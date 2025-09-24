Colombia

Westcol anunció que se va a reunir con Yina Calderón, y las redes especulan sobre “romántico” reencuentro: “Vamos a ver cómo sale eso”

Los ‘influencers’ colombianos se preparan para un evento presencial que ha provocado expectativas y reacciones en redes, con seguidores atentos a la supuesta química que hay entre los creadores de contenido

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
La empresaria y el streamer
La empresaria y el streamer hablarán sobre el evento de boxeo y despiertan rumores de supuesto romance - crédito @westcol @yinacalderontv/ Instagram

El streamer colombiano Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como Westcol, confirmó que se reunirá de forma presencial con la empresaria de fajas Yina Calderón en un evento previsto para el sábado 27 de septiembre.

La noticia, difundida a través de una transmisión en vivo, ha despertado comentarios entre sus seguidores y mantiene en vilo a la comunidad digital ante la expectativa por la interacción entre ambos creadores de contenido.

La reunión entre Westcol y Yina Calderón será transmitida en vivo y ha generado especulaciones sobre el tipo de relación que los une, especialmente debido a sugerencias en redes sociales de que “harían buena pareja”.

Consultado sobre estos rumores, el streamer no descartó la posibilidad de reacciones intensas por parte del público.

“Se van a caer las redes por ahí tres días y yo... No puedo decir nada... Yina sabe que ella yo uña y mugre, es cuando se conectan mucho... Bueno, algún dicho, agua y aceite. Es difícil, pero en este streaming obviamente tenemos que hacerlo”, manifestó Westcol en su plataforma.

El streamer advirtió que con la reunión las redes empezaran a reaccionar y a crear especulaciones - crédito @yinacalderontv/ Instagram

El contenido del encuentro abordará, entre otros temas, el evento de boxeo que organiza Westcol, en el que la empresaria se medirá frente a la bailarina Andrea Valdiri.

En esta línea, el streamer aseguró que no busca controversias ni confrontaciones, y subrayó su intención de mantener un tono cordial durante la transmisión. “Esperemos que esto no se salga de control, porque yo tampoco estoy manteniendo la paciencia últimamente... Pierdo la paciencia con todo el mundo. ¿Si me entiende?”, reconoció Westcol.

El carisma y la presencia permanente de Yina Calderón en el escenario digital despiertan expectativas adicionales sobre el desarrollo del encuentro, ya que ambos cuentan con audiencias numerosas y reacciones virales frecuentes.

A propósito de la posibilidad de que resurjan rumores sobre un romance, Westcol anticipó: “Eso es lo que me falta. Que Yina empiece a mirarme y empiecen a sacar esos clips, que saca la gente, con los temas de: estar enamorado es. Vamos a ver como sale eso, la verdad”.

La creadora de contenido reaccionó
La creadora de contenido reaccionó a las palabras de Westcol - crédito @yinacalderontv/ Instagram

Ante las palabras de Westcol, Yina reposteó el video con las declaraciones del paisa y escribió: “Nos vemos el sábado luis 😈🔥Pero no te me pongas nervioso chiquitito que yo no muerdo“, revelando que la fecha del en vivo sería el sábado 27 de septiembre.

Westcol reveló los artistas que se presentaran en su evento de boxeo

El encuentro entre Yina y Westcol está relacionado con la promoción del evento Stream Fighters 4, lo que ha permitido el interés de los seguidores, que creció tras la revelación de los primeros artistas del género urbano que participarán en el evento, según informó Westcol a través de los canales oficiales de la organización.

El espectáculo, que fusiona boxeo y música, se celebrará el próximo 18 de octubre en el Coliseo Medplus de Bogotá, y contará con la presencia de dos figuras emblemáticas: Farruko y Cosculluela.

Desde su debut el 1 de octubre de 2022 en Medellín, Stream Fighters se ha consolidado como un espacio donde los influenciadores digitales se enfrentan en el ring, mientras el público disfruta de actuaciones musicales en vivo.

La cuenta oficial de Stream
La cuenta oficial de Stream Fighters y Westcol confirmaron la participación de los dos reguetoneros en el evento de boxeo - crédito @stream_fighters/ Instagram

La iniciativa, liderada por Westcol, uno de los streamers más reconocidos a nivel internacional y socio del proyecto musical W Sound, ha destacado por su capacidad para combinar el deporte de combate con la música urbana, generando una experiencia única para los asistentes.

La selección de los artistas invitados ha sido un factor determinante en el éxito del evento. En ediciones anteriores, nombres como Dekko, Jhonny Rivera, Blessd y De La Ghetto han elevado las expectativas del público, estableciendo un estándar que la organización busca superar en cada entrega.

La confirmación de Farruko y Cosculluela como parte del cartel de Stream Fighters 4 ha sido recibida con entusiasmo por los seguidores, quienes han manifestado en redes sociales su satisfacción y han destacado que el evento “sube más de nivel con el paso de los años”.

Stream Fighters 4 tendrá una
Stream Fighters 4 tendrá una pelea entre Karina García y Karely Ruiz - crédito @stream_fighters/IG

La dinámica del espectáculo contempla que las presentaciones musicales se realicen durante los intervalos de las peleas, manteniendo la energía del público y ofreciendo un valor añadido a la experiencia.

Hasta el momento, se han anunciado dos de los tres artistas que formarán parte del show, lo que ha generado una ola de especulaciones y expectativa en torno a la identidad del tercer invitado. Según la información difundida por la cuenta oficial de Stream Fighters, la revelación final se realizará próximamente a través de las redes sociales o por el propio WestCol en su cuenta de Kick.

