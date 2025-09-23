Colombia

Hallan tercer cuerpo en México: músico venezolano fue encontrado en la misma zona donde asesinaron a B King y Dj Regio Clown

El cadáver de Tayron Paredes, de 29 años, apareció en Cocotitlán, Estado de México, horas después de confirmarse la muerte de los artistas colombianos B King y Dj Regio Clown

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Los cuerpos de los artistas B King, Dj Regio Clown y el venezolano Tayron Paredes fueron hallados en Cocotitlán, Estado de México, en medio de una investigación que apunta al crimen organizado - crédito B King/Instagram y red social X

El hallazgo de un tercer cuerpo en Cocotitlán, Estado de México, ha profundizado la conmoción en la comunidad artística latinoamericana.

Se trata de Tayron Paredes Gamboa, músico venezolano de 29 años reportado como desaparecido desde el viernes 19 de septiembre, quien habría sido encontrado sin vida en la misma zona donde días antes se localizaron los restos de Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera, identificado artísticamente como Dj Regio Clown.

La noticia, confirmada por medios mexicanos el martes 23 de septiembre, generó alarma entre familiares, colegas y seguidores de los tres artistas.

La desaparición de B King y Dj Regio Clown había sido reportada el 14 de septiembre en Ciudad de México. El lunes 22, sus familiares lograron identificarlos en el Estado de México, tras varios días de incertidumbre que mantuvieron en vilo a la escena musical y a sus admiradores.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fgjcdmx) señaló que el último rastro de ambos los ubicaba en territorio mexiquense, lo que permitió coordinar acciones con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Fgjem).

El 17 de septiembre, esta última encontró dos cuerpos en Cocotitlán y, luego de los análisis forenses, confirmó que correspondían a los músicos colombianos.

La aparición del cuerpo del cantante venezolano en la misma localidad intensificó la preocupación.

En Cocotitlán, Estado de México, fue hallado el cuerpo del músico venezolano Tayron Paredes, en la misma zona donde días antes se encontraron los restos de los colombianos B King y Dj Regio Clown - crédito red social X

Según información difundida en el medio Blu Radio, el joven trabajaba como músico en Flow Factory Music Inc. y también como repartidor en una aplicación de domicilios.

Su última comunicación fue a las 4:47 p. m. del viernes 19 de septiembre, cuando envió un mensaje de Whatsapp en el que advertía que lo habían mandado a un lugar despoblado, describiéndolo como “puro monte”. Desde entonces, no volvió a responder.

Las primeras hipótesis apuntan a que los tres músicos habrían sido víctimas de un secuestro seguido de asesinato, presuntamente a manos de la organización criminal La Familia Michoacana, un cartel con presencia en varias regiones de México.

La Fiscalía mexicana sostiene que los artistas podrían haber estado vinculados o haberse acercado a entornos relacionados con el narcotráfico, lo que habría motivado represalias. Sin embargo, las investigaciones continúan y aún no se descarta ninguna línea.

Tras la confirmación de las muertes de B King y Regio Clown, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) aseguró en un comunicado que se llevará a cabo una investigación exhaustiva.

Tayron Paredes se movilizaba en esta motocicleta negra con detalles verdes el día de su desaparición, el 19 de septiembre, antes de ser hallado sin vida en Cocotitlán, Estado de México - crédito red social X

Además, notificó a la Cancillería de Colombia que la indagación por el homicidio está a cargo de la Fgjcdmx, entidad que confirmó oficialmente los hallazgos.

El reporte de desaparición de Tayron Paredes se había interpuesto después de conocerse la suerte de los colombianos.

Como señas particulares, tenía un tatuaje en el brazo izquierdo y se desplazaba en una motocicleta negra con verde. El día de su desaparición vestía una camiseta negra con café oscuro y tenis grises.

El músico venezolano Tayron Paredes había sido reportado como desaparecido; su imagen circuló en afiches que sus familiares difundieron en México para dar con su paradero - crédito red social X

Bayron Sánchez Salazar, de 31 años y originario de Santander, residía en Medellín y era conocido en la escena musical local por su estilo que fusionaba reguetón y ritmos urbanos latinos.

Su carrera, aún en etapa inicial, comenzaba a ganar notoriedad fuera de Colombia gracias a temas como “Made in Cali”, “Como yo” y “Mi Diosa”. Además, había colaborado con figuras como Dj Marcela Reyes, reconocida artista y exesposa, con quien compartió cerca de nueve años de relación.

Por su parte, Jorge Luis Herrera, conocido como Dj Regio Clown, tenía 35 años y era originario del Valle del Cauca. Se desempeñaba como productor, colaborador y asesor principal de Sánchez.

La relación entre B-King y DJ Regio Clown incluía una estrecha colaboración profesional y presentaciones en México - crédito regioclown / Instagram

En sus redes sociales, se presentaba como empresario, coach y guía espiritual, y su trabajo como Dj se caracterizaba por la mezcla de música urbana latina con bases electrónicas.

En su última publicación en Instagram, escribió: “Vivimos en un mundo lleno de diversidad, de pensamientos, emociones, intenciones y seres que muchas veces no están alineados con nuestra forma de sentir. No se trata de juzgar, sino de reconocer quién sí aporta y quién solo resta. En esa diversidad, he aprendido a distinguir la compañía genuina de la presencia interesada”.

