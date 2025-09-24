Colombia

Exsenador Carlos Mejía llamó a Petro “desadaptado” por su discurso en la ONU en contra de Estados Unidos: “Pasen por él”

El excongresista del Centro Democrático señaló al presidente de liderar grupos armados en Colombia y pidió a las autoridades norteamericanas arrestarlo

Carol Salazar

Por Carol Salazar

El presidente Gustavo Petro denunció que los jóvenes asesinados con misiles en el Caribe no eran del Tren de Aragua ni de Hamas, sino caribeños - crédito Presidencia de la República

Estados Unidos y su presidente Donald Trump fueron el centro del discurso del primer mandatario de Colombia, Gustavo Petro, en el segundo día de la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que se llevó a cabo el 23 de septiembre de 2025. El jefe de Estado se refirió a ataques ordenados por el Gobierno norteamericano en aguas del Caribe, bajo el argumento de que hacen parte de sus acciones contra el narcotráfico.

En los bombardeos murieron varias personas que fueron catalogadas por Estados Unidos como narcotraficantes. Sin embargo, a juicio de Gustavo Petro, quienes fallecieron en el ataque no eran capos de organizaciones criminales de ese tipo.

Los jóvenes asesinados con misiles en el Caribe no eran del Tren de Aragua, que nadie quizás conozca aquí su nombre, ni de Hamas. Eran caribeños, posiblemente colombianos”, aseveró el jefe de Estado en su intervención ante delegaciones de varios países y sus presidentes.

Carlos Felipe Mejía aseguró que
Carlos Felipe Mejía aseguró que el presidente Gustavo Petro insultó a Estados Unidos en su discuros - crédito Colprensa

En caso de confirmarse que la nacionalidad de algunos de los ocupantes de la embarcación sea colombiana, el primer mandatario pidió una investigación penal en contra de los funcionarios del Gobierno de Estados Unidos que permitieron el ataque, incluido Donald Trump. “Permitió los disparos de los misiles contra los jóvenes que simplemente querían escapar de la pobreza. Los narcotraficantes viven en otra parte y no es en la América Latina”, indicó.

Señalamientos de Carlos Mejía contra Petro

El exsenador del Centro Democrático Carlos Felipe Mejía rechazó las aseveraciones del presidente contra el jefe de Estado norteamericano. A través de su cuenta de X se dirigió directamente a Trump y a su secretario de Estado, Maro Rubio, para señalar a Gustavo Petro de estar aliado con organizaciones criminales armadas que operan en Colombia.

Mejía aseguró que el primer mandatario sería el líder de las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional y otros grupos criminales. Sin embargo, no proporcionó pruebas para soportar estos señalamientos; los utilizó para reafirmar su postura de que el discurso del jefe de Estado colombiano constituyó un insulto para los Estados Unidos.

“Presidente @realDonaldTrump, secretario @SecRubio: este desadaptado que hoy insulta a los Estados Unidos de América, es el jefe de los cárteles de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo y el principal socio del Cártel de los Soles”, aseveró.

El exsenador señaló a Gustavo
El exsenador señaló a Gustavo Petro de ser responsable de la producción de cocaína en Colombia - crédito Policía Nacional

Asimismo, afirmó que Petro sería responsable de la producción de al menos el 80% del clorhidrato de cocaína que se produce en el país y que, además, sería un consumidor activo del estupefaciente. Es importante aclarar que este tipo de señalamientos no son nuevos. El exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva afirmó que el presidente tiene un consumo problemático y dependiente de drogas, y que esto ha afectado gravemente su desempeño como mandatario.

Sin embargo, el presidente niega estar involucrado en el consumo de estupefacientes y de alcohol y, además, se presume que el excanciller intentó echar a andar un plan para sacar a Petro del poder, buscando ayuda de altos funcionarios de Estados Unidos. No obstante, ese presunto golpe de Estado no ha sido confirmado.

Así las cosas, Mejía instó a las autoridades estadounidenses a capturar a Gustavo Petro, junto con el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y su ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. De hecho, el Departamento de Estado estableció una recompensa de 50 millones de dólares por información que permita el arresto y/o la condena de Maduro.

El exsenador Carlos Felipe Mejía
El exsenador Carlos Felipe Mejía señaló al presidente Petro, sin pruebas, de ser jefe de carteles en Colombia - crédito @CARLOSFMEJIA/X

Cuando pasen con Maduro, Diosdado y Padrino presos, pasen por él, o déjenlo de una vez allá y acabamos de una vez con esta pesadilla. DESTRUYÓ A COLOMBIA EN 3 AÑOS”, señaló el exsenador.

