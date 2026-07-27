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Gustavo Petro busca declarar insubsistente a Angie Rodríguez: este sería el detalle que impediría la salida de la funcionaria

La polémica comenzó cuando la funcionaria denunció ante el Ministerio de Hacienda que un posible traslado de un billón de pesos, destinado inicialmente a la región de La Mojana, podría constituir una ilegalidad; pese a que quieran disponerse para atender la emergencia por el fenómeno de El Niño

Gustavo Petro rompió cualquier relación con la directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, al pedir declaratoria de insubsistencia - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Gustavo Petro rompió cualquier relación con la directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, al pedir declaratoria de insubsistencia - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
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El presidente de la República, Gustavo Petro, solicitó en la mañana del lunes 27 de julio la salida de la directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, tras denuncias de la funcionaria sobre presuntas irregularidades en el manejo de un billón de pesos de recursos públicos que, inicialmente, habían sido destinados para la zona de La Mojana, pero que el jefe de Estado saliente buscaría trasladar.

Como era de esperarse, el caso ha desatado un intenso debate jurídico y político por la condición médica de Rodríguez, que contaría con una incapacidad vigente, lo que limita las facultades del Ejecutivo para sacarla de su cargo. En especial, porque fue el propio mandatario el que puso de manifiesto al país la situación por la que estaría atravesando la funcionaria, en lo que se consideró una violación a la historia clínica de la mujer.

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Rodríguez, considerada en su momento una de las colaboradoras más cercanas de Petro, alertó al Ministerio de Hacienda sobre la orden presidencial de trasladar fondos originalmente destinados a La Mojana para atender el fenómeno del Niño. Esta determinación de impedir que se lleve a cabo ese movimiento, además de otros señalamientos al Gobierno, habría causado la ira del gobernante, que no dudó en anunciar acciones.

Gustavo Petro quiere sacar a Angie Rodríguez del Fondo Adaptación
El presidente Gustavo Petro quiere sacar a Angie Rodríguez del Fondo Adaptación, al declararla insubsistente - crédito @petrogustavo/X

Tras la difusión de estas denuncias, Rodríguez expresó que agotaría todas las instancias legales para evitar el traslado, al advertir que recurriría incluso a acciones judiciales, a lo que el presidente respondió con dureza “Angie es una gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio y que lamento haber conocido”, señaló el primer mandatario, que pidió que se cesara de su cargo a la funcionaria en cuestión.

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¿Puede Gustavo Petro declarar insubsistente a Angie Rodríguez?

Tras el mensaje del jefe de Estado sobre Rodríguez y su deseo de destituirla como directora del Fondo Adaptación, la discusión jurídica ahora en torno a si Petro puede o no remover a la mujer de su cargo, a falta de 11 días para que entregue el poder como presidente. Y todo por la situación médica que registraría y por la cual, según reveló Caracol Radio, habría sido incapacitada, con renovación de esta licencia para ausentarse.

Las incapacidades comenzaron a expedirse el 18 de junio y han sido prorrogadas en varias ocasiones, justificadas por cuadros de ansiedad y depresión derivados, según Rodríguez, de episodios de acoso y hostigamiento laboral. Documentos del Fondo Adaptación indican que la incapacidad de Rodríguez se extiende formalmente hasta el 1 de agosto de 2026, aunque se creía que inicialmente iba hasta el 10 de julio.

Angie Rodríguez reveló luchas de poder y presuntos actos de corrupción dentro del gobierno colombiano - crédito Cristián Bayona/Catalina Olaya/Colprensa/@jguerrero112/Instagram
Angie Rodríguez también ha denunciado la injerencia de la joven Juliana Guerrero en el Gobierno de Gustavo Petro - crédito Cristián Bayona - Catalina Olaya/Colprensa - @jguerrero112/Instagram

Es válido destacar que el cargo de directora del Fondo Adaptación es de libre nombramiento y remoción, aunque la legislación prohíbe desvincular a cualquier trabajador, público o privado, mientras esté vigente una incapacidad médica. Así no se puede declarar insubsistente a un funcionario público en incapacidad, ya que goza de una protección legal específica, lo que limita la potestad presidencial en este mediático caso.

Y es que, justamente, las dudas surgieron cuando se conoció que la última incapacidad de Rodríguez, con fecha de vencimiento el 10 de julio, aunque la misma habría sido prorrogada. Sin embargo, ni en el Ministerio de Hacienda ni en el propio Fondo Adaptación, según el citado medio, se ha hecho pública la resolución que certifique la continuidad de la incapacidad después de esa fecha, aunque Rodríguez afirmó que está vigente.

Gustavo Petro está en el ojo del huracán por publicar condición médica de Angie Rodríguez

En esta controversia, Petro ha sido blanco de críticas por haber divulgado documentos de la historia clínica de Rodríguez que acreditan incapacidades psiquiátricas anteriores. “No entiendo una prensa que no averigua a quien entrevista y le faltan el respeto incluso como paciente. Angie es una gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio y que lamento haber conocido”, expresó el primer mandatario.

Decreto 0802 del 23 de julio de 2026 - Gobierno Petro
El Gobierno de Gustavo Petro expidió el Decreto 0802 del 23 de julio de 2026, con el que pretende disponer de los dineros girados a La Mojana; decisión a la que se opuso Angie Rodríguez - crédito suministrado a Infobae Colombia

E, incluso, cuestionó la rapidez con la que Rodríguez habría superado su crisis médica. “Este documento prueba la incapacidad médica de Angie por razones psiquiátricas, de las que ya salió, ¿Tan rápido?”, indicó Petro, que además, justificó la solicitud de insubsistencia señalando que los recursos del Fondo Adaptación deben destinarse a garantizar agua potable ante la sequía, aunque ya tienen una apropiación diferente.

“El dinero se utiliza para las prioridades y la vida, no para coqueteos con paramilitares, o intentar mantener puestos no merecidos o lograr camionetas de seguridad para toda la familia”, indicó Petro, en una muestra de que la relación entre ambos está completamente rota, pese a que la funcionaria ejerció la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y fue la mano derecha en su administración.

En medio de este escándalo, el equipo jurídico de Rodríguez no descarta emprender acciones legales para impedir cualquier intento de remoción antes de que venza su período de incapacidad; mientras que el presidente electo Abelardo de la Espriella pidió a la Unidad Nacional de Protección (UNP), una vez inicie su administración, garantizar la seguridad de la mujer, ante la gravedad de las denuncias entabladas.

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