Angélica Lozano confronta a Petro por mensaje contra fiscal del caso de su hijo Nicolás: “¿Para esto es la constituyente que promueve?”

El presidente Gustavo Petro criticó a la fiscal Lucy Laborde por solicitar respaldo a su autonomía, lo que generó una reacción inmediata de la senadora Angélica Lozano en redes sociales

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro criticó públicamente a la fiscal Lucy Laborde, responsable del caso contra Nicolás Petro ―hijo mayor del jefe de Estado―, después de que Laborde enviara una carta a la fiscal General Luz Adriana Camargo solicitando garantías para su independencia y autonomía en la investigación sobre el hijo del Presidente.

Frente a esta situación, la senadora del partido Alianza Verde, Angélica Lozano, cuestionó la postura de Gustavo Petro en su cuenta de X y cuestionó la constituyente que el jefe de Estado ha mencionado en varias oportunidades. “¿Para esto es la constituyente que promueve?”, dijo.

Y es que, en una larga publicación en X, el presidente Petro indicó que la fiscal Lucy Laborde carece de independencia, pues, según él, habría compartido información confidencial de la Fiscalía con Vicky Dávila, periodista y actual precandidata presidencial.

“No hay autonomía de la fiscal Laborde, cuando entrega la información reservada de la fiscalía en el caso de mi hijo a la candidata presidencial de la oposición Victoria Dávila horas antes de proceder y, rompiendo el derecho universal con su principio de juez independiente y neutral”, dijo el primer mandatario.

Y agregó en su mensaje que “Laborde está subordinada al deseo político de Victoria Dávila y, por tanto, de la oposición. Ya condenó la prensa a mi hijo, y presiona la condena judicial, sedienta de venganza y deseosa que sus dueños del gran capital vuelvan a gobernar a Colombia para ordeñarla, mientras dejan matar a sus hijos. Laborde obedece esos deseos”.

Ante estas declaraciones de Petro en su cuenta de X, la senadora Lozano le respondió manifestando su rechazo al uso de su cargo para intervenir en el proceso judicial que enfrenta su hijo. Lozano recalcó la importancia de que Nicolás Petro ejerza su defensa a través de los canales legales y no mediante el respaldo del poder ejecutivo. “Para esto es la constituyente que promueve, presidente @petrogustavo? Comprensible y respetable la preocupación por su hijo, quien tiene derecho a defenderse con abogados ¡NO con el presidente y el poder del ejecutivo! Inaceptable su injerencia y abuso del poder presionando a la @FiscaliaCol como presidente”, respondió Lozano.