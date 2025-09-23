La particular reacción de Silvestre Dangond al ser golpeado por una lata de cerveza durante su concierto en Barranquilla

Silvestre Dangond fue golpeado con una lata- crédito @luchovoltios/X

Silvestre Dangond continúa con su gira El Último Baile. El sábado 20 de septiembre de 2025, el cantante vallenato cantó sus mejores éxitos ante más de 40.000 personas que acudieron al estadio Metropolitano de Barranquilla para disfrutar de su concierto.

Y es que la noche fue una mezcla de emoción, nostalgia y alegría. Silvestre abrió con canciones de su nuevo álbum como El dolor de cabeza, e incluyó además clásicos que el público recibió con gran fervor como Cantinero y La pareja del momento.

De hecho, en varios momentos del show, el guajiro se mostró visiblemente conmovido, hasta llegar a decir frases como “Soñé con este momento” y “Me puedo morir tranquilo”, lo que desató aplausos y emoción entre la audiencia.

No obstante, a pesar de que el concierto transcurrió con total normalidad en medio de un panorama completamente emotivo por parte del artista, así como de los miles de asistentes, hubo una escena que generó todo tipo de comentarios en redes sociales.

En las últimas horas comenzó a circular un video en el que se ve el momento preciso en el que Silvestre Dangond fue impactado por una lata de cerveza.

Silvestre Dangond no fue ajeno a lo sucedido- crédito @luchovoltios/X

El cantante entonaba uno de sus éxitos cuando uno de los asistentes a la zona más cercana a la tarima principal decidió lanzar el objeto que impactó en el hombro del guajiro.

En el público no dejaron pasar por alto lo sucedido y muchos de los asistentes gritaron en el momento en el que el cantante fue golpeado. Sin embargo, lejos de molestarse por lo sucedido, Silvestre Dangond sonrió al percatarse de lo que sucedió y recogió la lata que le había sido lanzada.

No obstante, a pesar de que el guajiro intentó no prestar la mayor atención a la agresión, fue evidente que la situación lo molestó, llevándolo a secar su rostro en reiteradas ocasiones.

Silvestre Dangond tocó su rostro al recibir el impacto- crédito @luchovoltios/X

La escena generó decenas de reacciones en redes sociales, donde los internautas tomaron con gracia lo sucedido: “Está bueno se pone a hablar y hablar y eche canta tú acaso eres psicólogo pa hablar de la vida“, ”Que corronchera jajajaa“, !”.

De hecho, hubo un internauta que abrió la posibilidad de que la escena haya sido actuada: “Bueno, después de haber visto el video muchas veces (3 en total)... parece que hubiera sido esperado. No soy experto en lenguaje corporal, pero no se le ve una reacción muy genuina cuando el objeto se acerca“.

A pesar de los altercados Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella dieron un show inolvidable- crédito @silvestredangond / Instagram

Además, es importante mencionar que en el concierto también hubo incidentes en las graderías que alteraron el ambiente festivo. Por ejemplo, se relata que algunas personas que habían comprado entradas con un asiento no encontraron espacio para sentarse y permanecieron de pie en zonas de escaleras de la tribuna, lo cual generó disputas.

En otro momento, se reporta un conflicto en el cual un hombre golpeó a una mujer en medio de esa tensión, lo que obligó al personal del evento y a las autoridades a intervenir para restaurar el orden.

También se menciona que antes de que comenzara el concierto, se presentó un altercado con un joven y la seguridad del evento: presuntamente el joven inició una agresión, fue sometido por el personal de seguridad y sacado del estadio. Aun así, pese a estos incidentes, la cobertura general describe que el concierto continuó y culminó con éxito para la mayoría de los asistentes.

Asistentes relatan que la respuesta del equipo de seguridad fue desproporcionada - Crédito: @redsocialcol / Instagram

Cuándo serán las próximas fechas de la gira El Último Baile de Silvestre Dangond

Las próximas fechas que brindará Silvestre Dangond en todo el país serán las siguientes:

Medellín: 4 de octubre

Cartagena: 11 de octubre

Cúcuta: 18 de octubre

Ibagué: 1 de noviembre

Pereira: 22 de noviembre

Villavicencio: 6 de diciembre

Riohacha: 20 de diciembre

Santa Marta: 3 de enero de 2026

Sincelejo: 17 de enero de 2026

Cali (fecha por anunciar)