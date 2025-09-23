B King habló de su presunto tío, el capo del Clan del Golfo ‘Fritanga’, antes de ser asesinado en México: “Es el Robin Hood de muchas zonas”

B King, asesinado en México, había hablado en 2022 de su relación con su tío Camilo Torres Martínez, alias Fritanga - crédito B King/Instagram y Colprensa

La trágica muerte del cantante colombiano Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King, ocurrida en México junto a su colega Jorge Luis Herrera, alias Regio Clown, no solo ha sacudido al mundo del entretenimiento.

También ha traído nuevamente a la luz la controvertida figura de Camilo Torres Martínez, alias Fritanga, uno de los capos más conocidos del Clan del Golfo.

B King había reconocido públicamente su parentesco con el narcotraficante en febrero de 2022, durante una entrevista concedida al programa Lo Sé Todo.

En aquella ocasión, lejos de evitar el tema, el artista lo abordó con franqueza y defendió la imagen de su tío, a quien describió como un hombre generoso y clave en su vida personal y artística. “Camilo Torres es una persona muy importante en mi vida, la cual respeto, admiro muchísimo, lo pienso todos los días, lo tengo en mis oraciones y, bueno, es una persona que es imposible borrar de la vida de uno porque es muy bueno”, declaró el cantante.

“El Robin Hood de muchas zonas”

Más allá del supuesto lazo sanguíneo, B King aseguró que alias Fritanga había sido un apoyo constante desde su niñez. “Mi tío es una persona, un amigo que quiero muchísimo. Me ha ayudado en muchas cosas, desde que nací, desde que tengo uso de razón, siempre ha estado puesto para mí”, relató.

B King y Regio Clown fueron hallados sin vida el 17 de septiembre, aunque su identidad fue confirmada hasta el 22 de septiembre - crédito Instagram

En la entrevista, el artista sorprendió al defender la reputación del capo frente a la opinión pública, a quien catalogó como “el Robin Hood de muchas zonas”.

Según B King, el hombre al que la justicia internacional señaló como un narcotraficante y cabecilla del Clan del Golfo, también había tenido gestos de caridad con comunidades en Colombia.

“No es como la persona que ustedes se llevaron la primera imagen, sino que yo te puedo decir la verdad, y es que es una persona muy caritativa. Para mí sí tuvo su pasado, tuvo sus errores, pero ya los enmendó y pagó lo que tenía que pagar con la ley”, insistió el músico, quien veía en la música una forma de “corregir errores”, expresó.

Fritanga afirma que no es familiar de B King

Desde la cárcel de La Paz en Itagüí, Camilo Torres Martínez, alias Fritanga, se pronunció sobre el asesinato del cantante colombiano Byron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y negó de manera enfática tener lazos familiares o relación con él.

“Él es sobrino de una expareja que tuve hace más de 13 años, una familia con la que no tengo ningún tipo de relación”, explicó Fritanga en diálogo con El Tiempo.

Un pasado marcado por la captura de ‘Fritanga’

El propio cantante recordó en esa conversación uno de los episodios que marcó su adolescencia: la captura de su tío en julio de 2012, durante una lujosa boda en la Isla Múcura.

“Tenía 18 años cuando lo capturaron. Para mí fue mal hecha porque había menores de edad y sacaron armas largas. Nos pasaron muchas cosas que no tenían que pasar, como extinción de dominio, cosas que no tenían que ver con él ni con nosotros”, señaló.

B-King tenía vínculos familiares con 'Fritanga', exlíder del Clan del Golfo, según la Policía colombiana - crédito X

Alias Fritanga fue extraditado a Estados Unidos en 2013, donde se declaró culpable por cargos de narcotráfico y recibió una condena de más de 12 años.

Regresó a Colombia en 2019 tras cumplir parte de la pena y desde entonces ha enfrentado nuevos procesos judiciales, incluidos intentos de fraude procesal con documentos falsificados para evadir a la justicia.

El hallazgo en las calles de México

Las declaraciones de B King sobre su tío han cobrado relevancia tras la confirmación de su asesinato en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, donde su cuerpo fue hallado el 17 de septiembre de 2025 junto al de Regio Clown.

Ambos habían sido reportados como desaparecidos un día antes, tras salir de un gimnasio en la exclusiva zona de Polanco, en la Ciudad de México.

Las autoridades mexicanas confirmaron el hallazgo sin vida de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clown), desaparecidos en Ciudad de México desde el 16 de septiembre - crédito Instagram

La Fiscalía del Estado de México abrió una investigación por homicidio doloso y versiones periodísticas apuntan a que en el lugar se encontró un mensaje atribuido a la organización criminal La Familia Michoacana, lo que refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas vinculado al crimen organizado.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció tras el hallazgo y responsabilizó a las mafias internacionales y a las políticas prohibicionistas de drogas de haber fortalecido estas estructuras violentas.

“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista llamada ‘guerra contra las drogas’”, escribió en sus redes sociales.