Choque en la vía al Llano provoca cierre total del túnel Renacer y genera alta congestión entre Bogotá y Villavicencio

Los conductores enfrentan demoras y desvíos en el principal acceso al oriente del país, aunque el incidente reportado el lunes por la mañana no dejó personas lesionadas - crédito Coviandina/X

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El túnel Renacer permanece en cierre total tras un siniestro vial registrado en la mañana del lunes 27 de julio en la vía al Llano, donde dos vehículos de carga colisionaron, uno de ellos transportando, al parecer, sustancias peligrosas.

Las autoridades confirmaron que el incidente no dejó personas heridas, pero la magnitud del accidente obligó a la activación del Plan de Atención de Emergencias y mantiene bloqueado el tránsito en ambos sentidos.

Según reportes de Coviandina, concesionaria encargada del corredor, el tiempo de reapertura de la vía es indeterminado, ya que uno de los camiones involucrados trasladaba nafta, lo que eleva el nivel de riesgo y exige protocolos especiales de manejo y limpieza. El personal de la concesión y agentes de la Policía de Tránsito y Transporte se encuentran en el lugar atendiendo la situación y coordinando las labores de retiro y aseguramiento de la zona.

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Medidas y recomendaciones para los usuarios

El cierre afecta directamente la movilidad entre Bogotá y Villavicencio, principal corredor de acceso al oriente del país, generando demoras y desvíos para los viajeros y el transporte de carga. Las autoridades solicitan a los conductores y usuarios de la vía acatar las indicaciones del personal de seguridad, permanecer atentos a nuevos comunicados y evitar desplazamientos innecesarios por el sector hasta que se restablezca la normalidad.

Las autoridades realizan cierre en los siguientes puntos de la vía: K44+700, K35+000, peaje Naranjal, K58+000, peaje Pipiral y K75+000, debido a la atención del siniestro vial registrado en el túnel Renacer. Sin una hora estimada para la reapertura - crédito Coviandina/X

El Plan de Atención de Emergencias incluye la intervención de equipos especializados para el manejo de sustancias peligrosas y la inspección detallada de la infraestructura del túnel, con el fin de descartar riesgos adicionales antes de permitir la reapertura del paso vehicular.

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Situación bajo control y monitoreo continuo

Aunque el accidente no dejó lesionados, la presencia de materiales inflamables como la nafta obliga a mantener precauciones extremas. El equipo técnico continúa evaluando y retirando los vehículos involucrados, así como asegurando que no haya fugas ni riesgos ambientales.

Las autoridades reiteran que la reapertura del túnel Renacer quedará supeditada a la finalización segura de todas las labores y a la certificación de condiciones óptimas para el tránsito. Los canales oficiales de Coviandina y la Policía de Tránsito y Transporte seguirán informando sobre la evolución de la emergencia y las rutas alternas disponibles.

se mantiene el cierre en los puntos K44+700, K35+000, peaje Naranjal, K58+000, peaje Pipiral y K75+000, por atención al siniestro vial en el túnel Renacer - crédito Coviandina/X

Estado del corredor tras el siniestro vial

2:24 p. m. continúa el cierre total en el túnel Renacer debido a un siniestro vial. No se reportan heridos. Personal de la concesión y la Policía de Tránsito y Transporte atienden la situación.

2:54 p. m. autoridades realizan cierre en los siguientes puntos de la vía: K44+700, K35+000, peaje Naranjal, K58+000, peaje Pipiral y K75+000. No hay una hora estimada para la reapertura.

3:30 p. m. se mantiene el cierre en los puntos K44+700, K35+000, peaje Naranjal, K58+000, peaje Pipiral y K75+000, por atención al siniestro vial en el túnel Renacer. No se ha informado una hora estimada de reapertura.

Cierres viales en la Vía al Llano por intervenciones viales

Paralelamente, Coviandina anunció una serie de actividades de mantenimiento y mejora en diferentes tramos del corredor vial Bogotá–Villavicencio, las cuales se realizarán entre el lunes 27 y el viernes 31 de julio, entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m. Las labores incluyen:

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Demarcación horizontal entre el K50+000 y el K60+000 (martes a viernes).

Instalación de slurry leal del K50+200 al K74+000 (lunes a viernes).

Perforación de drenes horizontales entre el K0+000 y el K34+860 (lunes a viernes).

Sellado de fisuras en carpeta asfáltica entre el K0+000 y el K85+640 (lunes a viernes).

Sellado de fisuras en taludes del K0+000 al K50+000 (lunes a viernes).

Parcheo y bacheo de emergencia en el tramo K0+000 al K50+000 (lunes a viernes).

Ramalaje, descope y retiro de vegetación en taludes revestidos del K0+000 al K34+870 (martes a viernes).

Mantenimiento rutinario en túneles La Herradura, Moscosio y La Culebra , entre el K34+870 y el K50+000 (lunes a viernes).

Lavado de hastiales, sondeos de ductos y trenes en túneles La Herradura, Moscosio y La Culebra, entre el K34+870 y el K50+000 (lunes a viernes).

Coviandina anunció una serie de actividades de mantenimiento y mejora en diferentes tramos del corredor vial Bogotá–Villavicencio, las cuales se realizarán entre el lunes 27 y el viernes 31 de julio - crédito @CoviandinaSAS/X

Lavado de barandas e infraestructura de puentes vehiculares entre el K34+870 y el K50+000 (lunes a viernes).

Reparación de zona adoquinada del K4+000 al K27+000 (lunes a viernes).

Revestimiento de gaviones entre el K0+000 y el K50+000 (martes a viernes).

Reparación y construcción de cunetas y canales del K0+000 al K34+870 (lunes a viernes).

Lavado de barandas de puentes vehiculares en los tramos K50+000 al K57+300 y K57+300 al K71+850 (lunes a viernes).

Descope de árboles y limpieza de vegetación en taludes entre el K50+000 y el K57+300 (lunes a viernes).

Todas estas actividades pueden generar restricciones parciales de movilidad, por lo que se recomienda a los usuarios programar sus viajes y estar atentos a la información oficial de Coviandina.