Colombia

Jessica Cediel reveló las características de la persona con la que quiere construir un hogar: “Esperando un hombre de Dios”

La presentadora afirmó que su elección de celibato la ha fortalecido y recomendó priorizar la fe y el autocuidado mientras se espera una pareja con sus mismos valores

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
Jessica Cediel compartió detalles sobre
Jessica Cediel compartió detalles sobre su soltería y sus expectativas en el amor durante una transmisión en redes sociales - crédito @jessicacedielnet/Instagram

La presentadora Jessica Cediel volvió a referirse a su vida sentimental y a sus expectativas amorosas, en medio de los recurrentes cuestionamientos sobre su soltería.

Cediel indicó que permanece soltera por decisión propia y afirmó estar “esperando a un hombre de Dios”, profundizando en los valores y convicciones que ahora guían sus relaciones personales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cediel es reconocida por su trayectoria en la televisión, el modelaje y la actuación, convirtiéndose en una de las figuras más visibles de la farándula colombiana.

Recientemente, la presentadora reapareció en redes sociales tras un breve periodo de ausencia, compartiendo el 15 de septiembre una fotografía desde el hospital, conectada a una vía intravenosa y recibiendo medicamentos. En ese contexto, escribió: “¡Gracias, Dios, por el aprendizaje! Familia, a veces solo entendemos a través del dolor. Días de días… Gracias a todos, por tanto amor”.

La presentadora reveló que practica
La presentadora reveló que practica el celibato y afirmó que prioriza su desarrollo espiritual y personal - crédito @jessicacedielnet/Instagram

En medio de las preguntas frecuentes sobre su situación sentimental, Cediel recalcó:“Estoy soltera por voluntad propia y estoy esperando a un hombre de Dios. ¿A mí qué me derrite? Me derrite un hombre de Dios, un hombre que se respete, que se guarde, que se ame, tanto como lo estoy haciendo yo. Un hombre que ame ver prédicas, que nos sentemos a hablar de Dios, que me diga un domingo: ‘Vamos al servicio’... Es una tarea difícil, pero no imposible cuando estamos de la mano de Dios.”

La presentadora reveló que lleva un año practicando el celibato, una decisión que, según explicó, fue tomada también por motivos espirituales. Cediel aseveró que, con esta elección, se siente más bella y sana, destacando el impacto positivo de priorizar su desarrollo personal y su fe. Además, invitó a quienes se encuentran solteros a considerar la abstinencia:“Guardarse para la próxima pareja, incluso para los solteros, el hecho de evitar el sexo... verán grandes cambios”.

Tras un tiempo alejada de
Tras un tiempo alejada de la opinión pública, Cediel reapareció mostrando aspectos de su vida personal y de salud - crédito @jessicacedielnet/Instagram

Cediel, de 43 años, recordó que lleva varios años sin mantener relaciones íntimas. “No tengo relaciones desde hace mucho. No veo un… en persona desde hace mucho. O sea, desde el 2019 estoy así, sin nada de fua fua”, expresó en tono serio, haciendo alusión a su vida personal desde hace más de cuatro años.

Jessica Cediel explicó los motivos de su hospitalización, habló de su diagnóstico y pidió priorizar la salud

Jessica Cediel compartió detalles sobre los problemas de salud que la obligaron a permanecer hospitalizada durante varios días en la Fundación Santa Fe en Bogotá. La noticia generó inquietud entre sus seguidores luego de que, el pasado 13 de septiembre, Cediel revelara en redes sociales que enfrentaba una situación médica compleja y aún no contaba con un diagnóstico claro.

La modelo y presentadora aseguró que ya sabe cuál es el diagnóstico que la llevó a estar hospitalizada, peto no lo hizo público - @jessicacedielnet/ Instagram

Durante su estancia en el centro médico, el equipo de especialistas le realizó múltiples exámenes para identificar la causa de sus síntomas. Cediel explicó: “Algo de lo que viví estos días, muchos exámenes y muchas pruebas de sangre. Es muy loco no saber con qué está lidiando uno, pero finalmente ya tenemos el diagnóstico (...) Volveré cuando Dios me lo permita para contarles lo sucedido. La historia es larga”.

En una actualización publicada el 18 de septiembre, la presentadora mantuvo un tono optimista al dirigirse a su audiencia, detallando: “Mi gente bonita, ¿cómo están? Pasando por acá a saludarlos rápidamente, ya hoy con un poco de mejor ánimo (...) ¿Se acuerdan de la parótida inflamada, el dolor y demás?, pues bueno, de ahí viene todo. Debieron hacerme exámenes a la clínica, me hospitalizaron, cosa que nunca en la vida lo había hecho de adulta”.

