Semana del Empleo en Bogotá ofrece más de 400 vacantes: estos son los perfiles que más requieren

Los empleos pueden tener salarios de hasta nueve salarios mínimos

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en colaboración con empresas aliadas de la ciudad, anunció la apertura de 427 puestos de trabajo disponibles para la ciudadanía entre el 22 y el 27 de septiembre de 2025. De esta cifra, 255 vacantes están dirigidas específicamente a personas con formación tecnológica, lo que representa cerca del 60% de la oferta laboral.

La oferta laboral contempla vacantes para diversos niveles educativos, incluyendo formación básica primaria, secundaria, media, técnica, profesional y de especialistas, así como oportunidades para personas sin estudios formales. Los sueldos ofertados pueden alcanzar hasta seis salarios mínimos mensuales legales vigentes y el requisito máximo de experiencia es de tres años.

El 60% de las vacantes está dirigido a tecnólogos y perfiles con formación tecnológica - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

La subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico, Bibiana Quiroga, resaltó que “con esta nueva oferta de 427 puestos de trabajo, en la que cerca del 60% está dirigida a tecnólogos, seguimos ampliando las oportunidades de empleo formal en Bogotá. Los salarios llegan hasta 6 salarios mínimos y lo máximo que se exige son 3 años de experiencia, lo que demuestra que estamos acercando a la ciudadanía a opciones accesibles para mejorar su calidad de vida”.

La Semana del Empleo en Bogotá combina oportunidades de empleabilidad tanto presencial como digital. El 24 y 25 de septiembre se realizará un evento especializado en el sector digital en alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá, mientras que entre el 22 y el 27 de septiembre se desarrollarán cinco ferias de empleo a la medida, sumando 465 oportunidades laborales para distintos perfiles y sectores productivos.

Para participar en estas convocatorias, los interesados deben registrar o actualizar su hoja de vida en el portal www.serviciodeempleo.gov.co y aplicar directamente a las vacantes disponibles según su perfil y experiencia. Asimismo, pueden acceder a información actualizada y exclusiva, así como a la guía sobre estos eventos, ferias, ofertas laborales y formación para el trabajo a través del canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’.

La oferta incluye empleos para todos los niveles educativos y salarios de hasta seis salarios mínimos - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Algunas de las vacantes que se están ofertando son:

Gestor— Más bienestar en línea.

Técnico auxiliar en enfermería y/o técnico en salud pública.

Técnico en sistemas.

Profesional en enfermería.

Supervisor de operaciones de servicios generales.

Oficial de obra— Urbanismo.

Ejecutivo de ventas.

Operario de servicios generales/mensajería.

Auxiliar de materia prima.

Técnico eléctrico, Cctv, control acceso y sistemas incendios.

Técnico o tecnólogo en sistemas audiovisuales.

Técnico o tecnólogo en mantenimiento de hardware.

Analista de infraestructura.

Representante de servicio al cliente trilingüe (español, francés e inglés C1).

Desarrollador web.

Técnico mecánico industrial.

Operario de dosificación (auxiliar de materias primas).

Profesional TICS e ITS.

Auxiliar de cocina.

Jefe de cocina.

Chef.

Asesor call center.

Director de proyectos.

Director de la dirección de educación y cultura.

Director de gestión empresarial.

Director de mercadeo y publicidad.

Ejecutivos comerciales.

Dirección de economía y finanzas.

Director de infraestructura vivienda y tierras.

Director dirección de agricultura y pecuaria.

Jefe de bodega.

Jefe de inventarios.

Coordinador de exportación e importación.

Coordinador de aduanas.

Supervisor logístico.

Digitador logístico.

Asistente logístico y montacarguista.

Team leader sales support .

Operario de mantenimiento.

La Semana del Empleo en Bogotá ofrecerá ferias presenciales y digitales con 465 oportunidades laborales - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Asimismo, la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, en alianza con la empresa BRM, realizará el martes 23 de septiembre de 2025, de 10:00 a. m. a 1:00 p. m., una convocatoria virtual que incluye 150 cargos para asesores y agentes de call center, con oportunidades tanto para personas con experiencia como para quienes inician su vida laboral.

Los requisitos para postularse a estos cargos incluyen contar con nivel educativo de bachiller. Para participar, es necesario inscribirse en el formulario digital habilitado por la Agencia Distrital de Empleo, tras lo cual se enviará el enlace de conexión para las postulaciones virtuales. Desde la Secretaría se insiste en que el proceso de postulación de vacantes bajo la estrategia ‘Talento Capital’ no requiere intermediarios ni pagos, instando a la ciudadanía a evitar cualquier gestión que implique entrega de dinero para evitar fraudes o estafas.