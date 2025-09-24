Colombia

Estados Unidos responde a críticas de Petro tras su discurso en la ONU: “Las acciones de nuestra delegación hablan por sí mismas”

El presidente de Colombia lanzó duras declaraciones contra el país dirigido por Donald Trump por su política antidrogas. Ante esto, la delegación estadounidense abandonó la Asamblea General, lo que fue interpretado como un mensaje directo al jefe de Estado y a sus acusaciones

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
El presidente colombiano, que lanzó duros señalamientos contra el mandatario Donald Trump, de Estados Unidos, provocó la reacción de los diplomáticos norteamericanos - crédito Presidencia

El Departamento de Estado de Estados Unidos reaccionó el miércoles 24 de septiembre a las duras críticas emitidas por el presidente colombiano, Gustavo Petro Urrego, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU.

En un breve, pero contundente comunicado, un portavoz de la institución diplomática estadounidense se limitó a afirmar que “las acciones de nuestra delegación este martes hablan por sí mismas”, para el diario El Tiempo, aludiendo a la retirada de los diplomáticos de ese país cuando Petro comenzó su intervención, en la que cuestionó duramente a la administración de Donald Trump por su manejo de la política antidrogas en Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Este gesto, al realizarse en pleno discurso del presidente colombiano, dejó clara la postura de Estados Unidos frente a las declaraciones del mandatario. Mientras Petro abordaba las implicaciones de la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas, la delegación estadounidense optó por abandonar el recinto, al generar un impacto visual inmediato que acentuó el enfrentamiento diplomático entre ambas naciones.

Tras las duras críticas de
Tras las duras críticas de Gustavo Petro en la ONU sobre la política antidrogas de Trump, Estados Unidos respondió con una retirada simbólica - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El presidente Petro, en su alocución, dedicó una parte significativa de su discurso a cuestionar las políticas de la administración de Trump, en particular, rechazó las acusaciones de Washington de que su Gobierno no cumplió con los compromisos acordados en la lucha contra el narcotráfico.

Durante su intervención, afirmó que las decisiones de Estados Unidos, como los bombardeos en el Caribe y la misma descertificación están alejadas de la realidad sobre los esfuerzos de su gestión: “Dicen que los misiles en el Caribe eran para detener las drogas. Mentira, dicha aquí en este mismo sitio. En los años 2023 y 2024 fueron los años en que más cocaína se incautó y más de 700 capos del narcotráfico fueron extraditados a Estados Unidos y Europa”.

Críticas de Petro sobre bombardeos en el Caribe

El presidente colombiano aprovechó su discurso para argumentar que las medidas tomadas por Estados Unidos no solo son infundadas, sino que responden a una agenda de violencia y dominación en la región: “Necesitan violencia para dominar a Colombia y América Latina; necesitan destruir el diálogo, imponer y lanzar misiles asesinos sobre jóvenes pobres en el Caribe”.

El discurso del presidente Gustavo
El discurso del presidente Gustavo Petro en la Asamblea de la ONU provocó la salida de la delegación norteamericana - crédito Presidencia

En esta misma línea, el presidente pidió la apertura de una investigación internacional sobre los bombardeos que, según él, habrían causado la muerte de jóvenes caribeños: “Los jóvenes asesinados en el Caribe no eran del Tren de Aragua. Eran caribeños, posiblemente colombianos”. En una crítica más general a la política exterior de Estados Unidos, Petro afirmó que los líderes estadounidenses creen en su propia superioridad racial, lo que, a su juicio, los lleva a tomar decisiones equivocadas que perjudican a otras naciones.

Estados Unidos responde con silencio a los señalamientos de Petro

Frente a todas las críticas que lanzó el jefe de Estado colombiano, el Departamento de Estado de Estados Unidos muestra la creciente distancia entre Bogotá y Washington, dos aliados históricos en la región, pero cuya relación comenzó a enfrentar tensiones en los últimos meses. Por lo que la delegación estadounidense del recinto de la ONU fue vista como una clara señal de desaprobación ante las acusaciones de Petro.

El descontento del Gobierno de Estados Unidos quedó claro cuando, solo unos minutos después de que comenzara el discurso de Petro, varios miembros de su delegación se levantaron visiblemente molestos y abandonaron el recinto, sin escuchar la totalidad de la intervención del presidente colombiano.

