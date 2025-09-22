Colombia

Semana del Empleo en Bogotá ofrece más de 400 vacantes: estos son los perfiles que más requieren

La Secretaría de Desarrollo Económico impulsa la inclusión laboral con procesos accesibles, sin intermediarios ni pagos, y canales digitales para postulación

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Guardar
Los empleos pueden tener salarios
Los empleos pueden tener salarios de hasta nueve salarios mínimos - crédito Alcaldía de Bogotá

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en colaboración con empresas aliadas de la ciudad, anunció la apertura de 427 puestos de trabajo disponibles para la ciudadanía entre el 22 y el 27 de septiembre de 2025. De esta cifra, 255 vacantes están dirigidas específicamente a personas con formación tecnológica, lo que representa cerca del 60% de la oferta laboral.

La oferta laboral contempla vacantes para diversos niveles educativos, incluyendo formación básica primaria, secundaria, media, técnica, profesional y de especialistas, así como oportunidades para personas sin estudios formales. Los sueldos ofertados pueden alcanzar hasta seis salarios mínimos mensuales legales vigentes y el requisito máximo de experiencia es de tres años.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El 60% de las vacantes
El 60% de las vacantes está dirigido a tecnólogos y perfiles con formación tecnológica - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

La subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico, Bibiana Quiroga, resaltó que “con esta nueva oferta de 427 puestos de trabajo, en la que cerca del 60% está dirigida a tecnólogos, seguimos ampliando las oportunidades de empleo formal en Bogotá. Los salarios llegan hasta 6 salarios mínimos y lo máximo que se exige son 3 años de experiencia, lo que demuestra que estamos acercando a la ciudadanía a opciones accesibles para mejorar su calidad de vida”.

La Semana del Empleo en Bogotá combina oportunidades de empleabilidad tanto presencial como digital. El 24 y 25 de septiembre se realizará un evento especializado en el sector digital en alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá, mientras que entre el 22 y el 27 de septiembre se desarrollarán cinco ferias de empleo a la medida, sumando 465 oportunidades laborales para distintos perfiles y sectores productivos.

Para participar en estas convocatorias, los interesados deben registrar o actualizar su hoja de vida en el portal www.serviciodeempleo.gov.co y aplicar directamente a las vacantes disponibles según su perfil y experiencia. Asimismo, pueden acceder a información actualizada y exclusiva, así como a la guía sobre estos eventos, ferias, ofertas laborales y formación para el trabajo a través del canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’.

La oferta incluye empleos para
La oferta incluye empleos para todos los niveles educativos y salarios de hasta seis salarios mínimos - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Algunas de las vacantes que se están ofertando son:

  • Gestor— Más bienestar en línea.
  • Técnico auxiliar en enfermería y/o técnico en salud pública.
  • Técnico en sistemas.
  • Profesional en enfermería.
  • Supervisor de operaciones de servicios generales.
  • Oficial de obra— Urbanismo.
  • Ejecutivo de ventas.
  • Operario de servicios generales/mensajería.
  • Auxiliar de materia prima.
  • Técnico eléctrico, Cctv, control acceso y sistemas incendios.
  • Técnico o tecnólogo en sistemas audiovisuales.
  • Técnico o tecnólogo en mantenimiento de hardware.
  • Analista de infraestructura.
  • Representante de servicio al cliente trilingüe (español, francés e inglés C1).
  • Desarrollador web.
  • Técnico mecánico industrial.
  • Operario de dosificación (auxiliar de materias primas).
  • Profesional TICS e ITS.
  • Auxiliar de cocina.
  • Jefe de cocina.
  • Chef.
  • Asesor call center.
  • Director de proyectos.
  • Director de la dirección de educación y cultura.
  • Director de gestión empresarial.
  • Director de mercadeo y publicidad.
  • Ejecutivos comerciales.
  • Dirección de economía y finanzas.
  • Director de infraestructura vivienda y tierras.
  • Director dirección de agricultura y pecuaria.
  • Jefe de bodega.
  • Jefe de inventarios.
  • Coordinador de exportación e importación.
  • Coordinador de aduanas.
  • Supervisor logístico.
  • Digitador logístico.
  • Asistente logístico y montacarguista.
  • Team leader sales support.
  • Operario de mantenimiento.
La Semana del Empleo en
La Semana del Empleo en Bogotá ofrecerá ferias presenciales y digitales con 465 oportunidades laborales - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Asimismo, la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, en alianza con la empresa BRM, realizará el martes 23 de septiembre de 2025, de 10:00 a. m. a 1:00 p. m., una convocatoria virtual que incluye 150 cargos para asesores y agentes de call center, con oportunidades tanto para personas con experiencia como para quienes inician su vida laboral.

