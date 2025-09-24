TikToker en una entrevista laboral: volvió enojada y desempleada

Los usuarios pidieron revelar el nombre de la empresa y realizar una denuncia en el Ministerio de Trabajo - Crédito: @1tsbagyb / TikTok

La difusión en redes sociales de una oferta laboral en un call center colombiano ha desatado polémica y debate sobre las condiciones de trabajo y el respeto a los derechos laborales en el país.

El caso, expuesto por una joven a través de un video, ha puesto en el centro de la discusión la legalidad de ciertas prácticas empresariales y la vulnerabilidad de quienes buscan empleo.

La usuaria grabó todas las condiciones que le ofrecieron en el presunto callcenter - Crédito: @1tsbagyb / TikTok

En el video, la joven relata su experiencia durante una entrevista de trabajo, en la que le informaron que el salario ofrecido era de $1.200.000, una cifra inferior al salario mínimo legal vigente en Colombia. Además, la empresa no proporcionaba afiliación a la EPS ni a la ARL, ya que el contrato se establecía bajo la modalidad de prestación de servicios.

El horario propuesto abarcaba desde las 7:30 hasta las 17:00, todos los días de la semana, con apenas treinta minutos de almuerzo. La capacitación previa al inicio de labores tenía una duración de 15 días, durante los cuales solo se reconocía un auxilio de transporte de cinco mil pesos diarios.

La permanencia en el puesto dependía del desempeño durante este periodo, y se exigía un mínimo de 15 ventas diarias para acceder a una comisión máxima.

La reacción en redes sociales fue inmediata. El video se viralizó y numerosos usuarios expresaron su rechazo ante lo que consideraron una vulneración de los derechos laborales.

Entre los comentarios más recurrentes, se destacó la sugerencia de denunciar la situación ante el Ministerio de Trabajo y la preocupación por la normalización de ofertas que no cumplen con la legislación vigente.