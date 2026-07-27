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Ministro Sanguino instó a habilitar el trabajo en casa por el mantenimiento de la planta de regasificación en Cartagena

La directriz propone aplicar la modalidad remota entre el 30 de julio y el 3 de agosto de 2026 para apoyar la baja del consumo nacional y evitar afectaciones durante la parada técnica programada

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, aseguró que el Consejo de Estado actúa a favor de los fondos privados - crédito Ministerio del Trabajo
El Ministerio del Trabajo pidió habilitar el trabajo en casa del 30 de julio al 3 de agosto de 2026 por el mantenimiento de la Planta de Regasificación de Cartagena - crédito Ministerio del Trabajo
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El Ministerio del Trabajo solicitó a empleadores públicos y privados habilitar el trabajo en casa entre el 30 de julio y el 3 de agosto de 2026, con el propósito de apoyar la reducción del consumo energético nacional durante el mantenimiento de la Planta de Regasificación de Cartagena.

Según la directriz oficial firmada por Antonio Sanguino, titular de la cartera, la recomendación responde a la magnitud del riesgo de desabastecimiento energético previsto para esos días, resultado de la parada técnica programada de la planta de regasificación.

De acuerdo con el comunicado, se insta a que las entidades y empresas que puedan hacerlo desde el punto de vista legal y operativo apliquen la modalidad de trabajo en casa para todos aquellos empleados cuyas funciones lo permitan, sin que se vea afectada la continuidad de los servicios esenciales ni la atención presencial indispensable.

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La instrucción tiene alcance nacional, aunque se subraya la prioridad en los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico y Bolívar, integrantes del área Caribe 2, donde la prestación del servicio eléctrico presenta mayor sensibilidad durante la operación de mantenimiento.

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