Los requisitos para postularse a estos cargos incluyen contar con nivel educativo de bachiller. Para participar, es necesario inscribirse en el formulario digital habilitado por la Agencia Distrital de Empleo, tras lo cual se enviará el enlace de conexión para las postulaciones virtuales. Desde la Secretaría se insiste en que el proceso de postulación de vacantes bajo la estrategia ‘Talento Capital’ no requiere intermediarios ni pagos, instando a la ciudadanía a evitar cualquier gestión que implique entrega de dinero para evitar fraudes o estafas.

Temas Relacionados

Ferias de empleo BogotáTrabajo en BogotáAgencia Distrital de EmpleoCámara de Comercio de BogotáFormación laboralTalento CapitalColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

David Ospina fue ovacionado mientras Alfredo Morelos protagonizó una polémica reacción en Santa Marta

Atlético Nacional visitó a Unión Magdalena en el estadio Sierra Nevada de la capital del Magdalena, en juego válido por la fecha 12 de la Liga BetPlay Dimayor

David Ospina fue ovacionado mientras

Detrimento patrimonial superior a los $150.000 millones estaría afectando el desarrollo de obras claves de movilidad en Bogotá

La entidad divulgó un informe que señala que, pese a contar con los desembolsos, más de 100 predios no han sido adquiridos por el distrito para la construcción de infraestructura vial

Detrimento patrimonial superior a los

Petro volvió a estallar contra un medio de comunicación, esta vez fue por la Reforma Pensional: “No hagan lo de los Nazis”

El presidente acusó una supuesta intención de “hundir con trampa” el proyecto para la vejez en Colombia desde sectores de poder político, mediático y judicial, con fuertes señalamientos

Petro volvió a estallar contra

Gustavo Petro habló sobre el crimen de B-King y Regio Clown en México: “Asesinaron nuestra juventud”

El presidente de la República, que está en Nueva York (EE. UU.) previo a su participación en la Asamblea de la ONU, envío un mensaje en sus redes sociales frente al hallazgo de los cadáveres de los dos músicos, en Ciudad de México, y acusó a los carteles de estar detrás de estos crímenes

Gustavo Petro habló sobre el

Criminal que mató a menor de edad por una deuda de $6.000 se durmió en la audiencia de imputación de cargos

El sujeto mostró actitudes de burla a lo largo de la diligencia judicial, causando rechazo entre la ciudadanía que exige justicia

Criminal que mató a menor
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

ENTRETENIMIENTO

Estos fueron los últimos mensajes

Estos fueron los últimos mensajes de B King antes de desaparecer: “Tengo que contarte algo”

Yina Calderón contó por qué no estuvo en el matrimonio del ‘Negro Salas’: “Me pasé un poquito en el ‘reality’ con su relación”

Karina García vivió momento incómodo al tener que elegir entre Blessd y Feid: “Te has besuqueado con alguno de los dos, perra”

Reconocido periodista de entretenimiento le pidió matrimonio a su pareja en pleno concierto de Il Divo en Bogotá: “Al amor de la vida de uno”

Violeta Bergonzi se desahogó sobre su participación en ‘Masterchef Celebrity’: “Por qué la gente castiga tanto el llorar”

Deportes

Hernán Torres explotó contra jugador

Hernán Torres explotó contra jugador de Millonarios en medio de victoria contra Fortaleza

Empresario señalado de sugerirle jugadores a Néstor Lorenzo para la selección Colombia desmintió las acusaciones: “Es un chisme”

Millonarios se vestirá de rosado: este sería el tercer uniforme del equipo embajador

Rafael Dudamel estalló contra el arbitraje en Colombia, tras el empate entre Boyacá Chicó y Pereira: esta fue la polémica jugada

En qué consiste el boicot por el que Linda Caicedo no asistiría a la ceremonia del Balón de Oro: ningún jugador del Real Madrid estará en París