Camilo Triana se le fue encima a los creadores de contenido gays que hablan mal de las mujeres: “Ser un hombre gay no te da permiso de que seas misógino”

El ‘influencer’ colombiano rompió el silencio en redes sociales para denunciar actitudes despectivas, dejando claro que la orientación sexual no justifica la falta de respeto ni la violencia verbal

Natalia Perilla

Natalia Perilla

Camilo Triana alza la voz
Camilo Triana alza la voz contra la misoginia en la comunidad LGBT+ y sorprende a sus seguidores - crédito @triannacamilo/IG

La reciente intervención de Camilo Triana en redes sociales ha desatado un debate sobre la misoginia dentro de la comunidad Lgbt+.

El influencer empezó indicando que le gusta o prefiere evitar polémicas de la farándula colombiana, pero decidió pronunciarse ante las actitudes y comentarios despectivos de algunos creadores de contenido gays hacia las mujeres.

Triana expresó su sorpresa y rechazo ante la frecuencia con la que observa este tipo de comportamientos, resaltando la gravedad de que provengan precisamente de hombres homosexuales.

“Pero sí hay algo que yo quiero decir, amigas, yo no sé qué le pasa a los hombres homosexuales que hacen parte... Bueno, no a todos, pero hay algunos hombres gays que... hijueputa ¿Por qué tienen que tratar tan mal a las mujeres? No entiendo por qué. Muy bien dijo mi colega Sofía Acaso en algún momento: ‘El hecho de que seas un hombre gay no te da permiso de que seas misógino’“, arrancó diciendo el creador de contenido digital.

El contundente mensaje de Camilo
El contundente mensaje de Camilo Triana sobre el respeto a las mujeres sacude la farándula digital - crédito @triannacamilo/Instagram

El detonante de su mensaje fue un video viral en el que un creador de contenido gay insultaba y descalificaba a una mujer, aparentemente por conflictos personales entre amistades.

Triana manifestó su desconcierto ante la facilidad con la que surgen nuevas formas de grosería y agresión verbal, especialmente cuando se dirigen a mujeres, y consideró inaceptable que alguien se involucre en disputas ajenas y utilice insultos para rebajar a otra persona.

Ustedes saben que hay una parte de los creadores de la farándula criolla, que siempre es polémica y chisme y la cosa. Dios mío, me salió un video de un señor, de un man, que trata muy mal que porque es amigo de la una y la otra se metió con la amiga, entonces, que trata mal a la otra, pero es que la trata muy mal. Independientemente de lo que haya pasado, que sea verdad, que diga, que hable, que... ¡Estoy en shock!“, contó Camilo visiblemente molesto.

“Yo me sé todas las groserías, marica, pero es como que cada día sale una grosería nueva y me sorprende más y más cuando un hombre se la dice a una mujer. Me parece terrible”, añadió.

Debate en redes por mensaje de Camilo Triana sobre violencia verbal - crédito @camilotriaana/TikTok

En ese momento, Triana citó a su colega Sofía Castro, quien en alguna oportunidad afirmó: “El hecho de que seas un hombre gay no te da permiso de que seas misógino” y respaldó esta reflexión, insistiendo en que la orientación sexual no puede servir como justificación para actitudes discriminatorias o violentas contra las mujeres.

Desde su perspectiva, la misoginia resulta especialmente preocupante cuando proviene de miembros de la comunidad LGBT+, ya que contradice los valores de respeto e inclusión que se promueven en estos espacios.

Y no solo por el hecho de que el hombre se lo diga a la mujer, sino porque se está metiendo, uno, en un problema que no tiene nada que ver. Y dos, yo no sé si es que yo me deconstruí demasiado, que ya me volví insoportable, pero la misoginia me parece tan tenaz y más cuando viene de un hombre gay“, explicó Triana.

Al profundizar en sus motivaciones personales, Triana reconoció que, aunque ha tenido experiencias negativas con algunas mujeres, también ha recibido apoyo fundamental de ellas en momentos difíciles.

El creador de contenido relata
El creador de contenido relata los hechos más importantes de su vida, por lo que tiene una gran comunidad - crédito Camilo Triana / Instagram

Esta vivencia refuerza su convicción de que ningún conflicto o diferencia justifica recurrir a insultos o descalificaciones. Para el influencer, la empatía y el respeto deben prevalecer, sin importar las circunstancias personales o la identidad de género de quienes participan en la discusión.

Porque es que yo también hablo desde mi burbuja, desde lo que yo opino, y es como que las mujeres a mí me han rescatado en tantos sentidos, en tantos momentos de mi vida. Hay mujeres que también me han hecho daño, pero no por eso me da para llegar a rebajarlas a un insulto y a tratarlas de lo peor. Marica, no sé, o sea, siento que estoy en shock. O sea, humilde opinión", puntualizó.

