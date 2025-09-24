Colombia

Exministro se despachó contra Petro por señalamientos a Estados Unidos en su discurso en la ONU: “Vergonzosa”

José Manuel Restrepo Abondano aseguró que el presidente fue “poco diplomático” y generó un choque innecesario con el Gobierno de Donald Trump

Carol Salazar

Por Carol Salazar

José Manuel Restrepo se despachó
José Manuel Restrepo se despachó contra el presidente Petro por su discurso en la ONU. Aseguró que el país no necesita espectáculos que pueden terminar afectándolo - crédito Colprensa/Presidencia

El exministro de Hacienda y Crédito Público José Manuel Restrepo Abondano calificó como “pura tribuna vergonzosa” el discurso del presidente Gustavo Petro en la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, llevado a cabo el 23 de septiembre de 2023. El exfuncionario hizo severas críticas a la postura adoptada por el mandatario frente a temas diplomáticos y de política interna, al considerar que fue desacertado en sus afirmaciones sobre Estados Unidos,

“El discurso de Colombia en Naciones Unidas fue pura tribuna vergonzosa: choque poco diplomático e innecesario con nuestro primer socio comercial y de inversión USA”, detalló el ex jefe de la cartera en su cuenta de X.

En efecto, el presidente centró buena parte de su intervención en hacer varias críticas al Gobierno de Donald Trump. Entre los temas que abordó está la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas. Aseguró que fue una decisión que el jefe de Estado norteamericano no tenía “derecho” a tomar, debido a lo que serían excelentes resultados de su administración en atacar el narcotráfico.

Petro aseguró que el presidente
Petro aseguró que el presidente Donald Trump no tenía derecho a descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas - crédito Evelyn Hockstein/Reuters

Como ejemplo, mencionó la extradición de centenas de narcotraficantes a Estados Unidos y a Europa, la incautación de cocaína y la sustitución de cultivos de uso ilícito, aunque el territorio colombiano ahora presenta un incremento en hectáreas sembradas con hoja de coca.

Además, indicó que integrantes de mafias en Colombia estarían influenciando al Gobierno Trump. “El Gobierno de Estados Unidos está influenciado por políticos del poder colombiano, mafiosos (…) No sé si Trump sepa”, señaló.

El exfuncionario cuestionó el hecho de que Petro hiciera énfasis en problemáticas globales, como el genocidio en la Franja de Gaza y el combate al narcotráfico, omitiendo propuestas que contuvieran soluciones “reales”.

Asimismo, advirtió sobre un “silencio frente a los severos problemas internos” del país, como el actual y creciente déficit fiscal, a crisis energética y la violencia que está afectando a la población civil y a la fuerza pública. “Mucha retórica, poca diplomacia. Colombia necesita gestión, no espectáculo y menos si puede costarle al país”, concluyó.

El exministro José Manuel Restrepo
El exministro José Manuel Restrepo Abondano calificó como vergonzoso el discurso de Petro en la ONU - crédito @jrestrp/X

El exministro de Salud y de Educación Alejandro Gaviria también se pronunció adoptando la misma postura de Restrepo Abondano. Desde la perspectiva del exfuncionario, el primer mandatario no actuó como un presidente y se limitó a exponer un discurso apocalíptico.

“El presidente Petro no habló como un jefe de Estado. Ni siquiera llevaba la bandera de Colombia en su camisa. La presidencia solo le interesa como pódium, como plataforma para repetir su discurso apocalíptico, denunciar la codicia universal y lanzar un llamado insulso a una revolución global”, indicó.

El ex jefe de la cartera agregó que el primer mandatario habló ante un auditorio que cada vez estaba más solo, debido a que algunos de los asistentes se retiraron del recinto en medio de la declaración del presidente. “Su país no le importa. “Líder global”, repiten todas las oficinas estatales, mientras el presidente perora ante un auditorio vacío”, señaló Gaviria en su cuenta de X.

El exministro Alejandro Gaviria rechazó
El exministro Alejandro Gaviria rechazó el discurso de Gustavo Petro en la ONU - crédito @agaviriau/X

Durante su intervención, diplomáticos de Estados Unidos abandonaron el lugar, lo que generó especulaciones sobre el impacto que tuvo la exposición del jefe de Estado, que en ese momento estaba criticando la política antidrogas que implementa el presidente Donald Trump, la cual considera fracasada y violenta.

De hecho, su salida del recinto surgió en el momento en el que Petro advirtió que la política exterior del Gobierno norteamericano estaba siendo asesorada por colombianos que serían “aliados políticos de la mafia”. Sin embargo, no presentó pruebas al respecto, ni mencionó los nombres de las personas que, presuntamente, estarían involucrados con el narcotráfico y que, además, estarían aconsejando al Gobierno Trump a puerta cerrada.

El presidente colombiano, que lanzó duros señalamientos contra el mandatario Donald Trump, de Estados Unidos, provocó la reacción de los diplomáticos norteamericanos - crédito Presidencia

