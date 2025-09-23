Colombia

Jefe de debate de Daniel Quintero acusó a Gustavo Bolívar de ‘chantajear’ al presidente Petro con su retiro: “Es miserable y cobarde”

Juan David Duque aseguró que el precandidato presidencial estaría obligando a Gustavo Petro a sacar al exalcalde de Medellín de la consulta interna del Pacto Histórico

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Guardar
El jefe de debate de
El jefe de debate de Daniel Quintero y Gustavo Bolívar han tenido fuertes cruces en redes sociales - crédito Colprensa/Gustavo Bolívar/Daniel Quintero

No para el rifirrafe entre el precandidato presidencial Gustavo Bolívar y el equipo más cercano de Daniel Quintero por cuenta de su inclusión en la lista de contrincantes del Pacto Histórico para llegar a la Presidencia de la República en 2026.

De hecho, el exdirector del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) ha hecho varias publicaciones y declaraciones en las que ha mencionado, incluso, la posibilidad de retirarse de la contienda electoral, al parecer, por el posible daño que le haría Quintero al progresismo defendido por el presidente Gustavo Petro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ante las declaraciones, el jefe de debate de Daniel Quintero, Juan David Duque, aseguró en su cuenta de X que la reciente estrategia de Bolívar tendría como propósito presionar al jefe de Estado para sacar al precandidato de la consulta popular.

“El chantaje al que quiere someter Gustavo Bolívar a Gustavo Petro diciendo que SE BAJA si Daniel Quintero va en la consulta del Pacto es miserable, incoherente y cobarde. Para censurarlo en Octubre alega razones “éticas” pero lo invita a participar en la consulta de Marzo”, señaló Duque.

Temas Relacionados

Daniel QuinteroGustavo BolívarJuan David DuqueConsulta interna Pacto HistóricoGustavo PetroElecciones ColombiaColombia-noticias

Más Noticias

Se radicó ponencia alternativa de la reforma a la salud para ser discutida en el Senado

El nuevo proyecto busca transformar el sistema sanitario colombiano sin eliminar las EPS ni estatizar el sector, con un modelo financiero sostenible y mayor control sobre el uso de recursos públicos

Se radicó ponencia alternativa de

Jennifer Pedraza dijo que citará a moción de censura al ministro de Igualdad Juan Carlos Florián: " ¿Creen al movimiento de mujeres bobo?"

La representante a la Cámara cuestionó la transparencia en el regreso de Juan Carlos Florián al Ministerio de Igualdad y Equidad, por falta de garantías para el movimiento femenino tras la decisión del Gobierno

Jennifer Pedraza dijo que citará

Miguel Uribe Londoño compartió en emotivo video las razones por las que decidió ser precandidato presidencial: “Por Diana, por Miguel, por toda Colombia”

El padre de Migue Uribe Turbay aseguró que sabe “muy bien cómo generar riqueza y empleos”

Miguel Uribe Londoño compartió en

Procuraduría exige reforzar la seguridad de líderes políticos tras amenazas contra el senador liberal Alejandro Carlos Chacón

El Ministerio Público pidió a la UNP revisar con urgencia los esquemas de protección, luego de que el senador liberal Alejandro Carlos Chacón denunciara amenazas de muerte recibidas por Whatsapp

Procuraduría exige reforzar la seguridad

Incautan cerca de 300 kilos de cocaína que iba oculta en un cargamento de banano con destino a Francia

La investigación policial apunta a que el alcaloide, que pertenecía al Clan del Golfo, iba a ser transportada inicialmente al departamento de Caldas

Incautan cerca de 300 kilos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pese a estar dialogando con

Pese a estar dialogando con el Gobierno Petro, el Clan del Golfo publicó video con amenazas: “Tomaremos correctivos al respecto”

La Familia Michoacana, cartel mexicano que estaría detrás del crimen de B King y Regio Clownn, habría contratado mercenarios colombianos para entrenar sicarios

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

ENTRETENIMIENTO

José Rodríguez se refirió a

José Rodríguez se refirió a las acusaciones de Yina Calderón que han generado drama en redes sociales: “No tengo enemigos”

Rubigol negó incumplimiento tras el reclamo millonario de un emprendedor colombiano, y ahora el caso se resolverá en estrados judiciales

Cuñada de Maleja Restrepo reveló lo que pensaba de la actriz y presentadora: “Yo soy una idiota”

Hermana de B King dejó mensaje tras conocerse la muerte del cantante en México: “Las amenazas no se pueden ignorar”

Pautips, influenciadora colombiana, reveló cuánto cuesta comer en el restaurante favorito de Bad Bunny en Puerto Rico

Deportes

Once Caldas vs. Independiente del

Once Caldas vs. Independiente del Valle: hora y dónde ver el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Estos fueron los futbolistas colombianos que compartieron con Ousmane Dembélé, el nuevo Balón de Oro, a lo largo de su carrera

Excompañero del Liverpool comparó a Luis Díaz con Lionel Messi: “Tuve que darle un par de patadas”

Equipo de Efraín Juárez en México no quiso fichar a Radamel Falcao tras salir de Millonarios

Se filtró la que sería la nueva camiseta que llevaría Luis Díaz con el Bayern Múnich y hay polémica en redes