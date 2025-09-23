Colombia

Qué pasa si no cambia el filtro de aire de su carro o moto: un descuido que afecta su vehículo y su bolsillo

Cambiar el filtro de aire es barato y sencillo, pero muchos conductores lo pasan por alto: ignorarlo puede aumentar el consumo de gasolina, bajar la potencia y hasta dejar el motor en problemas serios

Santiago Cifuentes Quintero

Santiago Cifuentes Quintero

Un mecánico enseña la diferencia
Un mecánico enseña la diferencia entre un filtro de aire nuevo y uno usado: la limpieza del motor empieza aquí

Respirar aire limpio no solo es importante para nosotros, también lo es para los motores.

El filtro de aire en carros y motos cumple justamente esa tarea: evitar que polvo, tierra, polen o hasta bichos entren al motor y causen estragos.

Pero como suele pasar en Colombia, donde el mantenimiento se deja “para después”, este repuesto económico y fácil de cambiar termina olvidado. Y ahí comienzan los dolores de cabeza.

Un motor necesita oxígeno para funcionar. De hecho, para quemar un litro de gasolina requiere más de diez mil litros de aire.

Si el filtro está tapado, el aire no pasa bien, la mezcla se desajusta y el motor empieza a “quejarse”: consume más gasolina, pierde fuerza y hasta prende el testigo de falla en el tablero.

En una moto se siente igual: el arranque se pone caprichoso, las subidas parecen más pesadas y la máquina se vuelve tragona de combustible.

El papel del filtro: pequeño pero poderoso

Un filtro de aire obstruido
Un filtro de aire obstruido aumenta el consumo de gasolina y reduce la potencia del motor

Piense en el filtro como la mascarilla del motor. Si está limpio, todo fluye. Si está sucio, lo que entra es aire contaminado que desgasta pistones, válvulas y cilindros.

Un grano de sal, tan insignificante como parece, puede rayar una superficie metálica y abrirle paso a un daño costoso. Y aquí no hablamos solo de plata: un filtro en mal estado también aumenta las emisiones contaminantes. Es decir, no solo gasta más, sino que contamina más.

Síntomas de alerta que no debe ignorar

Hay señales claras de que el filtro pide cambio:

  • Su carro o moto pierde potencia al acelerar.
  • Se gasta más rápido la gasolina.
  • Sale humo oscuro por el escape.
  • El motor arranca con dificultad o el ralentí (ese “tac tac” cuando está en neutro) se vuelve irregular.
  • Se enciende el testigo de avería en el tablero.

En motos es más evidente cuando la respuesta del motor se pone lenta o irregular, sobre todo en carretera o al subir pendientes.

Los caminos polvorientos desgastan más
Los caminos polvorientos desgastan más rápido los filtros de aire: en motos, el cambio debe hacerse con mayor frecuencia

Aunque a veces se confunde con bujías malas o mezcla desajustada, lo primero que debe revisar siempre es el filtro.

Cada cuánto cambiarlo

La regla general para carros es reemplazar el filtro de aire cada 15.000 kilómetros o una vez al año, lo que ocurra primero.

Pero ojo: si usted maneja por trocha, zonas polvorientas o en clima seco, el cambio debe ser más frecuente. En motos, el rango es entre 10.000 y 15.000 km en ciudad o carretera, y hasta cada 5.000 km si rueda en polvo constante.

El truco más sencillo: sáquelo y mírelo a contraluz. Si no deja pasar la luz, no lo piense, cámbielo.

Tipos de filtros y cuál le conviene

En el mercado hay varias opciones:

  • Papel plisado: el más común en carros y motos de calle. Económico y eficaz, pero desechable.
  • Espuma lavable: ideal para quienes ruedan off-road. Se limpian con productos especiales.
  • Algodón de alto flujo: reutilizables, dejan respirar mejor al motor y mejoran la respuesta, pero requieren más mantenimiento.

El costo no es alto si lo comparamos con una reparación de motor. En la mayoría de talleres el cambio no toma más de 15 minutos.

Conducir en zonas de polvo
Conducir en zonas de polvo acelera el desgaste del filtro de aire: la prevención evita reparaciones costosas

Consejos para los que hacen mantenimiento casero

Si es de los que les gusta meterle mano al carro o la moto, cambiar el filtro de aire es de las tareas más fáciles.

Generalmente solo necesita un destornillador y seguir el manual del usuario. En los filtros lavables, use siempre productos diseñados para eso, nunca aire a presión, porque puede dañar la estructura.

Recuerde: un filtro nuevo es casi como darle un respiro fresco al motor. Con esta sencilla acción, usted ahorra gasolina, prolonga la vida útil de su máquina y, de paso, ayuda a que el aire en nuestras ciudades no sea tan pesado.

Un filtro de aire limpio es sinónimo de un motor sano, un bolsillo aliviado y menos humo en el ambiente.

Es una inversión mínima que evita problemas caros. Así que si siente que su carro anda perezoso, su moto traga más de lo normal o el escape bota humo oscuro, no se complique: revise el filtro. Puede que la solución esté en un repuesto más barato que una cena para dos.

