Sin armas, en video quedó cómo ladrones atacaron a un pasajero en una estación del Megabus en Pereira con una llave de lucha

Los hechos se presentaron en la estación Viaducto y tres integrantes de la banda de rateros aparecen en el video: una persona reconoció por redes a uno de delincuentes

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

El caso se presentó en
El caso se presentó en la estación Viaducto

Un nuevo hecho de inseguridad en Colombia, y que se presentó en Pereira (capital del departamento de Risaralda, región del Eje Cafetero), dejó en evidencia una nueva modalidad de hurto a pasajeros en el sistema público de transporte Megabus.

La grabación que captó una de las cámaras ubicadas dentro de la estación Viaducto registró el momento exacto en el que el primer ladrón, un hombre cuya edad supera los 45 años, y que luce un overol color beige acompañado de un gorro blanco, simula estar esperando el bus junto a la víctima, que ya tenía perfilada segundos atrás: un hombre también mayor de 45 años, y que lleva su maleta y demás objetos personales.

Este sujeto no actúa solo por lo que se vio en la grabación, dado que luego de advertir que no vinieran ningún guarda de seguridad ni funcionario, se acercó lo que más pudo al hombre.

Por detrás y por sorpresa, cual luchador, el criminal se abalanzó sobre el ciudadano y le hizo una llave, haciendo que tuviera que agacharse, y justo en ese momento lo llevó hacia la reja, desde la que otro de sus cómplices aguardaba, tal y como se ve cuando una mano se asoma y escarba entre uno de los bolsillos del pantalón de la víctima.

Los hechos se presentaron en una estación del servicio de transporte Megabus - crédito @sticperiodista/IG

Acto seguido, una tercera delincuente aparece en el plano y termina de requisar al hombre, que lucha por zafarse, mientras el primer ‘pillo’ lo sigue apretando fuerte, corriendo el riesgo de dejarlo sin respiración y asesinarlo por asfixia.

La mujer que lleva una chaqueta azul termina de revisar en los bolsillos y se van con el celular y los demás elementos, incluida la maleta.

Al final el hombre alcanza a tomar aire y se levanta, indefenso al ver cómo los tres criminales huyen con el botín.

Una víctima identificó a una de los ladrones

Uno de los detalles que más ha causado impresión es que en el perfil de Instagram del periodista Stic Luengas uno de los usuarios que dejó su mensaje en la publicación del video que compartió el comunicador, aseguró que fue una de las víctimas de esta empresa delincuencial

“Fue el mismo señor (el hombre de overol) que me robó mi celular y mi cartera en mi negocio en la calle. Es venezolano, puse la denuncia y nunca lo capturaron. Y siempre lo veo en las calles”, señaló el ciudadano, que espera que con esta denuncia las autoridades en la capital de Risaralda logren dar con los responsables de este nuevo acto de inseguridad.

En estación de Transmilenio de Bogotá a un usuario lo apuñalaron en un caso de hurto

Un usuario del sistema TransMilenio fue apuñalado en la pierna durante un intento de robo en la estación Bosa Porvenir, en el suroccidente de Bogotá. El hecho ocurrió el domingo 14 de septiembre de 2025.

La víctima se opuso al robo de su teléfono móvil y terminó herida, hecho que quedó registrado en un video viralizado en redes sociales.

Las imágenes muestran al afectado sangrando de forma abundante dentro del bus, con una venda improvisada en la pierna, mientras otros pasajeros reclamaban la falta de atención médica y la ausencia de personal especializado en el lugar.

Testigos aseguraron que la respuesta de las autoridades fue lenta. Una mujer relató en la grabación: “Lo apuñalaron por robarle el celular. Llevamos una hora en la estación de Bosa y no llegó nunca una ambulancia”.

Usuarios del sistema denunciaron que, tras el ataque, no se brindó atención médica oportuna a la víctima, quien tuvo que esperar dentro del bus sin que llegaran ambulancias ni personal especializado, lo que generó críticas por la demora en la respuesta.

Los presentes denunciaron que, pese a la gravedad de la herida, ni el personal de TransMilenio ni la Policía reaccionaron con rapidez, lo que aumentó la angustia entre los pasajeros.

El piso del bus quedó cubierto de sangre, mientras una operadora del sistema permanecía en el lugar sin brindar intervención oportuna.

La situación generó fuertes críticas y desencadenó que los usuarios insistieran para que el bus trasladara de inmediato al herido hasta un hospital, ante la demora de la ambulancia.

La presión de los pasajeros fue determinante para que finalmente una patrulla policial interviniera y transportara a la víctima a un centro de salud.

Según los relatos recogidos en el lugar, el herido llegó a la institución médica en condición delicada debido a la pérdida de sangre durante el tiempo de espera.

