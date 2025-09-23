Jefe de debate de Daniel Quintero acusó a Gustavo Bolívar de ‘chantajear’ al presidente Petro con su retiro: “Es miserable y cobarde”

El jefe de debate de Daniel Quintero y Gustavo Bolívar han tenido fuertes cruces en redes sociales - crédito Colprensa/Gustavo Bolívar/Daniel Quintero

No para el rifirrafe entre el precandidato presidencial Gustavo Bolívar y el equipo más cercano de Daniel Quintero por cuenta de su inclusión en la lista de contrincantes del Pacto Histórico para llegar a la Presidencia de la República en 2026.

De hecho, el exdirector del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) ha hecho varias publicaciones y declaraciones en las que ha mencionado, incluso, la posibilidad de retirarse de la contienda electoral, al parecer, por el posible daño que le haría Quintero al progresismo defendido por el presidente Gustavo Petro.

Ante las declaraciones, el jefe de debate de Daniel Quintero, Juan David Duque, aseguró en su cuenta de X que la reciente estrategia de Bolívar tendría como propósito presionar al jefe de Estado para sacar al precandidato de la consulta popular.

“El chantaje al que quiere someter Gustavo Bolívar a Gustavo Petro diciendo que SE BAJA si Daniel Quintero va en la consulta del Pacto es miserable, incoherente y cobarde. Para censurarlo en Octubre alega razones “éticas” pero lo invita a participar en la consulta de Marzo”, señaló Duque.