlántico

Aumentó a 11 muertos por

“Pipe Tuluá” será trasladado al pabellón de extraditables en la cárcel La Picota de Bogotá por orden de un juez

La orden judicial, entregada como respuesta parcial a una acción de tutela, instruye que tanto el director del Inpec como el comandante de la Policía Nacional, asuman la responsabilidad del traslado

“Pipe Tuluá” será trasladado al
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó miembro del ELN dedicado

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo y Cauca: ministro de Defensa presentó balance de orden público

ENTRETENIMIENTO

Expareja de Luis Alberto Posada

Expareja de Luis Alberto Posada salió en defensa de Marcela Reyes por caso B King: “Bayron fue una persona a la que ella amó”

Ayda Valencia revela las impactantes sensaciones que vivieron B King y Regio Clownn antes de su trágica muerte en México

Por qué Valentino Lázaro se despachó contra exparticipantes de ‘La casa de los famosos’: “Van a quedar sepultados y en el olvido”

Valentina Taguado tuvo incómodo desacuerdo con un conductor de Uber y relató la historia en vivo: “Yo estoy pagando”

Yina Calderón feliz con decisión sobre la demanda que le había interpuesto Mateo Varela: “Gané”

Deportes

Jugadores de Independiente del Valle

Jugadores de Independiente del Valle se habrían peleado en el hotel de concentración tras eliminar a Once Caldas de la Copa Sudamericana

Así fue la celebración antes de tiempo del Once Caldas en el partido ante Independiente del Valle: “Son campeones mundiales”

Jorge Bava se despidió con lágrimas de Independiente Santa Fe tras polémico contrato con Cerro Porteño: “Viví seis meses espectaculares”

Así reaccionó la prensa ecuatoriana tras el triunfo de Independiente del Valle sobre el Once Caldas: “Rompió la estadística”

Independiente del Valle, tras eliminar al Once Caldas de la Copa Sudamérica, se burló de Dayro Moreno y su baile