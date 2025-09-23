Confirman la muerte del papá de Maleja Restrepo: así lo despidieron la actriz y su esposo Tatán Mejía

El emotivo adiós de Maleja Restrepo a su padre Ramiro Restrepo conmueve a sus seguidores - crédito @maleja_restrepo/Instagram

El fallecimiento de Ramiro Restrepo ha generado una profunda conmoción en el entorno de la reconocida actriz, modelo y presentadora María Alejandra Restrepo, también conocida como Maleja Restrepo, quien compartió la noticia a través de sus redes sociales en la mañana del martes 23 de septiembre de 2025.

En un mensaje cargado de emotividad, la caleña de 40 años expresó el dolor que le produjo la partida de su padre, a quien siempre consideró uno de sus principales confidentes y guías.

En la publicación, Restrepo relató la dificultad de enfrentar el deterioro de la salud de su padre durante los últimos tiempos, describiendo la despedida como la experiencia más dolorosa de su vida. La actriz recordó con especial afecto uno de los consejos que Ramiro Restrepo le transmitió para que sus nietas nunca olvidaran.

Retrepo escribió: “El wikipapá, el yayo, el profe, ahora seguro está filosofando desde el cielo. Las despedidas siempre se me hacen muy difíciles, pero esta de mi papá ha sido la más dura de todas. Verlo deteriorarse en vida es de las situaciones más difíciles de enfrentar”.

María Alejandra Restrepo abre su corazón y revela el doloroso proceso de despedir a su padre - crédito @maleja_restrepo/IG

El video que Maleja utilizó para despedir a su papá en las redes sociales era precisamente una grabación que ella le hizo hace poco tiempo en su casa para inmortalizar un mensaje que el señor les dejó sus nietas, Macarena y Guadalupe, para que ellas lo recuerden y para que la actriz siempre les replique.

"A ver, cuénteme qué mensaje le gustaría que yo siempre le replicara a Guadalupe y a Macarena por parte suya“, empezó preguntándole Maleja a su papá en el clip.

“Que cada día amaran más la vida y que se amaran más a sí mismas, que si uno se enamora de sí mismo, se va a enamorar de las personas. Entonces, si uno no se enamora de sí mismo y no se alegra por vivir, no va a tener una vida productiva ahí. Ese es el mensaje esencial de la vida. El amor por la vida se refiere a que uno debe enamorarse de sí mismo", respondió Ramiro Restrepo.

“¿Y a ti cómo te gustaría que ellas te recordaran?“, indagó Restrepo.

“Que me recordaran como el abuelo que las ha querido, las quiere y las querrá infinitamente”, puntualizó el papá de Maleja.

Maleja Restrepo despidió a su papá con video que hizo el señor dedicado para sus nietas - crédito @maleja_restrepo/IG

De acuerdo con María Alejandra Restrepo, nombre de pila de Maleja, la despedida estuvo marcada por un momento íntimo en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica de Occidente, donde ella y su papá se dieron el último adiós.

“Hablar con él y decirle que no haberle cumplido su ilusión es desgarrador. El tiempo no da espera. Me tomó de la mano y me dijo: ‘eres una hija única e irrepetible’ y yo le dije: ‘eres un papá increíble’. Besé su mano, luego su cabeza y me fui dejando un pedazo de mi alma en la cama 59 de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica de Occidente. Te prometo que vamos a ver el mundo con tus ojos de inmensidad”, relató la también presentadora.

Maleja le decía a su papá: Wikipapá porque se destacaba por un señor que tenía conocimiento de muchos temas y solía hablar con naturalidad de cada uno de ellos, era un personaje presente en las redes sociales de Maleja y brillaba por hablar con amor y emotividad sobre la vida, pero también por filosofar en varias oportunidades sobre la inmensidad de la misma.

La noticia también motivó una reacción pública de Sebastián Mejía, conocido como Tatán Mejía, esposo de la actriz, ya que por medio de sus historias de Instagram, el deportista expresó: “Buen viaje, suegro. Cuídeme desde donde esté, que yo aquí me encargo de los suyos, como siempre me lo pidió”.

Tatán Mejía acompaña a María Alejandra Restrepo en el difícil momento tras la pérdida de Ramiro Restrepo - crédito @tatanmejia/IG

Junto a este mensaje, compartió una fotografía que capturaba uno de los momentos de conversación y alegría que vivió junto a Ramiro Restrepo.

Finalmente, Tatán posteó un carrusel de fotos dedicado a su suegro en el que habló sobre la vida y como espera vivirla de ahora en adelante.

“Hoy celebro la vida, la alegría y los momentos, celebro la alegría de estar con la gente que amo, celebro cada segundo de vida. Ya me pasé el juego en modo difícil, ahora solo queda vivir alfa y omega. Buen viaje suegro“, escribió Mejía.