Con la bandera 'Guerra a
Con la bandera 'Guerra a muerte', el presidente colombiano Gustavo Petro compareció ante la Asamblea General de la ONU - crédfito Eduardo Muñoz/Reuters

Las palabras de Petro sobre la descertificación de su Gobierno en la lucha contra las drogas, así como sus críticas a la administración Trump por los bombardeos de las Fuerzas Armadas de EE. UU. a embarcaciones en el Caribe, fueron las que generaron esa reacción. El presidente colombiano exigió una investigación internacional sobre esos ataques, que consideró injustificados.

A pesar de que el portavoz del Departamento de Estado se limitó a señalar que “las acciones de nuestra delegación hablan por sí mismas”, la retirada pública de los diplomáticos podría interpretarse como una respuesta directa al tono de las palabras del presidente colombiano, es decir, que no les interesa conocer o escuchar lo que él piense de sus decisiones y políticas.

Temas Relacionados

Estados UnidosLucha antidrogasGustavo PetroONUPetro en la ONUPetro en Nueva YorkDonald TrumpColombia-Noticias

Más Noticias

Armando Benedetti reaccionó al discurso de Gustavo Petro en la ONU: “Berraca e histórica intervención de cojones”

Según el ministro del Interior, pocos presidentes “tienen la autoridad moral” para cuestionar a Donald Trump, y criticó a los medios de comunicación por no abrir las noticias con la intervención del presidente

Armando Benedetti reaccionó al discurso

Congreso negó la propuesta del Gobierno de $556 billones para el Presupuesto General de la Nación de 2026

Las Comisiones Económicas Conjuntas ahora deberán definir entre dos propuestas que plantean reducciones, en medio de advertencias sobre déficit fiscal y aumento de la deuda pública

Congreso negó la propuesta del

Miguel Uribe Londoño agradeció al presidente de Paraguay por recordar a Miguel Uribe Turbay en la ONU: “En memoria de mi hijo”

El mandatario Santiago Peña condenó el asesinato del senador y precandidato presidencial y afirmó que el crimen se basó en la intolerancia y el odio

Miguel Uribe Londoño agradeció al

Aumento del salario mínimo para 2026 estaría confundiendo al Gobierno Petro: “Ahora está haciendo lo contrario”

La controversia por la metodología y la participación de los gremios marca el proceso de concertación para el incremento salarial del año entrante

Aumento del salario mínimo para

Falsa oficial que se habría infiltrado en el anillo de seguridad de Petro extrajo información confidencial del Tren de Aragua: Fiscalía

Una ciudadana había sido presentada por dos militares activos como integrante de la fuerza pública y pudo acceder a instalaciones militares y participar en operaciones tácticas y de inteligencia

Falsa oficial que se habría
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pareja narró las seis horas

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo y Cauca: ministro de Defensa presentó balance de orden público

Fuerzas Militares desmantelaron laboratorio que producía una tonelada de cocaína mensual: las rentas eran millonarias

ENTRETENIMIENTO

Elizabeth Loaiza en contra de

Elizabeth Loaiza en contra de la vacunación en niños: explicó cuáles son las razones que tiene para no creer en esos procedimientos médicos

Alina Lozano fue agredida en una tienda de arepas en Chía: narró el incidente en sus redes

Daniela Álvarez sigue en recuperación: reveló cuánto tiempo le falta del tratamiento para su pie

Ana Karina Soto contó detalles inéditos sobre la filtración de su video íntimo y el personaje que lo publicó: “Primero me amenazó”

Mamá de ‘Los Chicaneros’ celebró logro en su tratamiento contra el cáncer de seno: “Se siente una gratitud inmensa”

Deportes

EN VIVO Once Caldas vs.

EN VIVO Once Caldas vs. Independiente del Valle, vuelta de los cuartos de final en Copa Sudamericana: se define el semifinalista

Goleador colombiano en Corea quiere jugar en el Junior: “Don Fuad que me llame”

Once Caldas vs. Independiente del Valle por cuartos de final Copa Sudamericana: estas son las probables alineaciones

Este es el ídolo del América de Cali se ofreció como presidente del club: “Por la institución hago cualquier cosa”

Así fue el gol de Mohamed Salah con la selección de Egipto en Medellín, en el Mundial Sub-20: la Fifa lo recordó