Olmedo López se reafirmó en sus denuncias contra senador Julio César Chagüi: salpicó en su testimonio al exministro Luis Fernando Velasco

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) compareció ante la Corte Suprema de Justicia, en pro de entregar su testimonio contra el congresista del partido de la U y, del mismo modo, involucrar al exmiembro del gabinete del presidente Gustavo Petro

Olmedo López está dispuesto a seguir prendiendo el 'ventilador' en el escándalo de la Ungrd - crédito Colprensa

Las recientes declaraciones de Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia, entregadas el miércoles 24 de septiembre de 2025, parecen sacudir -una vez más- no solo las estructuras del Congreso de la República; también las bases del Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, pues ratificarían lo que sería la participación de uno de sus exministros en el entramado de corrupción.

Según información obtenida por La FM, López aseguró ante el alto tribunal que recibió la orden del extitular de la cartera del Interior Luis Fernando Velasco para direccionar contratos a favor del senador Julio Elías Chagüi. Siendo esta una afirmación que profundizaría, aún más, las sospechas sobre la existencia de redes de favorecimiento político en la adjudicación de recursos públicos.

En su testimonio, López también implicó a la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, al señalar que, a través de sus servicios, habrían sido favorecidos sus amigos, Issa Rizcala y Jorge Rizcala, en contratos de maquinaria amarilla en La Guajira. De esta manera, expuso el esquema en el que la influencia parlamentaria habría beneficiado a allegados de la congresista en procesos contractuales.

En desarrollo...

