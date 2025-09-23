Colombia

Claudia Sheinbaum se refirió a los asesinatos de B King y Regio Clownn y aprovechó para negar cualquier vínculo con el M-19, como dijo Petro

La presidenta mexicana desmintió a Gustavo Petro, quien afirmó que su homóloga fue “integrante” del grupo guerrillero, pero que no entraría en debate con el mandatario colombiano

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
Claudia Sheinbaum afirmó que no
Claudia Sheinbaum afirmó que no debatirá la muerte de los reguetoneros colombianos en México - crédito Gobierno de México y redes socialesX

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó la colaboración directa de su Gobierno con Colombia tras el hallazgo sin vida de los músicos colombianos B King y DJ Regio Clownn en el territorio mexicano.

Según informó la mandataria, la administración federal sostiene contacto diplomático a través de la Cancillería ante el caso de homicidio de ambos artistas extranjeros.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La mandataria detalló que la Fiscalía General de la República (FGR) inició la indagatoria a partir de la desaparición registrada en Ciudad de México.

Dijo que “la carpeta de investigación por desaparición se abrió en Ciudad de México, de inmediato la Fiscalía de la Cdmx inició la búsqueda, hizo todas las alertas y tiempo después lamentablemente se encontraron los cuerpos”, expuso Sheinbaum, declaración divulgada por Infobae México.

Claudia Sheinbaum negó participación del M-19 - crédito redes sociales/X

De hecho, durante una rueda de prensa, Sheinbaum reiteró que hay un trabajo coordinado entre los gobiernos de ambos países con sus respectivas instituciones para esclarecer los hechos.

Claudia Sheinbaum desmintió a Petro sobre su pertenencia al M-19

Incluso, en la misma rueda de prensa comentó que, como ha señalado el presidente colombiano Petro, ella “nunca” hizo parte del M-19.

Una periodista le preguntó: “¿Esto afectaría la relación con Colombia? En el sentido de que, bueno, pues el presidente, por ejemplo, pues ha insistido en referirse a usted como exintegrante del M-19″.

La presidenta contestó entre risas, pero con determinación: “Nunca fui miembro del M-19”.

Y es que el domingo 21 de septiembre de 2025, el presidente Gustavo Petro le pidió, a través de X a “su compañera” Sheinbaum que se lograra la aparición de los artistas musicales.

Dijo Petro: “Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M-19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera”.

Incluso, agregó que las mafias mexicanas del estado de Sonora habrían sido responsables de la captura de los reguetoneros colombianos.

Con este mensaje en X,
Con este mensaje en X, el presiente Gustavo Petro pedía ayuda sobre desaparición de B-King y Regio Clown - crédito @petrogustavo/X

“Desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EEUU que crecen, también, por la falta de amor de su sociedad decadente. Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón. México todo, a encontrar con vida a los jóvenes hermosos de Colombia, para unir en la juventud y en las canciones a toda la América Latina, vanguardia de la humanidad, de la belleza y de los cambios”, escribió Petro.

La respuesta de Sheinbaum a la petición de Petro

Además de la ayuda directa y coordinada, Sheinbaum afirmó que no armaría una discusión bilateral a partir de las declaraciones de Petro. En la mencionada rueda de prensa dijo que “no, no voy a entrar a debate con el presidente Petro”.

Agregó que “yo creo que es un lamentable episodio, tiene que hacerse la investigación a fondo. Y por supuesto, la relación diplomática que tiene que haber con Colombia”.

Detalles de la investigación

El caso ha captado atención internacional tras la aparición de un narcomensaje atribuido al cartel La Familia Michoacana, que refuerza la principal línea de investigación.

Las primeras pesquisas, según lo difundido por Infobae México, apuntan al entorno criminal en la región. Una conversación de WhatsApp evidenció que ambos artistas habrían acudido a reunirse con un “comandante” antes del crimen.

B King, de 31 años, fue un reguetonero originario de Santander, Colombia, con vínculos familiares con alias Fritanga, exlíder del Clan del Golfo, según información compartida por la Policía Nacional de Colombia.

Un narcomensaje firmado por La
Un narcomensaje firmado por La Familia Michoacana refuerza la principal línea de investigación del caso - crédito X

Antes de su desaparición, el músico celebró el éxito de sus presentaciones en territorio mexicano: “Excelente, rompiendo en México, en el DF. Una belleza, me siento contento, agradecido”, expresó en redes sociales.

