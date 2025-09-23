Jessica Cediel reveló las características de la persona con la que quiere construir un hogar: “Esperando un hombre de Dios”

Jessica Cediel compartió detalles sobre su soltería y sus expectativas en el amor durante una transmisión en redes sociales - crédito @jessicacedielnet/Instagram

La presentadora Jessica Cediel volvió a referirse a su vida sentimental y a sus expectativas amorosas, en medio de los recurrentes cuestionamientos sobre su soltería.

Cediel indicó que permanece soltera por decisión propia y afirmó estar “esperando a un hombre de Dios”, profundizando en los valores y convicciones que ahora guían sus relaciones personales.

Cediel es reconocida por su trayectoria en la televisión, el modelaje y la actuación, convirtiéndose en una de las figuras más visibles de la farándula colombiana.

Recientemente, la presentadora reapareció en redes sociales tras un breve periodo de ausencia, compartiendo el 15 de septiembre una fotografía desde el hospital, conectada a una vía intravenosa y recibiendo medicamentos. En ese contexto, escribió: “¡Gracias, Dios, por el aprendizaje! Familia, a veces solo entendemos a través del dolor. Días de días… Gracias a todos, por tanto amor”.

La presentadora reveló que practica el celibato y afirmó que prioriza su desarrollo espiritual y personal - crédito @jessicacedielnet/Instagram

En medio de las preguntas frecuentes sobre su situación sentimental, Cediel recalcó:“Estoy soltera por voluntad propia y estoy esperando a un hombre de Dios. ¿A mí qué me derrite? Me derrite un hombre de Dios, un hombre que se respete, que se guarde, que se ame, tanto como lo estoy haciendo yo. Un hombre que ame ver prédicas, que nos sentemos a hablar de Dios, que me diga un domingo: ‘Vamos al servicio’... Es una tarea difícil, pero no imposible cuando estamos de la mano de Dios.”

La presentadora reveló que lleva un año practicando el celibato, una decisión que, según explicó, fue tomada también por motivos espirituales. Cediel aseveró que, con esta elección, se siente más bella y sana, destacando el impacto positivo de priorizar su desarrollo personal y su fe. Además, invitó a quienes se encuentran solteros a considerar la abstinencia:“Guardarse para la próxima pareja, incluso para los solteros, el hecho de evitar el sexo... verán grandes cambios”.

Tras un tiempo alejada de la opinión pública, Cediel reapareció mostrando aspectos de su vida personal y de salud - crédito @jessicacedielnet/Instagram

Cediel, de 43 años, recordó que lleva varios años sin mantener relaciones íntimas. “No tengo relaciones desde hace mucho. No veo un… en persona desde hace mucho. O sea, desde el 2019 estoy así, sin nada de fua fua”, expresó en tono serio, haciendo alusión a su vida personal desde hace más de cuatro años.

Jessica Cediel explicó los motivos de su hospitalización, habló de su diagnóstico y pidió priorizar la salud

Jessica Cediel compartió detalles sobre los problemas de salud que la obligaron a permanecer hospitalizada durante varios días en la Fundación Santa Fe en Bogotá. La noticia generó inquietud entre sus seguidores luego de que, el pasado 13 de septiembre, Cediel revelara en redes sociales que enfrentaba una situación médica compleja y aún no contaba con un diagnóstico claro.

La modelo y presentadora aseguró que ya sabe cuál es el diagnóstico que la llevó a estar hospitalizada, peto no lo hizo público - @jessicacedielnet/ Instagram

Durante su estancia en el centro médico, el equipo de especialistas le realizó múltiples exámenes para identificar la causa de sus síntomas. Cediel explicó: “Algo de lo que viví estos días, muchos exámenes y muchas pruebas de sangre. Es muy loco no saber con qué está lidiando uno, pero finalmente ya tenemos el diagnóstico (...) Volveré cuando Dios me lo permita para contarles lo sucedido. La historia es larga”.

En una actualización publicada el 18 de septiembre, la presentadora mantuvo un tono optimista al dirigirse a su audiencia, detallando: “Mi gente bonita, ¿cómo están? Pasando por acá a saludarlos rápidamente, ya hoy con un poco de mejor ánimo (...) ¿Se acuerdan de la parótida inflamada, el dolor y demás?, pues bueno, de ahí viene todo. Debieron hacerme exámenes a la clínica, me hospitalizaron, cosa que nunca en la vida lo había hecho de adulta”.

Cediel agradeció al personal médico de la Fundación Santa Fe y reflexionó sobre la importancia de priorizar el bienestar personal: “Hicimos muchas pruebas, muchos exámenes, finalmente tenemos el diagnóstico. La verdad, muy loco todo lo que se puede desencadenar después de un incidente de estos (...) Por eso les digo, no crean todo lo que ven en redes sociales porque muchas veces no es así”.

En su mensaje, la presentadora admitió que tuvo que posponer proyectos profesionales y viajes de trabajo a raíz del episodio: “A veces la vida lo manda a uno a poner todo en pausa. Obviamente, todos los proyectos, los viajes de trabajo y lo que tenía planeado, pues tocó postergarlos (...) Hay que reflexionar porque la vida este año particularmente me ha pedido que le baje el ritmo y sobre todo con temas de salud, que también he sido súper abierta y les he contado todo lo que me ha pasado este año”.

Jessica Cediel fue hospitalizada en Bogotá tras presentar inflamación de la parótida, una glándula salival que suele afectarse en infecciones virales - crédito @jessicacedielnet/ Instagram

Como conclusión, Cediel instó a sus seguidores a dar importancia al autocuidado: “Así que nada, mi gente, definitivamente hay que bajarle dos rayas, hay que darle prioridad a lo que hay que darle prioridad. Son lecciones importantes que nos da la vida. Gracias a todos por tanto amor, por tanto cariño, por estar pendientes y nos volvemos a ver”.