Cediel agradeció al personal médico de la Fundación Santa Fe y reflexionó sobre la importancia de priorizar el bienestar personal: “Hicimos muchas pruebas, muchos exámenes, finalmente tenemos el diagnóstico. La verdad, muy loco todo lo que se puede desencadenar después de un incidente de estos (...) Por eso les digo, no crean todo lo que ven en redes sociales porque muchas veces no es así”.

En su mensaje, la presentadora admitió que tuvo que posponer proyectos profesionales y viajes de trabajo a raíz del episodio: “A veces la vida lo manda a uno a poner todo en pausa. Obviamente, todos los proyectos, los viajes de trabajo y lo que tenía planeado, pues tocó postergarlos (...) Hay que reflexionar porque la vida este año particularmente me ha pedido que le baje el ritmo y sobre todo con temas de salud, que también he sido súper abierta y les he contado todo lo que me ha pasado este año”.

Jessica Cediel fue hospitalizada en
Jessica Cediel fue hospitalizada en Bogotá tras presentar inflamación de la parótida, una glándula salival que suele afectarse en infecciones virales - crédito @jessicacedielnet/ Instagram

Como conclusión, Cediel instó a sus seguidores a dar importancia al autocuidado: “Así que nada, mi gente, definitivamente hay que bajarle dos rayas, hay que darle prioridad a lo que hay que darle prioridad. Son lecciones importantes que nos da la vida. Gracias a todos por tanto amor, por tanto cariño, por estar pendientes y nos volvemos a ver”.

Temas Relacionados

Jessica CedielJessica Cediel novioJessica Cediel solteraJessica Cediel celibatoJessica Cediel hospitalizadaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Hinchada del América de Cali ahora critica a Tulio Gómez por prendas oficiales del club: “Se le puede meter un poco de cariño”

Tulio Gómez, máximo accionista, y Marcela Gómez, presidente de la institución, son señalados como los responsables de la mala gestión deportiva del equipo vallecaucano

Hinchada del América de Cali

Universidades podrían adelantar investigaciones académicas no comerciales sobre cannabis medicinal

Las universidades y entidades reconocidas por Colciencias podrían acceder a licencias exclusivas para el uso no comercial de este producto

Universidades podrían adelantar investigaciones académicas

Familia Michoacana, cartel mexicano que estaría detrás del crimen de B King y Regio Clownn, tendrían nexos con las disidencias de las Farc

Alias Iván Mordisco le estaría proporcionando cocaína a diversas redes del crimen transnacional, incluyendo a las estructuras mexicanas que, al parecer, asesinaron a los artistas colombianos

Familia Michoacana, cartel mexicano que

Tribunal de Bogotá citó audiencia para ampliar denuncia contra fiscal Camargo por presunta facilitación de la salida de Carlos Ramón González

El 23 de septiembre se desarrollará la diligencia sobre los señalamientos de facilitación de la huída del exdirector del Dapre, convocada por el Tribunal Superior de Bogotá

Tribunal de Bogotá citó audiencia

Centro Democrático reprochó declaraciones de Gustavo Petro contra Donald Trump en la ONU: “Su intención es que EE. UU. imponga sanciones reales”

El partido político aseguró que el jefe de Estado estaría provocando una crisis diplomática de gran nivel, lo que podría poner en riesgo la economía colombiana

Centro Democrático reprochó declaraciones de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pese a estar dialogando con

Pese a estar dialogando con el Gobierno Petro, el Clan del Golfo publicó video con amenazas: “Tomaremos correctivos al respecto”

La Familia Michoacana, cartel mexicano que estaría detrás del crimen de B King y Regio Clownn, habría contratado mercenarios colombianos para entrenar sicarios

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

ENTRETENIMIENTO

Jessica Cediel habló sobre la

Jessica Cediel habló sobre la razón de su soltería y los detalles de la persona con la que quiere construir un hogar: “Esperando un hombre de Dios”

Nanis Ochoa salió en defensa de Marcela Reyes tras las acusaciones en su contra por muerte de B King: “Ojalá no pase otra tragedia”

Ozuna está en Colombia: estas son las publicaciones que hizo el puertorriqueño desde dos ciudades importantes del país

Andrea Serna sorprende al revelar que ya cumplió las semanas para pensionarse, pero aún debe esperar: “Empecé a trabajar muy jovencita”

Carlos Vives celebró los 30 años de ‘La Tierra del Olvido’ en el Tiny Desk Concert

Deportes

Hinchada del América de Cali

Hinchada del América de Cali ahora critica a Tulio Gómez por prendas oficiales del club: “Se le puede meter un poco de cariño”

Referentes históricos de Atlético Nacional hablaron sobre el perfil que debe tener el nuevo entrenador: “Que sea un doliente”

Estos son los rivales de Deportivo Cali y Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina: día, hora y dónde ver los partidos

Este fue el polémico directivo que estuvo en el estadio del Deportivo Cali y que despertó la molestia en el presidente del club

Así votó ‘Paché’ Andrade, el representante de Colombia, en la selección del Balón de Oro que ganó Dembélé