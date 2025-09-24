El ministro de Educación, Daniel Rojas, defendió a Margarita Rosa de Francisco por supuesto subsidio que recibió en la Unad

Margarita Rosa de Francisco continúa mostrando su apoyo a Carolina Corcho para la Presidencia de Colombia - crédito @margaritarosa.defrancisco/IG

En medio de la controversia por el subsidio de matrícula otorgado a Margarita Rosa de Francisco durante sus estudios en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad) el ministro de educación Daniel Briceño se pronunció sobre la gratuidad en la educación.

La polémica inició cuando tras una acción de tutela impuesta por el concejal de Bogotá Daniel Rojas, se confirmó que De Francisco accedió a un subsidio de matrícula al cumplir con el requisito de estrato socioeconómico, específicamente por figurar en el estrato 3 durante el periodo académico 2022-I.

Este beneficio, según la universidad, se otorgó únicamente en ese semestre y no en los años posteriores.

La institución también le concedió a la actriz una matrícula de honor por su desempeño académico, exonerándola del 100% del pago de la matrícula tras obtener el primer puesto en su grupo de filosofía durante el periodo 16-04 de 2022, estímulo que se haría efectivo en 2023 o en el primer semestre de 2024, de acuerdo con la Resolución 011496 de 2023.

El ministro Rojas se refirió a la importancia de la educación gratuita - Crédito: @lafm / X

Fue así que esta mañana en declaraciones a Blu Radio, Margarita Rosa de Francisco admitió que, durante la actualización de datos solicitada por la universidad, pudo haber registrado el estrato 3, aunque no recuerda con exactitud qué opción seleccionó. Expresó su desacuerdo con el sistema de estratificación y señaló que la polémica se ha magnificado de manera injusta: “Me parece una infamia lo que están haciendo”.

Además, sostuvo que no solicitó ningún subsidio y que, en su opinión, el hecho de haber sido catalogada en un determinado estrato no debería ser suficiente para acceder a un beneficio económico: “Pedir un subsidio por $1’500.000 me parece una miserableza. Yo tengo poder adquisitivo, tengo con qué pagar esa universidad. Me parece inaceptable que yo pidiera un subsidio para pagar ese valor. Si yo no apliqué para ningún subsidio, ¿por qué supuestamente me lo dieron?”, cuestionó De Francisco en la misma entrevista.

La actriz también subrayó que el reconocimiento académico recibido se debió exclusivamente a su rendimiento: “Tuve matrícula de honor, es un reconocimiento de la institución que se da en cada programa académico a nivel nacional para quienes hayan obtenido los 3 mejores promedios de calificación superiores a 4.8. Consiste en una exoneración de 100 % del pago de la matrícula”, explicó.

De Francisco se graduó en abril de este año - Crédito Unad

No descartó la posibilidad de reintegrar el dinero correspondiente a la matrícula y atribuyó la controversia a su postura política: “Todo tiene que ver con mi posición política, porque yo estoy apoyando a la señora Carolina Corcho, y está subiendo como espuma, la están conociendo, no sé si quieren frenar eso. Me están tratando como candidata”, manifestó.

Fue tras esta entrevista en el medio nacional y replicada ampliamente que el ministro Daniel Rojas fue cuestionado sobre el hecho y declaro. “No entiendo cuál es la polémica. Cuando hablamos del derecho a la educación, el derecho no distingue estratos ni lugares de origen ni razas ni nada de esas cosas. El derecho es para todos. Y cuando hablamos del 97% de gratuidad hoy en la educación superior es para que haya gratuidad para todo el mundo. No importa”.

Daniel Rojas siempre ha defendido la gratuidad en la educación - Credito: Laud

Hay que recordar que uno de los principales logros del Gobierno del Cambio ha sido la inversión en el sector educativo, con un presupuesto de $11,2 billones destinados a la gratuidad en la educación superior pública, una de las metas principales del gobierno, de los cuales $2,14 billones corresponden al presupuesto de funcionamiento.

Esta cifra representa el mayor presupuesto histórico para el sector y busca garantizar la permanencia y el crecimiento de la oferta educativa.