Por su parte, Jorge Luis Herrera Lemos, conocido artísticamente como Regio Clown, contaba 35 años y era originario de Valle del Cauca. Expresó en su cuenta de Instagram: “La verdadera paz no se encuentra en complacer a todos, sino en ser fiel a uno mismo”, último mensaje público previo a su desaparición.

En la investigación participan la SRE (Secretaría de Relaciones Exteriores de México), la Fiscalía General del Estado de México, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (Sspc). Las autoridades mexicanas informaron que la coordinación con la Cancillería de Colombia continuará, mientras avanzan las pesquisas para esclarecer el doble homicidio

Temas Relacionados

B KingDJ Regio ClownnMéxicoClaudia SheinbaumGustavo PetroM-19InvestigaciónFiscalíaColombia-Noticias

Más Noticias

Se radicó ponencia alternativa de la reforma a la salud para ser discutida en el Senado

El nuevo proyecto busca transformar el sistema sanitario colombiano sin eliminar las EPS ni estatizar el sector, con un modelo financiero sostenible y mayor control sobre el uso de recursos públicos

Se radicó ponencia alternativa de

Jennifer Pedraza dijo que citará a moción de censura al ministro de Igualdad Juan Carlos Florián: " ¿Creen al movimiento de mujeres bobo?"

La representante a la Cámara cuestionó la transparencia en el regreso de Juan Carlos Florián al Ministerio de Igualdad y Equidad, por falta de garantías para el movimiento femenino tras la decisión del Gobierno

Jennifer Pedraza dijo que citará

Miguel Uribe Londoño compartió en emotivo video las razones por las que decidió ser precandidato presidencial: “Por Diana, por Miguel, por toda Colombia”

El padre de Migue Uribe Turbay aseguró que sabe “muy bien cómo generar riqueza y empleos”

Miguel Uribe Londoño compartió en

Procuraduría exige reforzar la seguridad de líderes políticos tras amenazas contra el senador liberal Alejandro Carlos Chacón

El Ministerio Público pidió a la UNP revisar con urgencia los esquemas de protección, luego de que el senador liberal Alejandro Carlos Chacón denunciara amenazas de muerte recibidas por Whatsapp

Procuraduría exige reforzar la seguridad

Jefe de debate de Daniel Quintero acusó a Gustavo Bolívar de ‘chantajear’ al presidente Petro con su retiro: “Es miserable y cobarde”

Juan David Duque aseguró que el precandidato presidencial estaría obligando a Gustavo Petro a sacar al exalcalde de Medellín de la consulta interna del Pacto Histórico

Jefe de debate de Daniel
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pese a estar dialogando con

Pese a estar dialogando con el Gobierno Petro, el Clan del Golfo publicó video con amenazas: “Tomaremos correctivos al respecto”

La Familia Michoacana, cartel mexicano que estaría detrás del crimen de B King y Regio Clownn, habría contratado mercenarios colombianos para entrenar sicarios

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

ENTRETENIMIENTO

Shakira despierta críticas por la

Shakira despierta críticas por la reacción que tuvo cuando uno de sus camarógrafos cayó al piso: “Qué pena, debió mostrar empatía”

José Rodríguez se refirió a las acusaciones de Yina Calderón que han generado drama en redes sociales: “No tengo enemigos”

Rubigol negó incumplimiento tras el reclamo millonario de un emprendedor colombiano, y ahora el caso se resolverá en estrados judiciales

Cuñada de Maleja Restrepo reveló lo que pensaba de la actriz y presentadora: “Yo soy una idiota”

Hermana de B King dejó mensaje tras conocerse la muerte del cantante en México: “Las amenazas no se pueden ignorar”

Deportes

Once Caldas vs. Independiente del

Once Caldas vs. Independiente del Valle: hora y dónde ver el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Estos fueron los futbolistas colombianos que compartieron con Dembélé, el nuevo Balón de Oro, a lo largo de su carrera

Excompañero del Liverpool comparó a Luis Díaz con Lionel Messi: “Tuve que darle un par de patadas”

Equipo de Efraín Juárez en México no quiso fichar a Radamel Falcao tras salir de Millonarios

Se filtró la que sería la nueva camiseta que llevaría Luis Díaz con el Bayern Múnich y hay polémica en redes