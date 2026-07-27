Juliana Guerrero renunció a ser delegada presidencial ante el Consejo Superior de la Universidad del Cesar: “Enfrentaré las investigaciones”

En medio de investigaciones en su contra, Juliana Guerrero renunció a la delegación presidencial al Consejo Superior Universitario - crédito @jguerrero112/Instagram

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La polémica Juliana Guerrero presentó su renuncia irrevocable al cargo de delegada del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar (UPC). La decisión se conoció tras meses de controversias públicas e investigaciones relacionadas con su poder dentro de la Casa de Nariño.

La renuncia fue formalizada a través de una carta emitida por la firma de abogados Alzate Hernández y dirigida al presidente de la República, al Ministerio de Educación y al Consejo Superior del centro educativo.

En el documento, Guerrero manifestó que su retiro inmediato busca evitar repercusiones en la gestión de la institución académica y en la imagen de la administración central: “Esta decisión obedece, entre otros asuntos, a la determinación de destinar mi tiempo, esfuerzo y atención personal a las investigaciones que hoy cursan en mi contra y a los reiterados y constantes ataques que he recibido durante los últimos meses”.

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Juliana Guerrero aseguró que se aparta del cargo para concentrarse en las investigaciones que actualmente cursan en su contra - crédito @soy_juliana_g/Instagram

El nombramiento de Guerrero dentro del máximo órgano de dirección de la universidad había generado cuestionamientos en diversos sectores políticos y sociales por su edad y por no contar con un título profesional finalizado al momento de asumir funciones directivas en la educación superior (actualmente ella enfrenta un proceso por presentar documentos falsos para postularse a una vicepresidencia).

De igual forma, su nombre figuró en recientes denuncias mediáticas sobre presuntas presiones e injerencias en distintas entidades del Estado, lo que la llevó a presentar su renuncia, a solo 11 días de que finalice el mandato de Gustavo Petro.

En el texto entregado a la Presidencia de la República, la exfuncionaria rechazó los cuestionamientos en su contra y afirmó que sus asuntos individuales no deben afectar la labor de las entidades públicas: “Mi situación personal y los señalamientos injustos que he recibido de diversas orillas políticas no deben proyectarse sobre la Universidad o sobre el Gobierno nacional, ni deben interferir en el cumplimiento de las funciones públicas”.

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Juliana Guerrero presentó su renuncia irrevocable al cargo de delegada presidencial ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar - crédito @ElJuliSastoque/X

Asimismo, la ahora exdelegada indicó que responderá de manera formal ante las instancias que la requieran para abordar los procesos que cursan en los organismos del Estado.

“Enfrentaré estas investigaciones ante las autoridades competentes y dentro del marco institucional; compareceré de manera personal y atenderé cada citación que se me formule por cualquier órgano de investigación, aportando todo cuanto esté a mi alcance para el esclarecimiento de los hechos”, agregó Juliana Guerrero por medio de la firma de abogados que la representan.

Al cierre del comunicado, la joven oriunda de Valledupar agregó: “Agradezco al señor Presidente la confianza depositada en mí para ejercer esta designación. Agradezco igualmente al Ministerio de Educación Nacional, a la Universidad Popular del Cesar y a los integrantes del Consejo Superior por el trabajo realizado durante este tiempo, y les deseo muchos éxitos en la labor que continúan desempeñando en beneficio de la educación pública”.

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Juliana Guerrero afirmó que su decisión busca evitar que su situación personal afecte la gestión de la Universidad Popular del Cesar o la imagen del Gobierno nacional de Gustavo Petro - crédito @armandobenedetti/Instagram

Estas son las polémicas que rodean el nombre de Juliana Guerrero

Investigación por presunta red de corrupción dentro del Gobierno

La salida de Guerrero se produce poco después de que la Fiscalía General de la Nación confirmara la apertura de una indagación preliminar por un presunto esquema de tráfico de influencias y corrupción, tras revelaciones periodísticas de la revista Semana sobre una supuesta red dedicada a gestionar contratos públicos.

Según las denuncias conocidas, ella y su hermana, Verónica Guerrero, habrían solicitado pagos a empresarios para facilitar reuniones con entidades estatales y presuntamente interceder en procesos contractuales de organismos como el Ministerio de Vivienda, el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y Fiduagraria.

Es señalada por presuntamente presentar títulos universitarios falsos

A ese expediente se suma otro proceso penal que enfrenta desde 2025 por los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. La Fiscalía sostiene que habría presentado documentación presuntamente irregular sobre sus títulos académicos para acreditar requisitos en cargos de la administración pública en la Fundación Universitaria San José; durante las audiencias de imputación, Guerrero no aceptó los cargos formulados por el ente acusador.

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Juliana Guerrero enfrenta un proceso por presunta falsedad en documentos relacionados con sus títulos académicos de la Fundación Universitaria San José - crédito Colprensa - @soy_juliana_g/Instagram

El poder ‘consumió’ a Juliana Guerrero y la señalan de pasear en aeronaves oficiales

Además, su nombre también estuvo en el centro de otras controversias, entre ellas cuestionamientos por el presunto uso de aeronaves de la Policía Nacional para desplazamientos personales o de agenda y por la influencia que, según distintos sectores estudiantiles y políticos, ejercía en las decisiones internas de la Universidad Popular del Cesar mientras representaba al Gobierno en el máximo órgano de dirección de la institución.

Frente a los señalamientos, Guerrero negó cualquier participación en hechos de corrupción; de hecho, aseguró que nunca gestionó contratos públicos ni sostuvo reuniones con empresarios para solicitar dinero a cambio de influencias y afirmó que las acusaciones en su contra son injustas.

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