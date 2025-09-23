Colombia

Angélica Lozano confronta a Petro por mensaje contra fiscal del caso de su hijo Nicolás: “¿Para esto es la constituyente que promueve?”

La senadora del partido Alianza Verde respondió al presidente Gustavo Petro luego de que este cuestionara a la fiscal Lucy Laborde, quien pidió garantías de independencia en la investigación sobre Nicolás Petro

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
El presidente Gustavo Petro criticó
El presidente Gustavo Petro criticó a la fiscal Lucy Laborde por solicitar respaldo a su autonomía, lo que generó una reacción inmediata de la senadora Angélica Lozano en redes sociales - crédito Catalina Olaya/Colprensa - Ovidio González/Presidencia

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro criticó públicamente a la fiscal Lucy Laborde, responsable del caso contra Nicolás Petro ―hijo mayor del jefe de Estado―, después de que Laborde enviara una carta a la fiscal General Luz Adriana Camargo solicitando garantías para su independencia y autonomía en la investigación sobre el hijo del Presidente.

Frente a esta situación, la senadora del partido Alianza Verde, Angélica Lozano, cuestionó la postura de Gustavo Petro en su cuenta de X y cuestionó la constituyente que el jefe de Estado ha mencionado en varias oportunidades. “¿Para esto es la constituyente que promueve?”, dijo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y es que, en una larga publicación en X, el presidente Petro indicó que la fiscal Lucy Laborde carece de independencia, pues, según él, habría compartido información confidencial de la Fiscalía con Vicky Dávila, periodista y actual precandidata presidencial.

“No hay autonomía de la fiscal Laborde, cuando entrega la información reservada de la fiscalía en el caso de mi hijo a la candidata presidencial de la oposición Victoria Dávila horas antes de proceder y, rompiendo el derecho universal con su principio de juez independiente y neutral”, dijo el primer mandatario.

Y agregó en su mensaje que “Laborde está subordinada al deseo político de Victoria Dávila y, por tanto, de la oposición. Ya condenó la prensa a mi hijo, y presiona la condena judicial, sedienta de venganza y deseosa que sus dueños del gran capital vuelvan a gobernar a Colombia para ordeñarla, mientras dejan matar a sus hijos. Laborde obedece esos deseos”.

Ante estas declaraciones de Petro en su cuenta de X, la senadora Lozano le respondió manifestando su rechazo al uso de su cargo para intervenir en el proceso judicial que enfrenta su hijo. Lozano recalcó la importancia de que Nicolás Petro ejerza su defensa a través de los canales legales y no mediante el respaldo del poder ejecutivo. “Para esto es la constituyente que promueve, presidente @petrogustavo? Comprensible y respetable la preocupación por su hijo, quien tiene derecho a defenderse con abogados ¡NO con el presidente y el poder del ejecutivo! Inaceptable su injerencia y abuso del poder presionando a la @FiscaliaCol como presidente”, respondió Lozano.

Temas Relacionados

Angélica LozanoGustavo PetroFiscalía GeneralNicolás PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro sobre el artículo de The Economist que cuestionó duramente su gobierno: “Las peores mentiras para tapar las palabras que dirijo en la ONU”

El presidente colombiano acusó al medio británico de “falsear mapas” y decir “mentiras” para “tapar” su discurso en la Asamblea General de la ONU

Gustavo Petro sobre el artículo

Resultados Sinuano Día y Noche lunes 22 de septiembre de 2025: números ganadores de ambos sorteos

Sinuano lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora de ambos premios

Resultados Sinuano Día y Noche

Alerta para los conductores en Medellín, hombre se lanza a los vehículos para fingir accidentes

Las autoridades advierten que este sujeto comete este hecho para simular que fue atropellado y exigirles dinero a los conductores que supuestamente lo arrollaron

Alerta para los conductores en

Resultados Super Astro Sol y Luna: signo y número ganador del 22 de septiembre

Con 500 pesos se tiene la capacidad de conseguir miles de millones de pesos en premios con Super Astro

Resultados Super Astro Sol y

Lucy Laborde, fiscal de apoyo en caso de Nicolás Petro, habría sido retirada del caso

La decisión se habría tomado para evitar nuevas polémicas en medio del proceso que protagoniza el hijo mayor del presidente Gustavo Petro

Lucy Laborde, fiscal de apoyo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pese a estar dialogando con

Pese a estar dialogando con el Gobierno Petro, el Clan del Golfo publicó video con amenazas: “Tomaremos correctivos al respecto”

La Familia Michoacana, cartel mexicano que estaría detrás del crimen de B King y Regio Clown, habría contratado mercenarios colombianos para entrenar sicarios

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

ENTRETENIMIENTO

Confirman la muerte del papá

Confirman la muerte del papá de Maleja Restrepo: así lo despidieron la actriz y su esposo Tatán Mejía

Foto viral reaviva rumores de una nueva relación entre Westcol y Aida Victoria Merlano: el ‘streamer’ se pronunció

Este es el video del lugar donde encontraron los cuerpos de B King y Regio Clownn: el crimen que sacude el mundo del entretenimiento

Revelan mensajes entre Regio Clownn y su pareja sobre verse con “El comandante” antes de ser asesinado junto a B King: “No confío en nadie”

Sofía Avendaño lamentó la muerte de B-King y envió desgarrador mensaje a la familia del artista: “Yo creo en la justicia divina”

Deportes

Se filtró la que sería

Se filtró la que sería la nueva camiseta del Bayern Múnich de Luis Díaz: la opinión es dividida en redes sociales

Independiente Santa Fe desmiente acuerdo de Jorge Bava con Cerro Porteño: “La prioridad la tiene Santa Fe”

Fiscalía tomó importante decisión tras denuncia contra Teófilo Gutiérrez: prestamista en Barranquilla lo acusó de amenazarlo

Critican a Luis Díaz después de que Dembélé se llevara el Balón de Oro: “No lo ganará”

Critican a France Football por la ganadora del Balón de Oro que superó a Linda Caicedo: “Es un robo”