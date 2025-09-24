Colombia

Aida Victoria Merlano y Westcol se pronunciaron tras rumores de reconciliación tras foto viral: esto dijeron

Los influenciadores rompieron el silencio luego de que una fotografía viral reavivara los comentarios sobre una posible reconciliación amorosa. Ambos fueron contundentes en sus declaraciones

La imagen viral de Aida Victoria Merlano y Westcol desata rumores de reconciliación en redes sociales - crédito Montaje de Infobae

En los últimos días, las redes sociales se encendieron tras la aparición de una imagen que mostraba al streamer Westcol supuestamente junto a Aida Victoria Merlano, que cargaba en brazos a su hijo, Emiliano, fruto de su relación con el empresario Juan David Tejada.

La fotografía fue interpretada por muchos como una posible señal de acercamiento entre los influenciadores, avivando teorías de reconciliación e incluso cuestionamientos sobre la paternidad del niño.

La imagen se difundió rápidamente en plataformas como X e Instagram, provocando una oleada de comentarios, especulaciones y hasta memes. La mujer de la foto lucía un conjunto deportivo en tonos negros y grises, mientras que el hombre vestía camiseta marrón, gorra y tapabocas, un detalle que llevó a muchos a asociarlo con Westcol, ya que recientemente ha usado mascarilla en sus transmisiones por un tratamiento dental.

Aida Victoria desmiente tajantemente: “Es una edición”

La barranquillera aclaró que la fotografía viral fue creada con inteligencia artificial y reiteró que no ha retomado contacto con el streamer desde su separación - crédito famososhastalaz / Instagram

Ante el revuelo generado, la barranquillera decidió pronunciarse a través de sus historias de Instagram. Visiblemente sorprendida por la viralidad de la imagen, aclaró que se trata de una fotografía editada con inteligencia artificial y que no corresponde a una situación real.

“Muchas de ustedes creen que eso es verdad y me dicen dizque ‘a él hace rato se le veía que quería recuperar ese hogar’, ¿cómo así? No, eso es una edición, y ese niñito mío hasta al hijo mío se parece”, expresó con ironía.

La influenciadora barranquillera, que en los últimos meses ha estado enfocada en la maternidad, reiteró que no ha tenido ningún reencuentro con Westcol, y desestimó por completo las versiones que han circulado en redes sociales. De igual forma, ha preferido mantener su vida privada al margen del escándalo, enfocándose en su familia y sus nuevos proyectos como madre primeriza.

Westcol: “No tengo nada que ver ahí”

El streamer antioqueño desmintió cualquier vínculo con la familia de la influenciadora y criticó la difusión de información falsa en plataformas digitales - crédito westkick15 / TikTok

El streamer antioqueño, por su parte, también rompió el silencio en una transmisión en vivo el 22 de septiembre. Con un tono molesto, calificó los rumores como falsos y absurdos, dejando claro que no ha tenido ningún tipo de contacto con Aida Victoria desde su separación.

“Yo no tengo nada que ver en el parto de Aida, en su hijo, ni en el marido, ni nada, eso es cosa de ellos. A mí no me metan ahí, yo estoy lejos, tranquilo, relajado, nominado a los Grammy, no me molesten”, afirmó de forma categórica.

Además, criticó duramente a quienes, según él, se dedican a crear chismes sin fundamento: “Se lo juro que los rumores que estos maricas se tiran son falsos. Yo nunca había salido a hablar y llevan por ahí un mes diciendo cosas que son mentira”.

Aunque Westcol comentó entre risas que podría ser capaz de volver con Aida y asumir responsabilidades por el hijo, también fue enfático en que esa no es su realidad ni su intención actual.

La polémica que revivió el pasado

La fotografía despertó las reacciones
La fotografía despertó las reacciones en redes sociales donde algunos internautas aseguran que puede tratarse de un montaje - crédito @carti_2710/ X

Los rumores entre Aida Victoria Merlano y Westcol no son nuevos. La pareja fue una de las más seguidas y comentadas en redes sociales durante su relación, que terminó hace ya un tiempo. Sin embargo, desde que la influencer dio a luz a su hijo Emiliano, algunos sectores en redes retomaron viejas historias, alimentados por declaraciones de terceros.

Uno de los detonantes fue un video de la también influenciadora Yina Calderón, que aseguró haber escuchado que Westcol podría ser el verdadero padre del hijo de Aida.

Esta afirmación fue desmentida públicamente tanto por Aida como por su pareja, Juan David Tejada. “Ni he sido infiel ni he puesto en duda jamás la paternidad de mi hijo”, escribió Tejada en su cuenta de Instagram, rechazando los rumores con firmeza.

