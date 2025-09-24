Colombia

Armando Benedetti se burló de Alfredo Saade por pedir más seguridad por parte de la UNP: “Dígale que yo le pago el Uber”

Armando Benedetti no dudó en dar respuesta al precandidato presidencial por quejarse de la seguridad de la UNP

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

El ministro del Interior, Armando
El ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió al precandidato presidencial Alfredo Saade, quien denunció falta de seguridad por parte de la UNP- crédito Colprensa - @alfredosaadev/X

La reciente denuncia de Alfredo Saade sobre una supuesta falta de garantías de seguridad como aspirante presidencial generó reacciones inmediatas en el Gobierno.

Durante su campaña, el exjefe de Despacho y ahora precandidato del Pacto Histórico expresó mediante un video en su cuenta de X que la Unidad Nacional de Protección (UNP) “no nos están prestando la seguridad debida como candidato a la presidencia del Pacto Histórico”.

Esta declaración se produce después de que Saade oficializara su aspiración al revelar que, tras dialogar con el presidente Gustavo Petro, decidió inscribirse en la consulta presidencial del movimiento de gobierno.

“Después de mantener una conversación con el presidente Gustavo Petro donde le expuse la necesidad de quedarme en el país y participar en la consulta del pacto histórico a la presidencia de la República, he decidido con mi familia y equipo inscribirme como candidato a la presidencia en el Pacto Histórico”, afirmó en agosto el propio Saade.

Armando Benedetti no dudó en
Armando Benedetti no dudó en dar respuesta al precandidato presidencial por quejarse de la seguridad de la UNP - crédito Colprensa

La respuesta del gobierno no tardó en llegar. El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue consultado sobre la denuncia del exfuncionario.

En tono irónico, Benedetti contestó: “¿Quién es Saade?. Él ya tiene seguridad por parte del último comité, se la adjudicó un comité, el COMPERS, me dijeron que ya se le iba a adjudicar unos carros".

No obstante, el funcionario explicó que el trámite para asignar el esquema de protección a Saade ya se encuentra en curso. El Ministro agregó que “yo pregunté ayer que qué había pasado con el pastor Saade y me dijeron que entonces él pide en la mañana como si eso fuera una especie de agencia de alquiler de carros. ‘Oiga, mándeme un carro en la tarde’”.

Fue así como Benedetti expresó: “Entonces, eso me dijeron de la UNP, que no podían mandar el carro de un momento para otro. Tiene que tener su planificación y todo lo demás. Pero si es así, dígale que yo le pago el Uber".

Alfredo Saade denunció que no
Alfredo Saade denunció que no le están prestando medidas de seguridad debidas - crédito @alfredosaadev

Alfredo Saade se quejó de la UNP: “No nos está prestando la seguridad debida como candidato presidencial”

La falta de garantías de seguridad representa un obstáculo cotidiano para quienes buscan la presidencia en Colombia, una preocupación que Alfredo Saade, precandidato por el Pacto Histórico, evidenció este martes en sus redes sociales.

Por medio de un video difundido a través de su cuenta de X, Saade relató la insólita situación en la que, tras arribar a Medellín, se vio obligado a tomar un taxi ante la ausencia de apoyo logístico por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“Me voy a subir a un taxi y bueno, ahí les dejo el video, cosa que uno no quisiera hacer, pero le dejo el video para que el señor ministro del Interior, Armando Benedetti, y todos los que hacen parte de la mesa de protección para los candidatos, se den cuenta que no están prestando las garantías debidas que solicitamos todos para poder hacer esta campaña política. Dios les bendiga”, señaló Saade en el metraje.

Durante el video —que ya generó reacciones dentro y fuera de su colectividad— el exjefe de Despacho del presidente Gustavo Petro describió los desafíos logísticos que enfrenta en su recorrido proselitista, culpando directamente a la falta de respuesta por parte de la UNP.

El exjefe de Despacho expresó
El exjefe de Despacho expresó preocupación por la ausencia de garantías de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección durante su campaña, señalando riesgos para su integridad y la de su equipo - crédito Andrea Puentes/Presidencia

En sus palabras, “La UNP no nos responde, no tenemos vehículo para transportarnos. Muy agradecido con la Policía Nacional, quien nos está prestando un servicio, pero infortunadamente, ellos no tienen un vehículo disponible inmediatamente para yo poder transportarme”, manifestó el aspirante presidencial, agradeciendo la disposición de los policías pero subrayando la insuficiencia de su apoyo material.

La preocupación de Saade no es reciente. A través de X, el dirigente político también denunció abiertamente la carencia de respaldo institucional: “Infortunadamente la UNP @MinInterior no nos están prestando la seguridad debida como candidato a la presidencia del Pacto Histórico @PactoCol”, escribió, haciendo eco de una situación que, según su relato, se ha extendido a lo largo de la precampaña.

