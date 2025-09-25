Colombia

UNP negó que Petro haya ordenado debilitar el esquema de protección de Abelardo de la Espriella: “En ningún momento ha sido reducido”

El precandidato presidencial aseguró que desde el Gobierno se pidió disminuir su equipo de seguridad y que ya se estableció un precio por su cabeza

Carol Salazar

Por Carol Salazar

El aspirante presidencial presentó una acción de tutela por una supuesta disminución de su esquema de seguridad - crédito Colprensa

Por medio de un comunicado, la Unidad Nacional de Protección (UNP) se refirió a la denuncia pública y presentación de tutela que hizo el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella sobre una presunta disminución de su esquema de seguridad, ordenada por el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro.

La entidad aseguró que las afirmaciones del aspirante a la Presidencia son falsas y que, hasta el momento, mantiene intacto su esquema de seguridad asignado, el cual fue aprobado por el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (Cormpe). “En ningún momento dicho esquema ha sido reducido ni modificado”, precisó.

El organismo explicó que, según dicho comité, el esquema vigente permanece sin modificaciones y no ha recibido instrucciones para realizar cambios. Además, la UNP aclaró que es “falso” que el presidente de la República haya impartido alguna directriz sobre el caso, con el fin de debilitar el equipo de protección del que goza el abogado.

La UNP aseguró que el falso que el presidente Gustavo Petro haya ordenado modificar el esquema de protección de Abelardo de la Espriella - crédito Eduardo Muñoz/Reuters

La institucionalidad del Estado colombiano garantiza la seguridad de los candidatos dentro del marco de la ley y de los mecanismos técnicos que nos son propios”, precisó la entidad en el texto oficial.

En ese sentido, señaló al abogado de estar proporcionando información falsa a la ciudadanía, que afecta al primer mandatario y al mismo organismo, que están bajo la lupa de la opinión pública.

“Por ello, rechazamos enfáticamente las afirmaciones con las que se pretende poner en duda la actuación de las entidades incidentes al jefe de Estado o a la UNP, pues dichas manifestaciones no corresponden a la realidad y atentan contra la institucionalidad”, precisó.

La UNP aseguró que respeta la contienda electoral actual, de cara a las elecciones de 2026, pero pidió honestidad y respeto por la institucionalidad - crédito UNP

El comunicado indica que toda solicitud de información relacionada con esquemas de seguridad requiere fundamentos sólidos y debe ser canalizada ante las autoridades competentes.

Respetamos la contienda política, pero exigimos honestidad y responsabilidad en el debate público. La democracia se fortalece con argumentos veraces y no con señalamientos infundados que instrumentalizan la seguridad personal para fines de proselitismo político”, añadió.

La Unidad Nacional de Protección desmintió haber reducido el esquema de seguridad de Abelardo de la Espriella - crédito @UNPColombia/X

“Le han puesto precio a mi cabeza”: denuncia de De la Espriella

A través de sus redes sociales, el abogado informó que fue notificado por organismos internacionales que aseguran que hay criminales que quieren atentar contra su vida y que están moviendo dineros ilícitos para lograrlo. En su cuenta de X, y sin proporcionar ninguna prueba al respecto, señaló directamente al presidente Gustavo Petro de estar detrás del plan para asesinarlo.

He recibido información muy confiable sobre el precio que le han puesto a mi cabeza, a la del presidente Uribe y a la de otros opositores. Ocho millones de dólares por vernos muertos. No me asustan. Seguiré en la lucha de frente. Esta semana, el narcotraficante Diosdado Cabello se refirió a mí como su enemigo y el de su cómplice Petro. Sí, señor. He venido a combatirlos con las armas de la democracia”, señaló el abogado en un comunicado.

En consecuencia, presentó una acción de tutela ante el Consejo de Estado en contra del Gobierno Petro, argumentando una supuesta disminución de su esquema de seguridad, ordenada por el jefe de Estado, y un riesgo inminente para su vida. Esto, teniendo en cuenta que el primer mandatario, presuntamente, habría hecho perfilamientos en contra de De la Espriella de manera directa y sistemática.

Abelardo de la Espriella aseguró que el Gobierno Petro ordenó debilitar su esquema de seguridad - crédito Redes sociales

Mencionó que algo parecido sucedió con el ex precandidato presidencial y exsenador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, que fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 en Bogotá, y que falleció dos meses después, el 11 de agosto.

El aspirante denunció una “inminente violación de los derechos fundamentales a la vida, la integridad y la seguridad personal y familiar”.

Revelaron la orden que dio

Colpensiones dio detalle que podría

Obras del metro de Bogotá

Abelardo de la Espriella respondió

Petro respondió a duros descargos
