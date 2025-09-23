Colombia

Otty Patiño explicó cómo será proceso de diálogo con 16 exmiembros de las AUC, a los que se les dio el rótulo de gestores de paz

El consejero comisionado para la Paz, a través de un video difundido a los medios, explicó que la idea del Gobierno es que cada uno de los exintegrantes de los grupos paramilitares pueda desempeñar un rol específico en el proceso de diálogo

Los exparamilitares habían señalado a funcionarios del Gobierno Petro, específicamente al comisionado de Paz Otty Patiño, como responsables del fracaso de los diálogos de paz - crédito Javier Andrés Rojas/REUTERS - Colprensa - Europa Press

Tras conocerse la resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, firmada por el presidente de la República, Gustavo Petro, que designó a 16 exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como gestores en la eventual reapertura del proceso de diálogo con lo que fue esta estructura armada, el consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, explicó los alcances de la determinación del Ejecutivo.

La estrategia oficial, según precisó el alto funcionario, busca que cada uno de estos exintegrantes de los grupos paramilitares asuma un papel concreto en la construcción de la paz. “Todavía darle la oportunidad a los gestores, a estos miembros de las AUC y otras fuerzas que comúnmente se conocen como paramilitares, de darle continuidad, digamos, a este proceso”, afirmó el Patiño en un video difundido a los medios.

El consejero comisionado de Paz se refirió a la decisión de nombrar a 16 exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como gestores de paz - crédito suministrado a Infobae Colombia

La nueva resolución, según detalló, otorga un margen temporal suficiente para que los gestores de paz desarrollen planes específicos, fundamentados en un análisis previo sobre el estado de sus procesos individuales. “Y sobre ese diagnóstico es que se plantea esta nueva resolución que me parece que, eh, da el tiempo necesario para que se desarrollen los planes que cada uno de los gestores de paz puede hacer”.

Y explicó que se ha logrado “un efectivo diagnóstico” de cómo estaba la situación con los miembros de estas estructuras, lo que le permitió tener un concepto específico. Es por ello que uno de los elementos centrales de esta etapa es la creación de una mesa técnica presidida por el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la que participen entidades como el Dapre, la Consejería para la Paz y los propios gestores.

Esta es la Resolución 327
Esta es la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, con la que el presidente Gustavo Petro designó a 16 exparamilitares como gestores de paz - crédito suministrada a Infobae Colombia

Así se llevará la mesa técnica entre el Gobierno y los excabecillas de extintas organizaciones paramilitares

La participación de los gestores de paz, se supo, será activa y obligatoria, con la presencia mínima de seis de ellos en cada sesión. “Y allí en una de las resoluciones plantea que por lo menos en cada una de las reuniones de esta mesa técnica deben estar por lo menos seis miembros de estos grupos que se movilizaron en ese tiempo. Algunos de ellos están todavía en las cárceles, algunos de estos gestores, otros no”, precisó.

El proceso, según Patiño, no constituye una nueva negociación, sino la culminación de acuerdos previos, con énfasis en temas pendientes como la verdad y la restitución de bienes. “Diré que no es un proceso, por supuesto, ya de negociación. La negociación que se hizo con ellos ya está. Lo que pasa es que si hay procesos muy incompletos, hay temas como restitución de bienes sobre los cuales existen muchas preguntas”, afirmó.

En ese sentido, destacó que hay asuntos en el ítem de verdad que todavía, a su juicio, “no son muy satisfactorios”, porque durante este proceso con los paramilitares “no hubo mucha formalidad”, refiriéndose al proceso que derivó en Justicia y Paz. “Y esa falta de formalidad hace que tengamos en muchos casos que hacer una arqueología de este proceso para poder establecer con claridad hasta dónde se avanzó”, sostuvo.

Otty Patiño, consejero comisionado de
Otty Patiño, consejero comisionado de Paz, se mostró optimista con lo que se pueda lograr en la mesa técnica con los exmiembros de las AUC - crédito EFE

El consejero también remarcó la importancia de la participación de entidades como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, que aunque no actúa como mecanismo de control, sí lo hará como órgano de justicia. “Y desde luego todas las entidades que se consideren necesarios que participen en este proceso”, indicó el consejero comisionado, cuestionado por lo que serían los lentos avances en la política de Paz Total.

Para el funcionario, la conformación de la mesa técnica y la inclusión de estos organismos aportan solidez y transparencia al proceso. “Lo cual me parece que es un parte de tranquilidad para que se mire que en este proceso de una mesa técnica es un proceso muy consistente, que le da mucha seriedad y mucha tranquilidad a toda la ciudadanía de cómo se va a desarrollar este proceso”, concluyó Patiño.

Los 16 gestores de paz, ex paramilitares, designados por Gustavo Petro

  1. Salvatore Mancuso Gómez
  2. Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40
  3. Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy
  4. Hernán Giraldo Serna, alias El Patrón
  5. Luis Eduardo Cifuentes Galindo, alias El Águila
  6. Manuel de Jesús Pirabán, alias Jorge Pirata
  7. Juan Francisco Prada Márquez, alias Juancho Prada
  8. José Baldomero Linares Moreno, alias Guillermo Torres
  9. Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco
  10. Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna
  11. Fredy Rendón Herrera, alias El Alemán
  12. Edwar Cobos Téllez, alias Diego Vecino
  13. Arnubio Triana Mahecha, alias Botalón
  14. Héctor José Buitrago Rodríguez, alias El Patrón
  15. Héctor Germán Buitrago Parada, alias Martín Llanos
  16. Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar

