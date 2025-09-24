Colombia

Miguel Uribe Londoño agradeció al presidente de Paraguay por recordar a Miguel Uribe Turbay en la ONU: “En memoria de mi hijo”

El mandatario Santiago Peña condenó el asesinato del senador y precandidato presidencial y afirmó que el crimen se basó en la intolerancia y el odio

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Miguel Uribe Londoño expresó su gratitud al presidente Santiago Peña en nombre de toda su familia, que lleva el luto por el asesinato de Miguel Uribe Turbay - crédito @migueluribel/X

El precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño se pronunció a través de su cuenta de X en agradecimiento a las palabras del presidente de Paraguay, Santiago Peña. En su intervención, el jefe de Estado de ese país recordó y rechazó el asesinato del exsenador y ex precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

“Todavía estoy conmocionado y también triste y afligido por las imágenes chocantes de dos cobardes e incomprensibles atentados políticos. Primero, la intolerancia, el odio, se llevaron la vida de un gran ser humano: Miguel Uribe, el precandidato presidencial colombiano, quien fue asesinado en público durante un recorrido en una plaza”, indicó el mandatario.

En su cuenta de X, Londoño expresó su agradecimiento en nombre de toda su familia, que vive el luto por el asesinato de Miguel Uribe.

“En nombre de nuestra familia y en memoria de mi hijo @MiguelUribeT, quiero darle las gracias al Presidente @SantiPenap por sus palabras y por recordar a Miguel en el marco de la Asamblea de la ONU”, escribió.

El precandidato Miguel Uribe Londoño agradeció al presidente de Paraguay por expresar su rechazo por el asesinato de su hijo Miguel Uribe - crédito @migueluribel/X

Londoño ahora hace parte de la contienda electoral. Tomó las banderas políticas de su hijo y continuó con su aspiración a la Presidencia, de cara a las elecciones de 2026. Cuenta con el respaldo del Centro Democrático, partido al que estaba ligado el exsenador, y con el apoyo de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe.

En desarrollo...

