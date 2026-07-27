Petro arremetió contra Rodrigo Lara por polémica sobre traslado de $1 billón del Fondo de Adaptación: “Que no se embrutezca”

Gustavo Petro defendió el traslado de recursos del Fondo de Adaptación para atender la emergencia por el Fenómeno de El Niño- crédito @petrogustavo/X @desnudateconeva/TikTok

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El presidente Gustavo Petro respondió el lunes 27 de julio a las críticas del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y del designado ministro de Justicia, Rodrigo Lara, por la controversia generada alrededor del traslado de $1 billón del Fondo de Adaptación para atender la emergencia asociada al Fenómeno de El Niño.

A través de su cuenta de X, el mandatario defendió la decisión de mover esos recursos y cuestionó con dureza la postura de Lara, a quien acusó de actuar por razones políticas. En su mensaje escribió: “Que Rodrigo Lara no se embrutezca por sectarismo político en su ascenso al fascismo”.

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La controversia surgió tras el desacuerdo de Angie Rodríguez con la propuesta de mover $1 billón destinado a La Mojana-@petrogustavo/X

Petro sostuvo que la prioridad debe ser garantizar agua potable ante una eventual megasequía entre diciembre y marzo, y aseguró que su Gobierno está facultado para redireccionar recursos con el propósito de proteger la vida de la población. Además, afirmó que impedir esa decisión podría poner en riesgo a millones de personas y cuestionó que los organismos de control no intervengan.

La respuesta del jefe de Estado se produjo luego de que Rodrigo Lara respaldara públicamente a Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación, quien manifestó su desacuerdo con la solicitud presidencial de trasladar $1 billón inicialmente destinado a La Mojana hacia la atención de la emergencia por el fenómeno de El Niño.

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Lara reveló que sostuvo una conversación con Rodríguez y aseguró que la funcionaria le informó sobre presuntas amenazas y exigencias para guardar silencio. También hizo un llamado a los funcionarios del Fondo de Adaptación para que no acaten lo que calificó como “órdenes espurias” relacionadas con el traslado de los recursos y pidió a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría intervenir frente a esa decisión.

Rodrigo Lara pidió a los organismos de control intervenir frente al traslado de los recursos del Fondo de Adaptación-crédito @Rodrigo_Lara_/X

Petro también anunció que declarará insubsistente a Angie Rodríguez como directora del Fondo de Adaptación, al señalar que la despide “por incompetente” y reiterar que los recursos deben priorizarse para enfrentar la emergencia climática prevista para finales de año.

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Angie Rodríguez asegura que alertó sobre una presunta red de influencias dentro del Gobierno

Las declaraciones de Angie Rodríguez volvieron a poner en el centro del debate las denuncias sobre una presunta red de influencias dentro del Gobierno nacional. La directora del Fondo de Adaptación aseguró que, cuando hacía parte del Ejecutivo, advirtió sobre situaciones relacionadas con Juliana Guerrero y otras personas que, según afirmó, ejercían poder en distintas entidades del Estado.

En entrevista con Noticias RCN, la funcionaria sostuvo que fue la única integrante del Gobierno que reportó internamente esas presuntas irregularidades. Sus afirmaciones surgieron después de las revelaciones publicadas por la revista Semana, que hablan de una supuesta red dedicada a gestionar contratos estatales y a solicitar dinero a empresarios.

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Rodríguez afirmó que sus advertencias provocaron represalias y señaló que rechazó decisiones relacionadas con Juliana Guerrero. En ese contexto expresó: “Yo le había advertido al interior del gobierno, fui la única funcionaria pública del gobierno que lo denunció. Sí, ella pidió mi cabeza al igual que otras mujeres, porque eso es una red. Ella, sin ser funcionaria pública, ejercía presión en varias entidades para cobrar y pedir puestos, quitar y poner gente como ama y señora. Y yo obviamente me opuse, como me opuse a su nombramiento como viceministra de Juventudes”.

Angie Rodríguez reveló luchas de poder y presuntos actos de corrupción dentro del gobierno colombiano - crédito Cristián Bayona/Catalina Olaya/Colprensa/@jguerrero112/Instagram

Durante la misma entrevista, la directora del Fondo de Adaptación amplió sus señalamientos y mencionó a Gabriela Muñoz. Según dijo, también habría tenido influencia dentro de entidades públicas, especialmente en la Aeronáutica Civil. De acuerdo con el informe citado por Noticias RCN, esas afirmaciones coinciden con versiones de fuentes internas de esa entidad, que le atribuyen una influencia superior a la correspondiente a su cargo como auxiliar 2 y una presunta participación en reuniones de alto nivel y procesos de nombramientos.

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Al referirse a ese caso, Rodríguez manifestó: “No solamente es Juliana Guerrero, es, por ejemplo, una señora que se llama Gabriela, que ella en su momento manejó a su antojo la Aeronáutica Civil. Y perdónenme, ella se llama Gabriela Muñoz”.